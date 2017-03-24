10 модных идей для дизайна стен

Дизайн стен – не просто возможность выбрать материал или цвет, но и целое искусство, преображающее новостройку во французский будуар, дешевый деревянный дом – в шале, а обычную малогабаритку – в бутик-отель!
На примере одного потрясающего проекта загородного дома от студии Tailored Living Interiors из Великобритании давайте посмотрим, какие идеи сейчас на уме у профессиональных дизайнеров. Этот загородный дом расположен в районе Дулвич в южном Лондоне, полном старых домов, многие из которых сейчас реконструируются от А до Я и становятся шикарными резиденциями.
Модные биокамины на этаноле не требуют никакого разрешения на установку, но могут просто невероятным образом преобразить облик интерьера. Атмосфера меняется в корне, а вы наконец-то получаете львиную дозу уюта, которую и заслуживаете.
Формат хранения в гостиной от пола до потолка и от стены до стены уже стал самым модным в современных интерьерах и не раз доказал свою практичность. Выбирайте системы в тон общей цветовой гамме.
Кажется, что это мелочь – какая разница, выбрать черные или белые рамы, бордовые или бежевые, ведь главное в дизайне – пол, материал стен, мебель. На самом деле это не совсем так. Черные «жирные» рамы с паспарту или без, для коллекций, иллюстраций или фотографий помогают сделать интерьер более современным, придавая ему особый шарм.
Однотонные стены для многих еще остались синонимом простоты и бедности, но современная отделка в однотонном формате никогда не смотрелась бедно, так было лишь в нашем воображении. В реальности лакомые кофейные, эмоциональные трюфельные, освежающие белоснежные и стильные пепельно-серые стены – это тренд сезона, не учитывая который можно не заложить самую важную основу в модный дизайн интерьера вашего дома.
На дизайн стен удивительным образом влияет и отопление. Отказавшись от столь надоевших нам всем радиаторов, вы не только освобождает все стены от труб, но и целую стену вдоль окна от самого радиатора, открывая новые возможности планировки, расстановки и оформления.
Они спасли уже не одну прихожую от слишком стандартного внешнего вида. Подумайте о том, чтобы декорировать ими целую стену в гостиной, коридоре, на лоджии. Данные панели могут отлично вписаться не только в интерьеры типа шале и кантри, но и в ар-деко, транситионал, модерн и минимализм!
Говорим ли мы всего лишь об изголовье кровати или о целой стене в спальне или детской, текстильные панели явно имеют все основания быть в вашем новом интерьере
… уже давно вышел за пределы использования лишь в коридоре и гостиной. Обратите внимание на гардеробные, ванные комнаты, кухни, столовые, лоджии и балконы! Даже кабинеты в стиле шале! Декоративный камень становится все доступнее и лаконичнее, а его орнаменты все более правдоподобными!
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