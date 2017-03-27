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10 решенных дилемм в дизайне гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom prywatny 2013, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz Гостиная в скандинавском стиле
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Как правило, те, кто интересуется дизайном интерьера, уже знают, какой стиль им нравится, какую цветовую гамму они любят, даже какие аксессуары им по душе и по карману. Но как бы то ни было, в реальности мы все сталкиваемся с вечными как мир проблемами оформления, о которых мы и поговорим ниже.

​Радиаторы и их внешний вид

Oak Radiator Cover Cool Radiators? It’s Covered! Домашнее хозяйство Аксессуары и декор Дерево
Cool Radiators? It’s Covered!

Oak Radiator Cover

Cool Radiators? It’s Covered!
Cool Radiators? It’s Covered!
Cool Radiators? It’s Covered!

Как ни странно, но большинство проблем в дизайне сводятся именно к решению практической стороны вопроса об оформлении дома. Так, многие ломают голову над тем, что делать с системой отопления в доме, как провести разводку красиво и чтобы при этом не терялось полезное тепло.

Мы подготовили вам на выбор сразу 8 вариантов для отопления в современном доме, которые позволяют сохранить облик гостиной на должном уровне:

- встроенные в пол конвекторы;

- система отопления на «теплом полу» и только в спальнях – радиаторы;

- система отопления полностью на «теплом полу»;

- радиаторы, поставленные сбоку от окон, а не под ними, что позволяет использовать стену с окнами;

- радиаторы в деревянном оформлении (как на фото);

- радиаторы за деревянной решеткой, что подходит для стилей прованс, кантри и им подобным;

- система отопления на «теплых стенах»;

- система отопления на тепловом насосе воздух-воздух.

Хочу декорировать стену камнем, что сделать?

Glas-Faltwand SF 55 , SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Окна и двери в стиле модерн
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Выбрать вариант посветлее и декорировать лишь акцентную стену или стену за телевизором.

​Орнаменты на ковре

Rug Lines Blue, Unico Rugs Unico Rugs ГостинаяАксессуары и декорации Шелк Красный
Unico Rugs

Unico Rugs
Unico Rugs
Unico Rugs

Удивительно, но даже если вы действительно очень любите определенный стиль в дизайне интерьера гостиной, точно ему следуете, знаете все нюансы и точно выбрали атмосферу и цветовую гамму, выбор ковра обычно повергает в легкое недоумение. Кажется, что ни один орнамент или цвет идеально не подходит к вашей гостиной. Так ли это? На самом деле, да. Ковер – это как картина, предмет искусства, который очень сильно меняет настроение в комнате и должен быть подобран идеально. Давайте посмотрим, как подобрать ковер к вашему стилю.

Модерн – геометричные орнаменты, яркие.

Минимализм – однотонные ковры, символичные нейтральные цветочные орнаменты.

Классика и колониальный – турецкие ковры модных расцветок, обычно с более бледными вариациями, чем 10 лет назад, в «светлой классике» популярны греческие орнаменты.

Ар-деко – геометричные орнаменты, бледные, с блеском, на контрасте, особенно популярен шеврон, который может считаться эталонным вариантом.

Скандинавский – треугольники, квадраты, «скобки», «елочки».

Этнический шик – очень часто используется арабеск и производные в упрощенной форме, но традиционной для культуры цветовой гамме.

​А куда положить «все вот это»

Wall hung TV unit and bookcase. Also with a glass sliding door to lower unit Lamco Design LTD ГостинаяМебель для медиа комнаты
Lamco Design LTD

Wall hung TV unit and bookcase. Also with a glass sliding door to lower unit

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

Книги, коллекции, сувениры, вазы, фотографии… со временем их становится так много, что без ревизии не обойтись. И даже отобрав все действительно ненужное, мы сталкиваемся с проблемой того, что в доме слишком много вещей, которые нам дороги. Лучшее решение для современного интерьера – полноценная система хранения от пола до потолка и от стены до стены. Все аксессуары и вещи нужно разбить по цветовым гаммам, поставить в форме радуги или вовсе отобрать лишь вещи одного оттенка.

​Сколько нужно текстиля

Dom prywatny 2013, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz Гостиная в скандинавском стиле
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

Очень легко переборщить с традиционными шторами и очень легко недобрать с цветовыми акцентами. Давайте посмотрим на идеальную (по соотношению количества текстильных аксессуаров к площади) гостиную на фотографии. Этот вариант для 30 квадратных метров, и все-таки мы видим минималистичные ковер и шторы. Для 20 квадратных метров стоит убрать пару пуфиков.

Самому делать ремонт «на глаз» или обратиться к профессионалам за проектом?

г. Москва, ул. Береговая, ООО "ЮНИКОМ" ООО 'ЮНИКОМ' Гостиная в стиле модерн
ООО <q>ЮНИКОМ</q>

г. Москва, ул. Береговая

ООО "ЮНИКОМ"
ООО <q>ЮНИКОМ</q>
ООО "ЮНИКОМ"

Однозначно, обратиться, если ваш бюджет составляет более 500 тысяч рублей на квартиру.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Темное дерево в новомодном интерьере

Beach Loft, Collage Designs Collage Designs Гостиная в стиле модерн Плитка Белый
Collage Designs

Collage Designs
Collage Designs
Collage Designs

Дизайн гостиной не всегда базируется на новейшем ремонте по всем законам моды. Очень часто темное дерево и темная мебель, которая нам уже не нравится, здесь все еще присутствует. Для того, чтобы найти решение, стоит обратиться к американским интерьерам, где старые дома постройки 30-х и 60-х годов отлично показывают эклектичное смешение самых новых трендов с деревянной отделкой дома.

​Маленький или большой кофейный столик?

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Гостиная в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Однозначно, большой!

Как вписать кухню в дизайн гостиной?

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Добавить между кухонный остров или столовую группу!

Какой формат остекления выбрать?

Glas-Faltwand SF 75, SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH Окна и двери в стиле модерн
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH
SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH

Самый большой из возможного! Как в этом интерьере от SUNFLEX.

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