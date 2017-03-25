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​15 необычных построек для сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ogród, Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka Сад в стиле модерн
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Хотите провести это лето лучше и комфортнее предыдущего? Давайте подумаем, как это сделать, не выходя из дома! Наша новая подборка заставит вас задуматься о реализации некоторых новых или старых идей на своем любимом участке.

​Беседка из бревен и камышовой кровли

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Тем, кто давно мечтал о беседке, но по каким-то причинам так ее и не построил, мы предлагаем более брутальный (зато возможно почти бесплатный!) вариант беседки из бревен. Кровля может быть камышовой, стандартной шиферной, почти любой. Так как беседки не радуют хозяев обычно дольше 3-5 лет, такой самодельный проект будет вполне достаточен для первого раза.

​Дровница и дачный туалет

Ogród przed domem, Szalbierz Design Szalbierz Design Сад в стиле модерн
Szalbierz Design

Szalbierz Design
Szalbierz Design
Szalbierz Design

Такой вариант на основе каркасной технологии можно реализовать под заказ (60 тыс. рублей «под ключ» вместе с фундаментом) либо самому из одного ряда кирпичей и отделки сайдингом. В принципе, оба варианта имеют право на жизнь.

​Азиатская беседка

homify Сад в азиатском стиле
homify

homify
homify
homify

Эта гениальная беседка уже не раз радовала нас своим внешним видом! Напоминаем вам, что она полностью подходит и для вашего участка, и для холодного и короткого лета! Матрас нужно сделать на поролоне, ткань взять синтетическую, кровлю и шторки – тоже из ткани. Сама беседка строится практически стандартной, только с меньшей высотой (что даже дешевле!) и без мебели. Да и сама она по формату меньше.

​Американский заборчик

Ogrodzenia posesyjne (PCV), Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV Сад в классическом стиле
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

Добавить самому простому домику американского шарма можно с помощью белоснежного штакетника! Дополнив его колоннами с декором из клинкерного кирпича, вы сделаете идею еще более эффектной!

​Очаг вместо мангала

Kameralny ogród nowoczesny, Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE Сад в стиле модерн
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE

Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE
Studio architektury krajobrazu INSPIRACJE

Из железного листа можно сделать целый очаг, не стараясь сложить кирпичи ровно и не мучаясь с цементным раствором! Просто и удобно!

​Терраса вокруг каркасного бассейна

Kleine tuin met toch een zwembad, Sparq Tuinen Sparq Tuinen Сад в стиле модерн
Sparq Tuinen

Sparq Tuinen
Sparq Tuinen
Sparq Tuinen

Каркасные бассейны гораздо дешевле бетонных, могут быть установлены за один день, а вот терраса вровень с водой им явно не помешает! Такую идею можно реализовать и самому, и с помощью строителей. А вот что вам точно пригодится, так это возможность наливать в бассейн горячую воду прямо из-под крана! Для дачи можно устроить зеркальный прогрев с помощью большого зеркала сбоку, приставленного к заборчику. Работает! Подогрев можно вмонтировать и в саму конструкцию, а для части регионов он вообще не нужен.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Крыльцо с крышей

Dom pod Poznaniem, Kraupe Studio Kraupe Studio Сад в стиле модерн
Kraupe Studio

Kraupe Studio
Kraupe Studio
Kraupe Studio

Красивое крыльцо, что сказать! Нестандартная современная кровля, есть встроенная подсветка на потолке, три ступеньки и красивая новая белая дверь – что еще желать от нового крыльца?

​Качели и лавочка с навесом

TARAS / OGRÓD w stylu śródziemnomorskim, Ogrodowa Sceneria Ogrodowa Sceneria Сад в средиземноморском стиле
Ogrodowa Sceneria

Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria

Отличная идея для дизайна вашего палисадника или заднего дворика! Смотрится очень стильно!

​Постамент для светильника

Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture Дома в стиле модерн
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

Чтобы осветить дорожку, вдоль нее можно поставить постаменты для светильников, а к ним провести электрический кабель.

​Терраса из термодерева

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Такую террасу не сложно поставить самому, если нет привязки к уровню пола в гостиной! Термодерево (или древесно-полимерный композит) здесь ваш лучший друг!

​Отделка углов дома декоративным камнем

Ogród w stylu wiejskim pod Lublinem, BioArt Ogrody, Architektura Krajobrazu BioArt Ogrody, Architektura Krajobrazu Сад в стиле кантри
BioArt Ogrody, Architektura Krajobrazu

BioArt Ogrody, Architektura Krajobrazu
BioArt Ogrody, Architektura Krajobrazu
BioArt Ogrody, Architektura Krajobrazu

Такую отделку углов дома тоже можно сделать самостоятельно. Правда, лучше изначально просмотреть пару-тройку видео-уроков на YouTube!

​Дорожки из плит

Ogród Naturalistyczny, BioArt Ogrody, Architektura Krajobrazu BioArt Ogrody, Architektura Krajobrazu Сад в классическом стиле
BioArt Ogrody, Architektura Krajobrazu

BioArt Ogrody, Architektura Krajobrazu
BioArt Ogrody, Architektura Krajobrazu
BioArt Ogrody, Architektura Krajobrazu

Хорошая идея для сада в популярном пейзажном стиле!

​Бассейны и лагуны по 30 сантиметров

Ogród, Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka Сад в стиле модерн
Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka

Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka
Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka
Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka

Просто шикарная идея для семьи с маленькими детьми или детьми-школьниками! Практически супер-бюджетные бассейны да еще и с галькой, а сколько радости!

​Беседка с мангалом

ИНТЕРЬЕРЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА, Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова Сад в эклектичном стиле
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

ИНТЕРЬЕРЫ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова
Архитектурная Мастерская Георгия Пряничникова

Отличная беседка с мангалом и столовой для снежного климата зимой выглядит примерно так. На ней и Новый Год можно праздновать, если поставить стекла!

​Домик на сваях

homify Сад в колониальном стиле
homify

homify
homify
homify

Фантастическая идея домика на сваях взята, чтобы показать возможность самыми бюджетными способами сделать себе дачу с панорамным остеклением. И пускай вид будет не совсем таким, оно того стоит!

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