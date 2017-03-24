10 модных идей для дизайна стен

Дизайн стен – не просто возможность выбрать материал или цвет, но и целое искусство, преображающее новостройку во французский будуар, дешевый деревянный дом – в шале, а обычную малогабаритку – в бутик-отель!

На примере одного потрясающего проекта загородного дома от студии Tailored Living Interiors из Великобритании давайте посмотрим, какие идеи сейчас на уме у профессиональных дизайнеров. Этот загородный дом расположен в районе Дулвич в южном Лондоне, полном старых домов, многие из которых сейчас реконструируются от А до Я и становятся шикарными резиденциями.