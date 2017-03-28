​Маленький домик со скромным характером за 3 млн рублей

Этот дом поразит кого угодно своим простотой и скромностью, традиционной и практичной отделкой, красивой цветовой гаммой. Мы настоятельно рекомендуем обратиться именно к такому формату при проектировании своего дома – небольшому, симпатичному и лаконичному.
Этот дом с достаточно рациональной планировкой спроектировала архитектурная студия Fingerhaus. Двухэтажный, статный, но компактный, он может быть построен своими руками всего лишь за 3 млн рублей. Стоимость в 4,5 млн рублей будет включать абсолютно все работы по дому, включая отделку, транспортные и накладные расходы. В данном случае мы говорим о строительстве из керамического блока на ленточном фундаменте.
Общая площадь дома – около 140 кв. метров, каждый этаж имеет площадь в 70 кв. метров. На первом этаже мы нашли гостиную (30), столовую (10), кухню (10), лестницу и прихожую (10), туалет и котельную (10). На втором этаже – лестницу и коридор (10), три спальни по 15 кв. метров и две ванные в 10 и 5 кв. метров. Отличное решение для семьи с 2-4 детьми, практически универсальное!
С этой стороны мы видим эркер на первом этаже – это столовая, балкон над ней ведет в две угловые детские комнаты, парадный вход в дом спроектирован с крыльцом и очень красивой подъездной площадкой.
Солнечная, по-европейски элегантная и по-американски просторная столовая отлично вписывается в формат приличного пригорода. Как вы могли заметить, у этого дома нет ни высокого забора, ни любого подобия изгороди – лишь кусты под обрезку для декоративной приватности окон в доме. Кроме того, эркер имеет окна в пол, сразу четыре, одно из них является дверью в сад.
В другой части дома мы видим большую гостиную (30 кв. метров) с камином. Второй свет создает эффект еще большего простора. За окном видна терраса с патио, очень полезная в летний период.
На втором этаже расположены три комнаты, которые можно использовать как три спальни или две спальни и кабинет. Здесь тоже есть окна и двери в пол, двери распашные, есть железные экраны безопасности в стиле французских балкончиков. В доме реализована система отопления «теплый пол» + газовый котел, без радиаторов и встроенных в пол конвекторов.
В главной ванной площадью в 10 кв. метров тоже есть несколько окон, она является угловой и имеет отличное естественное освещение. Для приватности поставлены экраны. Ванная комната решена в стиле SPA в черно-белой гамме. Очень красиво!
Одна из детских для старшего ребенка выполнена в достаточно взрослой манере: здесь есть шкаф, высокий комод, место для работы (с удобным креслом) и выход на балкон.
Возвращаясь на первый этаж, мы нашли лестницу с деревянными ступенями и подсветкой, красивую навесную консольную полочку со светильниками и двери-слайдеры в гостиную!
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