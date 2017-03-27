10 решенных дилемм в дизайне гостиной

Как правило, те, кто интересуется дизайном интерьера, уже знают, какой стиль им нравится, какую цветовую гамму они любят, даже какие аксессуары им по душе и по карману. Но как бы то ни было, в реальности мы все сталкиваемся с вечными как мир проблемами оформления, о которых мы и поговорим ниже.
Как ни странно, но большинство проблем в дизайне сводятся именно к решению практической стороны вопроса об оформлении дома. Так, многие ломают голову над тем, что делать с системой отопления в доме, как провести разводку красиво и чтобы при этом не терялось полезное тепло.
Мы подготовили вам на выбор сразу 8 вариантов для отопления в современном доме, которые позволяют сохранить облик гостиной на должном уровне:
- встроенные в пол конвекторы;
- система отопления на «теплом полу» и только в спальнях – радиаторы;
- система отопления полностью на «теплом полу»;
- радиаторы, поставленные сбоку от окон, а не под ними, что позволяет использовать стену с окнами;
- радиаторы в деревянном оформлении (как на фото);
- радиаторы за деревянной решеткой, что подходит для стилей прованс, кантри и им подобным;
- система отопления на «теплых стенах»;
- система отопления на тепловом насосе воздух-воздух.
Выбрать вариант посветлее и декорировать лишь акцентную стену или стену за телевизором.
Удивительно, но даже если вы действительно очень любите определенный стиль в дизайне интерьера гостиной, точно ему следуете, знаете все нюансы и точно выбрали атмосферу и цветовую гамму, выбор ковра обычно повергает в легкое недоумение. Кажется, что ни один орнамент или цвет идеально не подходит к вашей гостиной. Так ли это? На самом деле, да. Ковер – это как картина, предмет искусства, который очень сильно меняет настроение в комнате и должен быть подобран идеально. Давайте посмотрим, как подобрать ковер к вашему стилю.
Модерн – геометричные орнаменты, яркие.
Минимализм – однотонные ковры, символичные нейтральные цветочные орнаменты.
Классика и колониальный – турецкие ковры модных расцветок, обычно с более бледными вариациями, чем 10 лет назад, в «светлой классике» популярны греческие орнаменты.
Ар-деко – геометричные орнаменты, бледные, с блеском, на контрасте, особенно популярен шеврон, который может считаться эталонным вариантом.
Скандинавский – треугольники, квадраты, «скобки», «елочки».
Этнический шик – очень часто используется арабеск и производные в упрощенной форме, но традиционной для культуры цветовой гамме.
Книги, коллекции, сувениры, вазы, фотографии… со временем их становится так много, что без ревизии не обойтись. И даже отобрав все действительно ненужное, мы сталкиваемся с проблемой того, что в доме слишком много вещей, которые нам дороги. Лучшее решение для современного интерьера – полноценная система хранения от пола до потолка и от стены до стены. Все аксессуары и вещи нужно разбить по цветовым гаммам, поставить в форме радуги или вовсе отобрать лишь вещи одного оттенка.
Очень легко переборщить с традиционными шторами и очень легко недобрать с цветовыми акцентами. Давайте посмотрим на идеальную (по соотношению количества текстильных аксессуаров к площади) гостиную на фотографии. Этот вариант для 30 квадратных метров, и все-таки мы видим минималистичные ковер и шторы. Для 20 квадратных метров стоит убрать пару пуфиков.
Однозначно, обратиться, если ваш бюджет составляет более 500 тысяч рублей на квартиру.
Дизайн гостиной не всегда базируется на новейшем ремонте по всем законам моды. Очень часто темное дерево и темная мебель, которая нам уже не нравится, здесь все еще присутствует. Для того, чтобы найти решение, стоит обратиться к американским интерьерам, где старые дома постройки 30-х и 60-х годов отлично показывают эклектичное смешение самых новых трендов с деревянной отделкой дома.
Однозначно, большой!
Добавить между кухонный остров или столовую группу!
Самый большой из возможного! Как в этом интерьере от SUNFLEX.
Далее на homify:
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;