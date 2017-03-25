​10 типов дизайна фасадов + подходящие к ним заборы

Ищете, как оформить фасад своего коттеджа? Давайте посмотрим, какие варианты (из самых простых) существуют и как именно они выглядят на обычных, часто одноэтажных домах. Очень важно, чтобы фасад подходил по стилю и дизайну к самой постройке, к ландшафтному проекту, забору, дорожкам и террасам. Ниже вы увидите хорошие варианты и комбинации, которые можно скопировать.