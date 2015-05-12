До и После: Как старая голубятня превратилась в лофт

За время существования рубрики ’До и После’ мы повидали немало заброшенных домов, которым профессиональные дизайнеры и архитекторы подарили вторую жизнь. Но этот проект действительно невероятно поразил нас! Ведь речь идет не просто о заброшенной жилой постройке, а о бывшей… голубятне, которую испанские архитекторы из бюро A54insitu превратили в модный лофт.
Когда-то держать на чердаках голубей было модно. Существовала особая группа людей, для которых голубятня была целым миром с особыми тайнами и радостями. Они подбирали бездомных городских птиц и безвозмездно заботились о них, изучали их повадки и устраивали выставки. Однако мода на голубятни давно прошла, и во многих небольших городках на месте птичьих домиков остались заброшенные и непригодные для жизни чердаки.
Без специального шлема гулять по бывшей голубятне было бы небезопасно. Кажется, что опорная конструкция крыши совсем обветшала и вот-вот может обвалиться. Прежде чем затевать переделку, архитекторы сконцентрировались на укреплении несущих стен.
Специалистам понадобилось немало времени, чтобы превратить пространство этого дома в современный лофт с элементами рустики. Стены и потолки были покрашены в белый цвет, деревянные балки покрыты лаком. Минималистичный интерьер чердака выглядит очень свежо. При минимальных вложениях, обстановка лофта не выглядит дешево.
Как и положено помещениям в стиле лофт, кухня здесь совмещена с гостиной. Дизайнеры подобрали невероятно компактную мебель, сделав возможным размещение полноценной встроенной кухни всего на нескольких квадратных метрах. Кухонный остров, совмещенный с барной стойкой, вытяжка, микроволновая печь и самый узкий холодильник из всех, которые нам доводилось видеть, – это ли не настоящее чудо эргономики?
Спальная комната тоже выглядит более, чем скромно, но очень уютно. Ее главным преимуществом являются многочисленные мансардные окна, из которых в уютное чердачное помещения проникают яркие лучи солнечного света.
Совсем недалеко от спальной комнаты расположена ванная, оснащенная современной бытовой техникой. Как и положено в узких пространствах, в качестве облицовки стен дизайнеры выбрали керамическую плитку крупного размера, а надо раковиной повесили большое зеркало, чтобы зрительно расширить помещение.
Совсем недавно мы посвятили целую Книгу идей вопросу ’Как выбрать хорошую душевую кабину?’ Вряд ли испанские дизайнеры, занимавшиеся переделкой бывшей голубятни в просторный лофт, читали нашу статью, однако душевую они подобрали правильно. Дверца, открывающаяся вовнутрь, экономит жилое пространство, а ниша рядом с душевой заменяет необходимость в дополнительном предмете мебели для хранения многочисленных тюбиков с кремами и лосьонами.