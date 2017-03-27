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​10 идей для дизайна современного загородного дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SF20 Schiebe-System, SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Окна и двери в стиле модерн
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Загородный дом вашей мечты должен отражать тот образ жизни, который вы хотите вести в будущем. Не бойтесь перемен, не заостряйте внимание на традициях, не копируйте дом соседей или друзей, а просто дерзайте.

Если вы хотите панорамное остекление, просто сделайте его, утеплите дом и живите с пейзажными видами на сад. Если вы хотите террасу, откажитесь от дорогостоящего подвала, это позволит вам реализовать еще несколько заветных мечт.

Кухня-гостиная? Спальня с ванной комнатой при ней? Отдельная детская игровая? Все возможно с современными технологиями строительства! Климат, зима, снег, слякоть уже не являются проблемами. Смотрите вперед – в будущее, в красивые полустеклянные дома со светлыми комнатами. В если любите дерево – ловите идеи о натуральных террасах, реечных фасадах на каркасном или блочном доме. И наслаждайтесь!

Все идеи проиллюстрированы проектами от студии SunFlex.

​Панорамное остекление/двери-слайдеры

Glas-Faltwand SF 75, SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Окна и двери в стиле модерн
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Минимальный формат такого удовольствия добавит к вашей смете около 40 тысяч рублей. Кажется, совсем немного, но данная идея полностью поменяет образ вашего дома. Полноценный вариант с дверьми-слайдерами из гостиной, столовой и кухни с большой террасой для патио и столовой группы увеличит смету примерно на 400 тысяч рублей.

​Терраса при гостиной

Glas-Faltwand SF 75, SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Окна и двери в стиле модерн
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Еще одна очень модная и популярная идея стоит от 40 тысяч рублей в полноценном формате и около 300 тысяч рублей – в расширенном, где сможет разместиться уже и патио, и столовая группа и даже останется место для игр детей и отдыха домашних питомцев.

​Веранда

SF25 Schiebe-Dreh-System, SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Балкон и терраса в стиле модерн
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Еще один вариант расширения дома, но гораздо более традиционный и менее универсальный – веранда. Минус ее в том, что панорамное остекление получается доступным только летом, а если ее отапливать, то это будет стоить дороже, чем просто двери-слайдеры в гостиной. Стоимость полноценной веранды начинается от 300 тысяч рублей, как на фотографии выше со стеклянным потолком – около 600 тысяч рублей.

​Бассейн с террасой

SF25 Schiebe-Dreh-System, SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Балкон и терраса в стиле модерн
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Минимальная стоимость каркасного бассейна, вкопанного в землю и окруженного террасой (размер, как на фотографии выше) – около 150 тысяч рублей. Неплохо, да? Тот же формат в бетонной чаше с террасой стоит уже около 1,5 млн рублей! Используйте возможности!

​Двойная высота потолков

SF20 Schiebe-System, SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Окна и двери в стиле модерн
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Для ощущения простора и комфорта в гостиной очень важна двойная высота потолков. Стоимость комнаты и остекления, конечно же, увеличивается, но не более, чем на 5-10% от общей строительной сметы на дом.

​Открытая планировка

SF20 Schiebe-System, SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Окна и двери в стиле модерн
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Возможности открытой планировки безграничны, а стоит она столько же, сколько и обычные отдельные кухня, гостиная и столовая. Рекомендуемая площадь для загородного дома – около 50 кв. метров, минимальная для мини-дома – около 25 кв. метров. 

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Правильно выбираем место

SF20 Schiebe-System, SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Окна и двери в стиле модерн
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Для многих маленькая квартирка в городе мечты значит гораздо больше, чем целый особняк там, где и жить-то особо не хочется. Подумайте о том, где вы действительно хотели бы жить, в каком месте или регионе РФ, в какой стране.

​Отопление без радиаторов

SF20 Schiebe-System, SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Окна и двери в стиле модерн
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Современные системы отопления позволяют расчистить пространство вдоль окон от радиаторов. Используйте встроенные в пол конвекторы (не слишком популярно) или «теплый пол» (очень популярно). Система может работать как на обычном газовом котле, так и на тепловом насосе или же на электричестве.

​Мастер-сьюты вместо спален

Glas-Faltwand SF 55 , SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Окна и двери в стиле модерн
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

При каждой спальне – своя ванная комната и гардеробная. Общая площадь мастер-сьюта – около 30-40 кв. метров. Именно так хочет жить каждый из нас, нужно только себе позволить! Площадь разделяется примерно так: 10 кв. метров на ванную комнату, 10 – на гардеробную и 10 – на спальню. Если в вашем распоряжении больше квадратных метров, добавляйте их к спальне.

​Гостиная с биокамином

Glas-Faltwand SF 55 , SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Окна и двери в стиле модерн
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Стоимость биокаминов начинается от 25 тысяч рублей, за образец на фотографии выше придется отдать уже более 300 тысяч рублей. Конечно же, отчасти это чистая роскошь, но лучше потрать деньги на камин, чем, например, на подвал, который не будет использоваться, или на бильярдную, которая покроется пылью уже через неделю.

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