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10 модных идей для дизайна стен

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Elegance and colour in a Dulwich home , Tailored Living Interiors Tailored Living Interiors Медиа комната в стиле модерн
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Дизайн стен – не просто возможность выбрать материал или цвет, но и целое искусство, преображающее новостройку во французский будуар, дешевый деревянный дом – в шале, а обычную малогабаритку – в бутик-отель!

На примере одного потрясающего проекта загородного дома от студии Tailored Living Interiors из Великобритании давайте посмотрим, какие идеи сейчас на уме у профессиональных дизайнеров. Этот загородный дом расположен в районе Дулвич в южном Лондоне, полном старых домов, многие из которых сейчас реконструируются от А до Я и становятся шикарными резиденциями.

​Камин для гостиной или спальни

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Tailored Living Interiors

Living Room

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

Модные биокамины на этаноле не требуют никакого разрешения на установку, но могут просто невероятным образом преобразить облик интерьера. Атмосфера меняется  в корне, а вы наконец-то получаете львиную дозу уюта, которую и заслуживаете.

​Встроенные системы хранения

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Tailored Living Interiors

Versatile design

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

Формат хранения в гостиной от пола до потолка и от стены до стены уже стал самым модным в современных интерьерах и не раз доказал свою практичность. Выбирайте системы в тон общей цветовой гамме.

​Черные рамы для предметов искусства

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Tailored Living Interiors

Dining room and nook area

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

Кажется, что это мелочь – какая разница, выбрать черные или белые рамы, бордовые или бежевые, ведь главное в дизайне – пол, материал стен, мебель. На самом деле это не совсем так. Черные «жирные» рамы с паспарту или без, для коллекций, иллюстраций или фотографий помогают сделать интерьер более современным, придавая ему особый шарм.

​Однотонные стены

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Tailored Living Interiors

German kitchen in a London home

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

Однотонные стены для многих еще остались синонимом простоты и бедности, но современная отделка в однотонном формате никогда не смотрелась бедно, так было лишь в нашем воображении. В реальности лакомые кофейные, эмоциональные трюфельные, освежающие белоснежные и стильные пепельно-серые стены – это тренд сезона, не учитывая который можно не заложить самую важную основу в модный дизайн интерьера вашего дома.

​Встроенное в пол отопление

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Tailored Living Interiors

Cinema room design

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

На дизайн стен удивительным образом влияет и отопление. Отказавшись от столь надоевших нам всем радиаторов, вы не только освобождает все стены от труб, но и целую стену вдоль окна от самого радиатора, открывая новые возможности планировки, расстановки и оформления.

​Декоративные панели под дерево

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Tailored Living Interiors

Luxurious entrance hall

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

Они спасли уже не одну прихожую от слишком стандартного внешнего вида. Подумайте о том, чтобы декорировать ими целую стену в гостиной, коридоре, на лоджии. Данные панели могут отлично вписаться не только в интерьеры типа шале и кантри, но и в ар-деко, транситионал, модерн и минимализм!

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​Текстильная отделка

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Tailored Living Interiors

A calming and sophisticated bedroom

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

Говорим ли мы всего лишь об изголовье кровати или о целой стене в спальне или детской, текстильные панели явно имеют все основания быть в вашем новом интерьере

​Декоративный камень для стен…

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Tailored Living Interiors

Family bathroom

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

… уже давно вышел за пределы использования лишь в коридоре и гостиной. Обратите внимание на гардеробные, ванные комнаты, кухни, столовые, лоджии и балконы! Даже кабинеты в стиле шале! Декоративный камень становится все доступнее и лаконичнее, а его орнаменты все более правдоподобными!

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