Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​10 типов дизайна фасадов + подходящие к ним заборы

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
DOM W CENIE MIESZKANIA - Flo II , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Ищете, как оформить фасад своего коттеджа? Давайте посмотрим, какие варианты (из самых простых) существуют и как именно они выглядят на обычных, часто одноэтажных домах. Очень важно, чтобы фасад подходил по стилю и дизайну к самой постройке, к ландшафтному проекту, забору, дорожкам и террасам. Ниже вы увидите хорошие варианты и комбинации, которые можно скопировать.

​Штукатурка нейтральных оттенков + кирпичный забор

PROJEKT DOMU LOTE G2 - przytulna harmonia w nowoczesnym wydaniu , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

В данном случае использована декоративная серая штукатурка и обычая белая, а между зонами были добавлены фасадные молдинги. Заметьте, по цвету дом остается нейтральным, тогда как акцентами являются забор и деревянные окна, двери и ворота. Больше вариантов в таком стиле можно найти здесь.

​Штукатурка белая + бетонный забор

Nuovo progetto, MIDE architetti MIDE architetti Окна и двери в стиле минимализм
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

В стилях минимализм и модерн использование штукатурки под бетон и простой матовой штукатурки распространяется все больше. Данный вариант вполне можно назвать универсальным. Акцентами тут являются кустарники и растения, а панорамное остекление позволяет добавить такой массивной конструкции некоторой хрупкости.

​Акцентное декорирование + железный забор

DOM W CENIE MIESZKANIA - Flo II , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

В данном случае зоны возле окон и дверей оформлены с помощью декоративных деревянных панелей, но это же можно проделать и с контрастным по отношению к основному цветом штукатурки, декоративным камнем и сайдингом.

​Комбинированное трио без забора

homify Серый
homify

homify
homify
homify

Более сложная, но при этом на вид более современная идея оказывается еще и дороже предыдущей. Объемный выступающий гараж выглядит здесь слишком большим, а его декор минималистичным панелями под дерево уравновешивает его характер. Основная часть дома со стороны улицы оформлена грифельно-серой штукатуркой, со стороны дворика – обычной белой.

​Средиземноморская сказка с кованым забором

Casa San Lorenzo, Gestec Gestec Дома в классическом стиле Мрамор Бежевый
Gestec

Gestec
Gestec
Gestec

Чтобы добавить дому средиземноморского настроения, нужно использовать декоративный камень (песчаник, известняк), мраморные подоконники или крыльцо с мраморными ступенями, колонны для балконов, крыльца или навесов, арочные окна, кованые элементы (заборы, светильники) и, что самое важное, охристую палитру. Подходят цвета: бежевый, темно-коричневый, кремовый, молочный, цвет куркумы.

​Эклектика в дизайне фасадов + «зеленый забор»

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA Дома в стиле модерн
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

Интересный вариант из комбинированных фасадов с участием декоративного кирпича, белой и серой штукатурки позволил создать идеальный фон для сложного, заметного забора из бревен и ветвистых растений!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Штукатурка + клинкерный кирпич + отсутствие забора

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Для современного европейского пригорода заборы, как правило, не нужны. Если вы живете в хорошо охраняемом поселке или просто в безопасном регионе, нет смысла тратить на него лишние деньги. Лучше оставьте их на клинкерный кирпич для первого уровня.

​Модернизм + железный геометричный забор

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Дома в стиле модерн
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

Такой забор – под стать шикарной вилле в пляжном или современном стиле! Он выглядит массивно, роскошно и подходит даже под колоритные стили типа шале, скандинавского минимализма и некоторых других.

​Кантри сказка + декоративный ранчо-забор

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Теплая цветовая гамма фасадов этого дома отлично подходит под окружение – основную аллею и вид на бескрайние поля. Декоративный забор здесь можно сделать в стиле ранчо, как перила на балкончике второго этажа.

​Английская роскошь + кованый забор

ИНТЕРЬЕРЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА, Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Дома в эклектичном стиле
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

ИНТЕРЬЕРЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Шикарный вариант для дизайна фасадов с кованым забором для террасы и самого дома отлично подойдет тем, кто хочет жить в роскошном традиционном доме.

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

10 хороших советов тем, кто строит дом в первый раз
А у вас как оформлен дом?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо