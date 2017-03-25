​10 типов дизайна фасадов + подходящие к ним заборы

Ищете, как оформить фасад своего коттеджа? Давайте посмотрим, какие варианты (из самых простых) существуют и как именно они выглядят на обычных, часто одноэтажных домах. Очень важно, чтобы фасад подходил по стилю и дизайну к самой постройке, к ландшафтному проекту, забору, дорожкам и террасам. Ниже вы увидите хорошие варианты и комбинации, которые можно скопировать.
В данном случае использована декоративная серая штукатурка и обычая белая, а между зонами были добавлены фасадные молдинги. Заметьте, по цвету дом остается нейтральным, тогда как акцентами являются забор и деревянные окна, двери и ворота. Больше вариантов в таком стиле можно найти здесь.
В стилях минимализм и модерн использование штукатурки под бетон и простой матовой штукатурки распространяется все больше. Данный вариант вполне можно назвать универсальным. Акцентами тут являются кустарники и растения, а панорамное остекление позволяет добавить такой массивной конструкции некоторой хрупкости.
В данном случае зоны возле окон и дверей оформлены с помощью декоративных деревянных панелей, но это же можно проделать и с контрастным по отношению к основному цветом штукатурки, декоративным камнем и сайдингом.
Более сложная, но при этом на вид более современная идея оказывается еще и дороже предыдущей. Объемный выступающий гараж выглядит здесь слишком большим, а его декор минималистичным панелями под дерево уравновешивает его характер. Основная часть дома со стороны улицы оформлена грифельно-серой штукатуркой, со стороны дворика – обычной белой.
Чтобы добавить дому средиземноморского настроения, нужно использовать декоративный камень (песчаник, известняк), мраморные подоконники или крыльцо с мраморными ступенями, колонны для балконов, крыльца или навесов, арочные окна, кованые элементы (заборы, светильники) и, что самое важное, охристую палитру. Подходят цвета: бежевый, темно-коричневый, кремовый, молочный, цвет куркумы.
Интересный вариант из комбинированных фасадов с участием декоративного кирпича, белой и серой штукатурки позволил создать идеальный фон для сложного, заметного забора из бревен и ветвистых растений!
Для современного европейского пригорода заборы, как правило, не нужны. Если вы живете в хорошо охраняемом поселке или просто в безопасном регионе, нет смысла тратить на него лишние деньги. Лучше оставьте их на клинкерный кирпич для первого уровня.
Такой забор – под стать шикарной вилле в пляжном или современном стиле! Он выглядит массивно, роскошно и подходит даже под колоритные стили типа шале, скандинавского минимализма и некоторых других.
Теплая цветовая гамма фасадов этого дома отлично подходит под окружение – основную аллею и вид на бескрайние поля. Декоративный забор здесь можно сделать в стиле ранчо, как перила на балкончике второго этажа.
Шикарный вариант для дизайна фасадов с кованым забором для террасы и самого дома отлично подойдет тем, кто хочет жить в роскошном традиционном доме.
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