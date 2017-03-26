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Дом необычайной красоты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture Гостиная в стиле модерн
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Этот дом находится в США, в окружении смешанных лиственных лесов и особого природного шарма. Так, архитектурная студия KUBE ARCHITECTURE из Вашингтона, округ Колумбия спроектировала данный вариант реконструкции дома, построенного более 60-ти лет назад. К проекту не добавляли никаких пристроек, что позволило сохранить максимально аутентичный вид дома, правда, разбавленный новым форматом расширенного остекления.

Панорамное остекление

Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture Дома в стиле модерн
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

Расширенный формат всегда выглядит лучше! В данном случае вся планировка дома осталась неизменной. Так, обе гостиных внизу и вверху так и остались друг над другом, правда, слегка изменили свои формы. Благодаря этому первая (главная) получила двусветный формат, а вторая (наверху) стала кабинетом-библиотекой с мягкой мебелью.

​Реконструкция лестничного холла

Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

Сама лестница тоже осталась на прежнем месте, но сменила свой ретро-вид (с массивными деревянными элементами) на лаконичный – с подсветкой ступеней. Как и многие дома, недавно реконструированные в США и Канаде, этот старается сохранить традиционные корни, не ограничивая себя в технологичных новинках и панорамных видах из окна. Давайте посмотрим, что из этого в итоге получается.

​Кабинет на первом этаже

Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture Гостиная в стиле модерн
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

На месте второй гостиной на первом этаже теперь есть кабинет, а вся территория общественной зоны первого этажа не имеет перегородок. Именно поэтому солнечный свет из всех окон делает комнаты максимально освещенными на участке с большими деревьями с густой листвой.

​В холле

Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

Маленький холл теперь является местом для релаксации: здесь можно почитать книгу или журнал, отдохнуть вечером, дожидаясь старших детей с прогулки.

​Кухня и столовая

Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture Кухня в стиле модерн
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

Контрастные цвета на кухне – белого гарнитура и рыжевато-орехового встроенного модуля справа – сразу привлекают внимание. Эклектичный набор из материалов и оттенков позволяет назвать этот интерьер более чем нестандартным, а планировка с островом, ко всему прочему, еще и очень практична.

​Каминная комната

Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture Гостиная в стиле модерн
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

Расширенный формат остекления в данном проекте – это то, ради чего и затевалась вся реконструкция. Хороший вид из окна, например, на лес – уже половина успеха любого проекта.

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​Спальня на втором этаже

Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture Спальня в стиле модерн
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

Как вы видите, окна на втором этаже были максимально увеличены за счет отсутствия расстекловки, а вот их форму пришлось оставить прежней, чтобы сохранить облик дома со стороны улицы.

​Ванная комната

Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture Ванная комната в стиле модерн
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

Серо-белая ванная комната оформлена в стиле SPA, который даже добавляет лесному пейзажу капельку тропического настроения. Популярный материал для отделки пола в США – керамогранит под мрамор, он используется здесь в очень элегантной манере. Обратите внимание на расположение и формат ванной чаши. Она стоит отдельно, с изливом воды из дополнительного напольного модуля справа, сами же трубы водоснабжения идут прямо в полу. Данный вариант позволяет максимально правдоподобно реализовать идею оазиса.

​Вид со стороны улицы

Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture Дома в эклектичном стиле
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

Минимальному изменению подвергся вид дома со стороны улицы. Благодаря этому истинно американский шарм пригорода прекрасно сохранился. Владельцы дома получили и современный интерьер, и панорамное остекление, но осторожно отнеслись к истории своей улицы, где все дома здесь были построены в 1940-х годах.

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