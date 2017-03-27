​10 идей для дизайна современного загородного дома

Загородный дом вашей мечты должен отражать тот образ жизни, который вы хотите вести в будущем. Не бойтесь перемен, не заостряйте внимание на традициях, не копируйте дом соседей или друзей, а просто дерзайте.

Если вы хотите панорамное остекление, просто сделайте его, утеплите дом и живите с пейзажными видами на сад. Если вы хотите террасу, откажитесь от дорогостоящего подвала, это позволит вам реализовать еще несколько заветных мечт.

Кухня-гостиная? Спальня с ванной комнатой при ней? Отдельная детская игровая? Все возможно с современными технологиями строительства! Климат, зима, снег, слякоть уже не являются проблемами. Смотрите вперед – в будущее, в красивые полустеклянные дома со светлыми комнатами. В если любите дерево – ловите идеи о натуральных террасах, реечных фасадах на каркасном или блочном доме. И наслаждайтесь!

Все идеи проиллюстрированы проектами от студии SunFlex.