10 решенных дилемм в дизайне гостиной

Как ни странно, но большинство проблем в дизайне сводятся именно к решению практической стороны вопроса об оформлении дома. Так, многие ломают голову над тем, что делать с системой отопления в доме, как провести разводку красиво и чтобы при этом не терялось полезное тепло.

Мы подготовили вам на выбор сразу 8 вариантов для отопления в современном доме, которые позволяют сохранить облик гостиной на должном уровне:

- встроенные в пол конвекторы;

- система отопления на «теплом полу» и только в спальнях – радиаторы;

- система отопления полностью на «теплом полу»;

- радиаторы, поставленные сбоку от окон, а не под ними, что позволяет использовать стену с окнами;

- радиаторы в деревянном оформлении (как на фото);

- радиаторы за деревянной решеткой, что подходит для стилей прованс, кантри и им подобным;

- система отопления на «теплых стенах»;

- система отопления на тепловом насосе воздух-воздух.