Вилла класса люкс с капелькой футуризма

Люксовые проекты показывают нам не просто жизнь с достатком, но и будущее среднего класса. Еще недавно мы не могли и представить себе ту роскошь, что может позволить себе сегодня среднестатистическая семья. И дело не только в отдельно взятом имуществе – квартире или доме, его дизайне и размере, но также и в инфраструктуре местности, регионов, доступности коммуникаций, их качестве.
Сегодня будущее нам показывает студия BARRA&BARRA SRL на примере проекта дома площадью 182 кв. метра.
Этот дом построен на берегу моря в Берджеджи, итальянском курорте высшего класса с отличными панорамами. Его стоимость именно по такому проекту и именно здесь может оцениваться более, чем в 1 млн евро. Конечно же, эта сумма очень высока практически для всех из нас, но давайте подумаем об этом проекте в контексте «Хочу/Могу». Как получить то же самое по меньшей цене?
Пейзажи Берджеджи и климат очень похож на турецкий, слегка – на болгарский, отдаленно – на сочинский. На всех трех данных побережьях виллы продаются по цене примерно от 50 тысяч евро, от 100 тысяч евро – дорогие. Так, цена мечты с 65 млн рублей легко упала до 3,5 миллионов рублей, конечно же, в более скромном формате, но вилла на море за границей все же остается виллой на море за границей!
Возвращаясь от мечтаний о вилле на море к дизайну, мы хотим выделить основные моменты выбора архитектора для внешнего облика дома в данном проекте. Во-первых, были использованы стеклопакеты от пола до потолка. Во-вторых, – минималистичная отделка фасадов в белом, в-третьих, – лаконичные террасы и стеклянные экраны практически без видимых швов. Ландшафтный дизайн тоже вторит простоте в оформлении.
Так, чтобы идея виллы с хорошим видом на море удалась, нам нужно минимум 120 метров площади на обоих этажах, пара блоков панорамного остекления в гостиной и столовой, а лучше – еще и в главной спальне с детской.
На втором этаже в спальнях такой планировки мы находим компактные мастер-сьюты по 16 кв. метров каждый, всего три на этаже.
Здесь, конечно же, формат панорамного остекления выше всяких похвал – проект старается копировать стиль голливудской виллы.
Вечерняя подсветка дома тоже не может не радовать. Вилла светится посреди темного леса, будто райский уголок.
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