​10 идей для дизайна современного загородного дома

Загородный дом вашей мечты должен отражать тот образ жизни, который вы хотите вести в будущем. Не бойтесь перемен, не заостряйте внимание на традициях, не копируйте дом соседей или друзей, а просто дерзайте.
Если вы хотите панорамное остекление, просто сделайте его, утеплите дом и живите с пейзажными видами на сад. Если вы хотите террасу, откажитесь от дорогостоящего подвала, это позволит вам реализовать еще несколько заветных мечт.
Кухня-гостиная? Спальня с ванной комнатой при ней? Отдельная детская игровая? Все возможно с современными технологиями строительства! Климат, зима, снег, слякоть уже не являются проблемами. Смотрите вперед – в будущее, в красивые полустеклянные дома со светлыми комнатами. В если любите дерево – ловите идеи о натуральных террасах, реечных фасадах на каркасном или блочном доме. И наслаждайтесь!
Все идеи проиллюстрированы проектами от студии SunFlex.
Минимальный формат такого удовольствия добавит к вашей смете около 40 тысяч рублей. Кажется, совсем немного, но данная идея полностью поменяет образ вашего дома. Полноценный вариант с дверьми-слайдерами из гостиной, столовой и кухни с большой террасой для патио и столовой группы увеличит смету примерно на 400 тысяч рублей.
Еще одна очень модная и популярная идея стоит от 40 тысяч рублей в полноценном формате и около 300 тысяч рублей – в расширенном, где сможет разместиться уже и патио, и столовая группа и даже останется место для игр детей и отдыха домашних питомцев.
Еще один вариант расширения дома, но гораздо более традиционный и менее универсальный – веранда. Минус ее в том, что панорамное остекление получается доступным только летом, а если ее отапливать, то это будет стоить дороже, чем просто двери-слайдеры в гостиной. Стоимость полноценной веранды начинается от 300 тысяч рублей, как на фотографии выше со стеклянным потолком – около 600 тысяч рублей.
Минимальная стоимость каркасного бассейна, вкопанного в землю и окруженного террасой (размер, как на фотографии выше) – около 150 тысяч рублей. Неплохо, да? Тот же формат в бетонной чаше с террасой стоит уже около 1,5 млн рублей! Используйте возможности!
Для ощущения простора и комфорта в гостиной очень важна двойная высота потолков. Стоимость комнаты и остекления, конечно же, увеличивается, но не более, чем на 5-10% от общей строительной сметы на дом.
Возможности открытой планировки безграничны, а стоит она столько же, сколько и обычные отдельные кухня, гостиная и столовая. Рекомендуемая площадь для загородного дома – около 50 кв. метров, минимальная для мини-дома – около 25 кв. метров.
Для многих маленькая квартирка в городе мечты значит гораздо больше, чем целый особняк там, где и жить-то особо не хочется. Подумайте о том, где вы действительно хотели бы жить, в каком месте или регионе РФ, в какой стране.
Современные системы отопления позволяют расчистить пространство вдоль окон от радиаторов. Используйте встроенные в пол конвекторы (не слишком популярно) или «теплый пол» (очень популярно). Система может работать как на обычном газовом котле, так и на тепловом насосе или же на электричестве.
При каждой спальне – своя ванная комната и гардеробная. Общая площадь мастер-сьюта – около 30-40 кв. метров. Именно так хочет жить каждый из нас, нужно только себе позволить! Площадь разделяется примерно так: 10 кв. метров на ванную комнату, 10 – на гардеробную и 10 – на спальню. Если в вашем распоряжении больше квадратных метров, добавляйте их к спальне.
Стоимость биокаминов начинается от 25 тысяч рублей, за образец на фотографии выше придется отдать уже более 300 тысяч рублей. Конечно же, отчасти это чистая роскошь, но лучше потрать деньги на камин, чем, например, на подвал, который не будет использоваться, или на бильярдную, которая покроется пылью уже через неделю.
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