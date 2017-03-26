Дом необычайной красоты

Сама лестница тоже осталась на прежнем месте, но сменила свой ретро-вид (с массивными деревянными элементами) на лаконичный – с подсветкой ступеней. Как и многие дома, недавно реконструированные в США и Канаде, этот старается сохранить традиционные корни, не ограничивая себя в технологичных новинках и панорамных видах из окна. Давайте посмотрим, что из этого в итоге получается.