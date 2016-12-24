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Что стоит сохранить при реконструкции старого дома?

Перла Вереника Перла Вереника
Flat K, KOPNA KOPNA Гостиная в стиле лофт
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При покупке старого дома всегда нужно сразу оценить – что придется поменять, сколько это потребует времени и средств. Самое простое, конечно, действовать по принципу – ломать, не строить, максимально быстро демонтировать все старые конструкции и заменить их на нужный вам дизайн интерьера из современных материалов. Минусами такого решения является во-первых, его дороговизна: немалая стоимость разборки всех старых конструкций, полная замена новыми материалами. Во-вторых, полное избавление комнат от старых материалов стен, пола, окон может быть в принципе излишним, лишая жилище его неповторимого шарма и характера. 

Неповторимая фактура стен

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Кухня в рустикальном стиле
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Делая ремонт в старом доме,  под слоем штукатурки можно обнаружить настоящее сокровище в виде фактурной кладки из старого кирпича или камня. И даже если вы уже планировали интерьер в стиле минимализма, присмотритесь внимательно к своим находкам, зачастую рисунок каменной кладки сам по себе может быть идеальным декором для реализации любой стилистики. Во-первых, это в любом случае живой натуральный материал, прочный и практичный. Во-вторых, такого благородного эффекта нельзя добиться ни одним приемом искусственного состаривания поверхностей, а стены старого дома требуют лишь небольших ремонтных работ. 

Чтобы интерьер с такими фактурными стенами был комфортным и надежным, необходимо выполнить небольшие реставрационные работы: подремонтировать трещины и сколы, обработать противогрибковым антисептиком и нанести финишную грунтовку и лак. При желании с помощью тонированного лака можно придать стенам эффект выбеленности или наоборот оттенить в более глубокие цвета.

Старый пол

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Гостиная в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Не всегда пол в старом доме требует замены при ремонте. Материалы, используемые традиционно в домах прошлого века, как правило, выбирались натуральные и  износостойкие: каменная плитка, дубовые доски, наборный паркет. При всем своем непритязательном виде в случае неаккуратной эксплуатации, резерв таких материалов далеко не ограничивается несколькими десятками лет. 

Каменные плитки пола легко реставрируются специалистами с помощью обновления шпатлевки между швов, обычно именно эти места являются наиболее слабым звеном в конструкции такого напольного покрытия. Сам камень практически вечен. 

Деревянный пол – дощатый, паркетный, легко ремонтируется с помощью шлифовки поверхности, замены отдельных досок и устранения глубоких царапин. После таких восстановительных процедур достаточно покрыть пол тонирующей пропиткой и финишной грунтовкой, и дерево будет радовать вас еще долгое время теплотой оттенков.

Старинная плитка и керамика в доме

Дизайн частного дома в поселке закрытого типа. Anarchi&И.Мальцев, AnARCHI AnARCHI Кухня в рустикальном стиле
AnARCHI

Дизайн частного дома в поселке закрытого типа. Anarchi&И.Мальцев

AnARCHI
AnARCHI
AnARCHI

Оригинальный шарм и уют дому придадут образцы старинной изразцовой плитки, кружки, тарелки, статуэтки прошлых эпох. Легкая потертость, разноцветие узоров таких раритетных предметов только добавит неповторимости вашему интерьеру, ведь за каждой царапиной  - своя история, каждая незамысловатая чашка – словно гость из прошлого, чудом уцелевший в сотнях чаепитий. 

Безусловно, зачастую проще одним махом снять всю прошлую отделку старого помещения, сделать интерьер используя современные экологичные и удобные в работе материалы. Но ценность старинных вещей в доме – в их яркой индивидуальности. Как представители совсем другого ритма жизни, они привносят в нашу повседневную суету каплю простоватого добродушия, неотформатированной и неоцифрованной житейской мудрости и чистоты.

Высокие потолки

Flat K, KOPNA KOPNA Гостиная в стиле лофт
KOPNA

Flat K

KOPNA
KOPNA
KOPNA

Архитектурной особенностью многих старых домов является завидная высота потолков в комнатах, что зачастую и заставляет заниматься длительным ремонтом именно таких  сложных помещений, отказываясь от стандартных решений типового строительства. Ведь многое можно откорректировать в планировке комнат – изменить размеры помещений, поставить или убрать межкомнатные перегородки, поменять функциональность комнат по своему вкусу, но вот высота потолка уже не увеличивается. Поэтому, если вам по душе просторные интерьеры с запасом в пару метров над головой – стоит присмотреться к старым сталинкам или даже заняться обустройством бывшего заводского цеха в стиле лофт.

Потолочные балки

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Гостиная в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Этот конструктивный элемент так полюбился в декоре интерьеров, что многие даже делают фальш-балки на потолке для придания комнате особого настроения и стиля. Ну а если вам достался старый дом, где такие балки уже являются составляющей конструкции, прежде чем убирать их под навесные конструкции из современных материалов, оцените потенциал использования в стилистике вашего интерьера. Возможно, это будет как раз той неординарной чертой вашей комнаты, придающей ей неповторимый характер и индивидуальность.

Дизайн окон и дверей

Rustico di Seravezza (Forte dei Marmi), Architetto Silvia Giacobazzi Architetto Silvia Giacobazzi Спальня в рустикальном стиле
Architetto Silvia Giacobazzi

Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi
Architetto Silvia Giacobazzi

Старые дома не строились в экономном режиме типовых проектов, поэтому и форма оконных, дверных проемов в таких помещениях может заметно отличаться от привычных нам прямоугольников. Такие нюансы могут заметно усложнить процесс ремонта старого дома – деревянные конструкции обычно уже сильно изношены за долгие годы эксплуатации, приходится полностью менять все окна и двери, чтобы создать в доме нужный уровень тепло- и звуко-изоляции. Старые рассохшиеся от времени оконные рамы и двери – первое что придется поменять в доме. Но сама форма оконных и дверных проемов, форма стекол, декор дверей могут подарить вам несколько интересных идей, которые можно будет с успехов воплотить с использованием современных материалов.

Винный погребок и прочие раритеты

Umbau/Sanierung denkmalgeschütztes Wohnhaus, Kronberg i.Ts., Architekturbüro Hans-Jürgen Lison Architekturbüro Hans-Jürgen Lison Винный погреб в рустикальном стиле
Architekturbüro Hans-Jürgen Lison

Architekturbüro Hans-Jürgen Lison
Architekturbüro Hans-Jürgen Lison
Architekturbüro Hans-Jürgen Lison

Приобретая старое жилье можно неожиданно стать хозяином вещей , о котором вы раньше даже не задумывались и не планировали как-то использовать: шикарная светлая мансарда, таинственная комнатка на чердаке, винный погреб под домом, огромный камин в гостиной. Именно такие сюрпризы старой застройки могут стать источников вдохновения и сыграть немалую роль в вашей жизни, главное не бояться экспериментов: Скрытое сокровище.

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