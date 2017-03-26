10 предметов мебели, которые можно сделать своими руками

Если вы ищете, что сделать своими руками на даче или даже дома, посмотрите на нашу подборку. Запах свежей древесины, лака и целый вечер, потраченный на любимое хобби, – то, что позволит вам и вашим близким наслаждаться мебелью домашнего производства в течение долгих лет!
Отличная и простая идея, которая может порадовать вас уже после двух выходных работы в мастерской! Больше подобных идей вы найдете здесь.
Штанги можно купить любого сорта – мебельные подойдут лучше всего. А вот дизайн будет ваш личный – фамильный фирменный.
Как сделать старый буфет похожим на антикварный или подходящим под стиль шебби-шик? Добавьте к нему краску в стиле антик! Работает!
Удивительно, что это правда возможно! Огромное дерево, ставшее ванной – реальность, которая может стать и вашей. Многочасовая работа (можно сказать – на весь сезон по выходным) окупилась потрясающей ванной чашей! Подойдет для дома и дачи!
Отличная идея, но осторожнее с занозами – перед тем, как ввести домик в эксплуатацию, сначала проверьте все досконально. Кроме того, вам потребуются декоративные матрасы, подушки, текстиль для занавесок!
Сложная идея, но отлично подойдет для дачи, балкона или гаража! Кто сказал, что русским это не под силу?
Отличная идея для дешевой дачной кухни! Можно такое сделать и на балконе, и на веранде!
Просто собрать стеллаж-комбинацию из полочек можно из купленных деталей в IKEA или любом другом магазине. Не нужно изобретать велосипед и делать их из дерева, а вот геометрический орнамент составить – это уже искусство!
Очень оригинальная и нестандартная идея подойдет тем, кто хочет сделать свой дом креативным.
Восстановить старую мебель – подвиг, на который решаются не многие. Большинство просто не верит в предметы, которые прожили с ними более 15 лет. На самом деле, много упорного труда и модный оттенок краски способны преобразить любой предмет! Проверено!
Отличная идея для любителей создавать мебель именно из дерева. Простая, стильная, подойдет почти под любую комнату – спальню, прихожую, кухню или детскую!
Долгая и почти мучительная работа наждачкой принесла свои плоды – коряга стала чистой, почти стерилизованной. Окрашенная лаком с тонированием, она превратилась в кофейный столик! Представьте, такие предметы мебели в США сейчас продаются по цене от 2000 USD, а сделать их можно и самим.
Кот подтверждает – настоящий шик! Изголовье для кровати сделать очень легко из поролона и ткани. Закрепить на стене его можно различными способами, можно сделать его от пола до потолка или вдоль по стене от угла до угла. Кроме того, такое изголовье стоит гораздо дешевле купленного. Его можно использовать даже с домашними животными и легко заменять через год-два, если понадобится! Это совсем не страшно, ведь его стоимость – от 1500 рублей!
Далее на homify:
— 10 проектов домов с панорамным остеклением;