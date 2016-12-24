Что стоит сохранить при реконструкции старого дома?

Делая ремонт в старом доме, под слоем штукатурки можно обнаружить настоящее сокровище в виде фактурной кладки из старого кирпича или камня. И даже если вы уже планировали интерьер в стиле минимализма, присмотритесь внимательно к своим находкам, зачастую рисунок каменной кладки сам по себе может быть идеальным декором для реализации любой стилистики. Во-первых, это в любом случае живой натуральный материал, прочный и практичный. Во-вторых, такого благородного эффекта нельзя добиться ни одним приемом искусственного состаривания поверхностей, а стены старого дома требуют лишь небольших ремонтных работ.

Чтобы интерьер с такими фактурными стенами был комфортным и надежным, необходимо выполнить небольшие реставрационные работы: подремонтировать трещины и сколы, обработать противогрибковым антисептиком и нанести финишную грунтовку и лак. При желании с помощью тонированного лака можно придать стенам эффект выбеленности или наоборот оттенить в более глубокие цвета.