Вилла класса люкс с капелькой футуризма

Люксовые проекты показывают нам не просто жизнь с достатком, но и будущее среднего класса. Еще недавно мы не могли и представить себе ту роскошь, что может позволить себе сегодня среднестатистическая семья. И дело не только в отдельно взятом имуществе – квартире или доме, его дизайне и размере, но также и в инфраструктуре местности, регионов, доступности коммуникаций, их качестве.

Сегодня будущее нам показывает студия BARRA&BARRA SRL на примере проекта дома площадью 182 кв. метра.