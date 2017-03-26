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10 предметов мебели, которые можно сделать своими руками

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Ванная комнатаВанны и душевые
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Если вы ищете, что сделать своими руками на даче или даже дома, посмотрите на нашу подборку. Запах свежей древесины, лака и целый вечер, потраченный на любимое хобби, – то, что позволит вам и вашим близким наслаждаться мебелью домашнего производства в течение долгих лет!

​Полочка под телевизор

luonto, 株式会社 大雪木工 株式会社 大雪木工 ГостинаяПолки Дерево Эффект древесины
株式会社　大雪木工

株式会社　大雪木工
株式会社　大雪木工
株式会社　大雪木工

Отличная и простая идея, которая может порадовать вас уже после двух выходных работы в мастерской! Больше подобных идей вы найдете здесь.

​Стеллаж на штангах (или даже трубах)

Ahşap Raflar, Wood_Dekor Wood_Dekor ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Эффект древесины
Wood_Dekor

Wood_Dekor
Wood_Dekor
Wood_Dekor

Штанги можно купить любого сорта – мебельные подойдут лучше всего. А вот дизайн будет ваш личный – фамильный фирменный.

​Реконструкция старого буфета

homify Столовая комнатаБуфеты и серванты Твердая древесина Белый
homify

homify
homify
homify

Как сделать старый буфет похожим на антикварный или подходящим под стиль шебби-шик? Добавьте к нему краску в стиле антик! Работает!

​Ванная по мотивам каноэ

homify Ванная комнатаВанны и душевые
homify

homify
homify
homify

Удивительно, что это правда возможно! Огромное дерево, ставшее ванной – реальность, которая может стать и вашей. Многочасовая работа (можно сказать – на весь сезон по выходным) окупилась потрясающей ванной чашей! Подойдет для дома и дачи!

​Домик для детских игр

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon, Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım Детская комната в стиле модерн
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım

Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
Çelebi Ahşap & İç Dekorasyon ve Tasarım

Отличная идея, но осторожнее с занозами – перед тем, как ввести домик в эксплуатацию, сначала проверьте все досконально. Кроме того, вам потребуются декоративные матрасы, подушки, текстиль для занавесок!

​Гардеробная из панелей и направляющих

Muebles Modulares Espacio al Cuadrado, Espacio al Cuadrado Espacio al Cuadrado Гардеробная в стиле модерн
Espacio al Cuadrado

Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado
Espacio al Cuadrado

Сложная идея, но отлично подойдет для дачи, балкона или гаража! Кто сказал, что русским это не под силу?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Полочки из корзинок

Macizo Carpintería, Macizo Carpintería Mx Macizo Carpintería Mx Офисные помещения и магазины
Macizo Carpintería Mx

Macizo Carpintería Mx
Macizo Carpintería Mx
Macizo Carpintería Mx

Отличная идея для дешевой дачной кухни! Можно такое сделать и на балконе, и на веранде!

​Самодельный стеллаж

Macizo Carpintería, Macizo Carpintería Mx Macizo Carpintería Mx ГостинаяХранение
Macizo Carpintería Mx

Macizo Carpintería Mx
Macizo Carpintería Mx
Macizo Carpintería Mx

Просто собрать стеллаж-комбинацию из полочек можно из купленных деталей в IKEA или любом другом магазине. Не нужно изобретать велосипед и делать их из дерева, а вот геометрический орнамент составить – это уже искусство!

​Книжки… на прищепках!

Book rack in Ash, agustav agustav ГостинаяПолки
agustav

Book rack in Ash

agustav
agustav
agustav

Очень оригинальная и нестандартная идея подойдет тем, кто хочет сделать свой дом креативным.

​Восстанавливаем старый секретер

Light Oak Hidden Bureau The Cotswold Company Рабочий кабинет в стиле кантри Дерево
The Cotswold Company

Light Oak Hidden Bureau

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

Восстановить старую мебель – подвиг, на который решаются не многие. Большинство просто не верит в предметы, которые прожили с ними более 15 лет. На самом деле, много упорного труда и модный оттенок краски способны преобразить любой предмет! Проверено!

​Порядок во всем

The Magnetic Stack Radiance Furniture Design Домашнее хозяйство Хранение
Radiance Furniture Design

The Magnetic Stack

Radiance Furniture Design
Radiance Furniture Design
Radiance Furniture Design

Отличная идея для любителей создавать мебель именно из дерева. Простая, стильная, подойдет почти под любую комнату – спальню, прихожую, кухню или детскую!

​Кофейный столик из леса

Teak Root Coffee Table BluBambu Living ГостинаяАксессуары и декорации Дерево
BluBambu Living

Teak Root Coffee Table

BluBambu Living
BluBambu Living
BluBambu Living

Долгая и почти мучительная работа наждачкой принесла свои плоды – коряга стала чистой, почти стерилизованной. Окрашенная лаком с тонированием, она превратилась в кофейный столик! Представьте, такие предметы мебели в США сейчас продаются по цене от 2000 USD, а сделать их можно и самим.

​Изголовье для кровати своими руками

LUXURY EIGHT BETTWÄSCHE, 8 The Luxury Bed Co. 8 The Luxury Bed Co. Спальная комната Текстиль
8 The Luxury Bed Co.

8 The Luxury Bed Co.
8 The Luxury Bed Co.
8 The Luxury Bed Co.

Кот подтверждает – настоящий шик! Изголовье для кровати сделать очень легко из поролона и ткани. Закрепить на стене его можно различными способами, можно сделать его от пола до потолка или вдоль по стене от угла до угла. Кроме того, такое изголовье стоит гораздо дешевле купленного. Его можно использовать даже с домашними животными и легко заменять через год-два, если понадобится! Это совсем не страшно, ведь его стоимость – от 1500 рублей!

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