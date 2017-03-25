​15 необычных построек для сада

Хотите провести это лето лучше и комфортнее предыдущего? Давайте подумаем, как это сделать, не выходя из дома! Наша новая подборка заставит вас задуматься о реализации некоторых новых или старых идей на своем любимом участке.
Тем, кто давно мечтал о беседке, но по каким-то причинам так ее и не построил, мы предлагаем более брутальный (зато возможно почти бесплатный!) вариант беседки из бревен. Кровля может быть камышовой, стандартной шиферной, почти любой. Так как беседки не радуют хозяев обычно дольше 3-5 лет, такой самодельный проект будет вполне достаточен для первого раза.
Такой вариант на основе каркасной технологии можно реализовать под заказ (60 тыс. рублей «под ключ» вместе с фундаментом) либо самому из одного ряда кирпичей и отделки сайдингом. В принципе, оба варианта имеют право на жизнь.
Эта гениальная беседка уже не раз радовала нас своим внешним видом! Напоминаем вам, что она полностью подходит и для вашего участка, и для холодного и короткого лета! Матрас нужно сделать на поролоне, ткань взять синтетическую, кровлю и шторки – тоже из ткани. Сама беседка строится практически стандартной, только с меньшей высотой (что даже дешевле!) и без мебели. Да и сама она по формату меньше.
Добавить самому простому домику американского шарма можно с помощью белоснежного штакетника! Дополнив его колоннами с декором из клинкерного кирпича, вы сделаете идею еще более эффектной!
Из железного листа можно сделать целый очаг, не стараясь сложить кирпичи ровно и не мучаясь с цементным раствором! Просто и удобно!
Каркасные бассейны гораздо дешевле бетонных, могут быть установлены за один день, а вот терраса вровень с водой им явно не помешает! Такую идею можно реализовать и самому, и с помощью строителей. А вот что вам точно пригодится, так это возможность наливать в бассейн горячую воду прямо из-под крана! Для дачи можно устроить зеркальный прогрев с помощью большого зеркала сбоку, приставленного к заборчику. Работает! Подогрев можно вмонтировать и в саму конструкцию, а для части регионов он вообще не нужен.
Красивое крыльцо, что сказать! Нестандартная современная кровля, есть встроенная подсветка на потолке, три ступеньки и красивая новая белая дверь – что еще желать от нового крыльца?
Отличная идея для дизайна вашего палисадника или заднего дворика! Смотрится очень стильно!
Чтобы осветить дорожку, вдоль нее можно поставить постаменты для светильников, а к ним провести электрический кабель.
Такую террасу не сложно поставить самому, если нет привязки к уровню пола в гостиной! Термодерево (или древесно-полимерный композит) здесь ваш лучший друг!
Такую отделку углов дома тоже можно сделать самостоятельно. Правда, лучше изначально просмотреть пару-тройку видео-уроков на YouTube!
Хорошая идея для сада в популярном пейзажном стиле!
Просто шикарная идея для семьи с маленькими детьми или детьми-школьниками! Практически супер-бюджетные бассейны да еще и с галькой, а сколько радости!
Отличная беседка с мангалом и столовой для снежного климата зимой выглядит примерно так. На ней и Новый Год можно праздновать, если поставить стекла!
Фантастическая идея домика на сваях взята, чтобы показать возможность самыми бюджетными способами сделать себе дачу с панорамным остеклением. И пускай вид будет не совсем таким, оно того стоит!
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