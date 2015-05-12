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До и После: Как старая голубятня превратилась в лофт

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Reforma de vivienda de Conde Aranda Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
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За время существования рубрики ’До и После’ мы повидали немало заброшенных домов, которым профессиональные дизайнеры и архитекторы подарили вторую жизнь. Но этот проект действительно невероятно поразил нас! Ведь речь идет не просто о заброшенной жилой постройке, а о бывшей… голубятне, которую испанские архитекторы из бюро A54insitu превратили в модный лофт.

До: Кажется, эта крыша вот-вот обрушится

Reforma de vivienda de Conde Aranda Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Когда-то держать на чердаках голубей было модно. Существовала особая группа людей, для которых голубятня была целым миром с особыми тайнами и радостями. Они подбирали бездомных городских птиц и безвозмездно заботились о них, изучали их повадки и устраивали выставки. Однако мода на голубятни давно прошла, и во многих небольших городках на месте птичьих домиков остались заброшенные и непригодные для жизни чердаки.

До: Прогуливаемся по бывшей голубятне

Reforma de vivienda de Conde Aranda Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Без специального шлема гулять по бывшей голубятне было бы небезопасно. Кажется, что опорная конструкция крыши совсем обветшала и вот-вот может обвалиться. Прежде чем затевать переделку, архитекторы сконцентрировались на укреплении несущих стен.

После: Новая гостиная

Reforma de vivienda de Conde Aranda Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Специалистам понадобилось немало времени, чтобы превратить пространство этого дома в современный лофт с элементами рустики. Стены и потолки были покрашены в белый цвет, деревянные балки покрыты лаком. Минималистичный интерьер чердака выглядит очень свежо. При минимальных вложениях, обстановка лофта не выглядит дешево.

Кухня: Открытая планировка

Reforma de vivienda de Conde Aranda Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Как и положено помещениям в стиле лофт, кухня здесь совмещена с гостиной. Дизайнеры подобрали невероятно компактную мебель, сделав возможным размещение полноценной встроенной кухни всего на нескольких квадратных метрах. Кухонный остров, совмещенный с барной стойкой, вытяжка, микроволновая печь и самый узкий холодильник из всех, которые нам доводилось видеть, – это ли не настоящее чудо эргономики?

Спальная комната

Reforma de vivienda de Conde Aranda Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Спальная комната тоже выглядит более, чем скромно, но очень уютно. Ее главным преимуществом являются многочисленные мансардные окна, из  которых в уютное чердачное помещения проникают яркие лучи солнечного света.

Ванная комната

Reforma de vivienda de Conde Aranda Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Совсем недалеко от спальной комнаты расположена ванная, оснащенная современной бытовой техникой. Как и положено в узких пространствах, в качестве облицовки стен дизайнеры выбрали керамическую плитку крупного размера, а надо раковиной повесили большое зеркало, чтобы зрительно расширить помещение.

Душевая

Reforma de vivienda de Conde Aranda Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Совсем недавно мы посвятили целую Книгу идей вопросу ’Как выбрать хорошую душевую кабину?’ Вряд ли испанские дизайнеры, занимавшиеся переделкой бывшей голубятни в просторный лофт, читали нашу статью, однако душевую они подобрали правильно. Дверца, открывающаяся вовнутрь, экономит жилое пространство, а ниша рядом с душевой заменяет необходимость в дополнительном предмете мебели для хранения многочисленных тюбиков с кремами и лосьонами.

Кремовый цвет в интерьере спальни
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