До и После: Как старая голубятня превратилась в лофт

Когда-то держать на чердаках голубей было модно. Существовала особая группа людей, для которых голубятня была целым миром с особыми тайнами и радостями. Они подбирали бездомных городских птиц и безвозмездно заботились о них, изучали их повадки и устраивали выставки. Однако мода на голубятни давно прошла, и во многих небольших городках на месте птичьих домиков остались заброшенные и непригодные для жизни чердаки.