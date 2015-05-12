Кремовый цвет в интерьере спальни

В интерьере спальни большинство из нас предпочитают видеть спокойные цвета. В течении дня мы нередко переживаем стрессовые ситуации, поэтому атмосфера в комнате отдыха должна способствовать расслаблению и погружению в сон. Какой цвет выбрать в качестве главного в интерьере спальни? Если белый вам кажется слишком стерильным , а коричневый – слишком угнетающим, почему бы не обратить внимание на кремовый цвет?

Кремовый – это легкий желтоватый оттенок белого цвета, который также может иметь серые, розовые и даже зеленые полутона. Этот цвет необычайно уживчив. Он прекрасно сочетается практически с любыми цветами и предметами интерьера и всегда выглядит элегантно и аристократично.