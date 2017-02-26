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TOP-5 Книг Идей этой недели: выбираем лучших!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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На этой неделе мы поняли одно – дачный сезон в наших умах и сердцах уже начался! Вскоре мы подготовим для вас еще больше Книг Идей на дачную и ландшафтную тематику, о мангалах и летних кухнях, о террасах и патио, дачных домиках с планами и клумбах!

А пока давайте еще раз взглянем на эти потрясающие Книги Идей, которые были нам так интересны на прошедшей неделе. Повторяем, что определяем победителей на основе количества просмотров, поэтому каждый из нас влияет на эту статистику! 

17 идей для сада без вложений

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Сад Аксессуары и декор
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Даже самый скромный дачный домик или участок можно облагородить данной идеей! Найдите лишь песчаник в вашей местности – камни, позволяющие творить чудеса с ландшафтным дизайном вашего участка!

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30 вариантов дизайна дачной мансарды

Woonhuis Austerlitz, Naked Architecture Naked Architecture Дома в стиле кантри
Naked Architecture

Naked Architecture
Naked Architecture
Naked Architecture

Все ближе и ближе начало дачного сезона и все нестерпимее хочется начать что-то делать. Пока растет рассада, самое время заняться домиком. Сегодня мы предлагаем вам обратить более пристальное внимание на мансарду, если она у вас есть. Возможно, настало время сделать ее более удобной и красивой? Вам в помощь – 30 вариантов, которые покажут, какой удивительно комфортабельной и эстетичной может стать место под самой крышей.

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10 гениальных самодельных проектов для сада

Outdoor Kitchen & Oak Building, Urban Landscape Design Ltd Urban Landscape Design Ltd Сад в стиле кантри
Urban Landscape Design Ltd

Outdoor Kitchen & Oak Building

Urban Landscape Design Ltd
Urban Landscape Design Ltd
Urban Landscape Design Ltd

Необъятный фронт работ – вот как обычно нам представляется наша дача. А все потому, что мы мыслим старыми категориями и думаем, что нужно сделать «всё как у всех». На деле же нужно поставить цель и следовать ей, а не пытаться копировать определенный образ от А до Я.

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​TOP-11 шикарных домов в стиле минимализм

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В нашей подборке доминирует строительство по монолитной и каркасной системе, тогда как в РФ модерн реализуется чаще всего на основе блоков. А каркасное строительство можно назвать золотой серединой, подходящей для любых вариантов планировок и декора.

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До и После: Как построить шикарный бассейн-лагуну

Wassergarten, TEAM ADELFINGER TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER
TEAM ADELFINGER

Дети требуют бассейн, а жена – живописный водоем и террасу при гостиной? Можно совместить это в одном проекте, как это сделали профессионалы из TEAM ADELFINGER. Более того, они показали в фотографиях, как именно они создали это. В их портфолио есть еще несколько подобных проектов, которые помогут вам определиться с тем, как именно вы хотите все это воплотить на своем участке.

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Деревянный дом мечты на Open Village 2017
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