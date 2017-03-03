Беседки на все времена и случаи жизни

Дача – любимое место отдыха многих семей, а беседка позволяет проводить это прекрасное время еще ближе к природе. Именно она является одним из самых стильных и эффектных элементов приусадебного участка и, часто, предметом гордости.

Сегодня мы решили показать читателю подборку очень красивых беседок. Вдохновляйтесь вместе с дизайнерами и архитекторами homify!