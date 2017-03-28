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Вилла класса люкс с капелькой футуризма

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Спальня в стиле минимализм
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Люксовые проекты показывают нам не просто жизнь с достатком, но и будущее среднего класса. Еще недавно мы не могли и представить себе ту роскошь, что может позволить себе сегодня среднестатистическая семья. И дело не только в отдельно взятом имуществе – квартире или доме, его дизайне и размере, но также и в инфраструктуре местности, регионов, доступности коммуникаций, их качестве.

Сегодня будущее нам показывает студия BARRA&BARRA SRL на примере проекта дома площадью 182 кв. метра.

​Как мне получить такой дом?

Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Дома в стиле минимализм
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Этот дом построен на берегу моря в Берджеджи, итальянском курорте высшего класса с отличными панорамами. Его стоимость именно по такому проекту и именно здесь может оцениваться более, чем в 1 млн евро. Конечно же, эта сумма очень высока практически для всех из нас, но давайте подумаем об этом проекте в контексте «Хочу/Могу». Как получить то же самое по меньшей цене?

Пейзажи Берджеджи и климат очень похож на турецкий, слегка – на болгарский, отдаленно – на сочинский. На всех трех данных побережьях виллы продаются по цене примерно от 50 тысяч евро, от 100 тысяч евро – дорогие. Так, цена мечты с 65 млн рублей легко упала до 3,5 миллионов рублей, конечно же, в более скромном формате, но вилла на море за границей все же остается виллой на море за границей! 

​Минималистичность образа

Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Дома в стиле минимализм
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Возвращаясь от мечтаний о вилле на море к дизайну, мы хотим выделить основные моменты выбора архитектора для внешнего облика дома в данном проекте. Во-первых, были использованы стеклопакеты от пола до потолка. Во-вторых, – минималистичная отделка фасадов в белом, в-третьих, – лаконичные террасы и стеклянные экраны практически без видимых швов. Ландшафтный дизайн тоже вторит простоте в оформлении.

Панорамное остекление

Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Столовая комната в стиле минимализм
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Так, чтобы идея виллы с хорошим видом на море удалась, нам нужно минимум 120 метров площади на обоих этажах, пара блоков панорамного остекления в гостиной и столовой, а лучше – еще и в главной спальне с детской.

Ароматы дикого шалфея и бриза в доме

Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Гостиная в стиле минимализм
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

​Мастер-сьют

Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Спальня в стиле минимализм
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

На втором этаже в спальнях такой планировки мы находим компактные мастер-сьюты по 16 кв. метров каждый, всего три на этаже.

​Ванная с шиком

Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Спальня в стиле минимализм
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Здесь, конечно же, формат панорамного остекления выше всяких похвал – проект старается копировать стиль голливудской виллы.

​Вечерняя подсветка

Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl Дома в стиле минимализм
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

Вечерняя подсветка дома тоже не может не радовать. Вилла светится посреди темного леса, будто райский уголок.

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А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

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