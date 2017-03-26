10 предметов мебели, которые можно сделать своими руками

Кот подтверждает – настоящий шик! Изголовье для кровати сделать очень легко из поролона и ткани. Закрепить на стене его можно различными способами, можно сделать его от пола до потолка или вдоль по стене от угла до угла. Кроме того, такое изголовье стоит гораздо дешевле купленного. Его можно использовать даже с домашними животными и легко заменять через год-два, если понадобится! Это совсем не страшно, ведь его стоимость – от 1500 рублей!

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