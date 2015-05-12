Кремовый цвет в интерьере спальни

В интерьере спальни большинство из нас предпочитают видеть спокойные цвета. В течении дня мы нередко переживаем стрессовые ситуации, поэтому атмосфера в комнате отдыха должна способствовать расслаблению и погружению в сон. Какой цвет выбрать в качестве главного в интерьере спальни? Если белый вам кажется слишком
стерильным, а коричневый – слишком угнетающим, почему бы не обратить внимание на кремовый цвет?
Кремовый – это легкий желтоватый оттенок белого цвета, который также может иметь серые, розовые и даже зеленые полутона. Этот цвет необычайно уживчив. Он прекрасно сочетается практически с любыми цветами и предметами интерьера и всегда выглядит элегантно и аристократично.
Кремовый – один из немногих цветов, который абсолютно самодостаточен. Сложно представить себе комнату с интерьером, построенном на базе красного или зеленого. Зато цвет сливок вместе с его многочисленными оттенками вполне могут создать ласкающую глаз цветовую палитру в спальной комнате.
В квартирах с открытой планировкой цветовая композиция играет особую роль, поскольку имеет непросредственное влияние на то, насколько органично мы будем воспринимать зонирование помещения. Как видим на этом снимке, сделанном фотографом Анной Киселевой, в этом интерьере использовала темные оттенки бежевого в спальне, чтобы сыграть на контрасте со светлой гостиной.
Комнаты, в которых кремовый доминирует, всегда будут светлыми. Если для спокойного и умиротворенного сна вам необходимы темные тона, основу цветовой гаммы могут составить оттенки коричневого, а кремовый цвет сыграет вспомогательную роль, обозначив свое присутствие в интерьере в виде тонких линий узоров и рисунков.
Практически ни один классический интерьер не обходится без присутствия в нем бежевого цвета. В сочетании с оттенками темного дерева, легкий и воздушный кремовый становится строгим и консервативным. Именно поэтому этот гибкий цвет так часто встречается не только в интерьерах частных домов, но и в гостиничных номерах, оформленных в соответствии с канонами классического стиля.
Необычное сочетание кремового и оливкового все чаще встречается в так называемом неоклассическом стиле, созданном американскими дизайнерами. За основу они взяли европейскую дворцовую классику и адаптировали ее к интерьерам частных домов и квартир.
Дизайнеры нечасто используют кремовый в интерьере детских комнат. Он кажется слишком камерным и спокойным и вряд ли имеет шанс понравиться малышам, ведь детям свойственно обращать внимание на яркие цвета и не замечать приглушенные оттенки. Впрочем, если ваш ребенок уже вырос из возраста диснеевских мультфильмов и его вкусовые предпочтения тяготеют к классике, вполне можно решиться на эксперимент, как это сделали дизайнеры из студии ISDESIGN, разработавшие проект интерьера трехкомнатной квартиры в Карловых Варах.