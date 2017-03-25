​15 необычных построек для сада

Каркасные бассейны гораздо дешевле бетонных, могут быть установлены за один день, а вот терраса вровень с водой им явно не помешает! Такую идею можно реализовать и самому, и с помощью строителей. А вот что вам точно пригодится, так это возможность наливать в бассейн горячую воду прямо из-под крана! Для дачи можно устроить зеркальный прогрев с помощью большого зеркала сбоку, приставленного к заборчику. Работает! Подогрев можно вмонтировать и в саму конструкцию, а для части регионов он вообще не нужен.