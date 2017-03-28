​Маленький домик со скромным характером за 3 млн рублей

Этот дом поразит кого угодно своим простотой и скромностью, традиционной и практичной отделкой, красивой цветовой гаммой. Мы настоятельно рекомендуем обратиться именно к такому формату при проектировании своего дома – небольшому, симпатичному и лаконичному.

Этот дом с достаточно рациональной планировкой спроектировала архитектурная студия Fingerhaus. Двухэтажный, статный, но компактный, он может быть построен своими руками всего лишь за 3 млн рублей. Стоимость в 4,5 млн рублей будет включать абсолютно все работы по дому, включая отделку, транспортные и накладные расходы. В данном случае мы говорим о строительстве из керамического блока на ленточном фундаменте.

Общая площадь дома – около 140 кв. метров, каждый этаж имеет площадь в 70 кв. метров. На первом этаже мы нашли гостиную (30), столовую (10), кухню (10), лестницу и прихожую (10), туалет и котельную (10). На втором этаже – лестницу и коридор (10), три спальни по 15 кв. метров и две ванные в 10 и 5 кв. метров. Отличное решение для семьи с 2-4 детьми, практически универсальное!