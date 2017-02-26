TOP-5 Книг Идей этой недели: выбираем лучших!

На этой неделе мы поняли одно – дачный сезон в наших умах и сердцах уже начался! Вскоре мы подготовим для вас еще больше Книг Идей на дачную и ландшафтную тематику, о мангалах и летних кухнях, о террасах и патио, дачных домиках с планами и клумбах!

А пока давайте еще раз взглянем на эти потрясающие Книги Идей, которые были нам так интересны на прошедшей неделе. Повторяем, что определяем победителей на основе количества просмотров, поэтому каждый из нас влияет на эту статистику!