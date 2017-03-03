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Беседки на все времена и случаи жизни

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Уличные шторы для беседки, DECOR OUTDOOR DECOR OUTDOOR Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор Текстиль Белый
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Дача – любимое место отдыха многих семей, а беседка позволяет проводить это прекрасное время еще ближе к природе. Именно она является одним из самых стильных и эффектных элементов приусадебного участка и, часто, предметом гордости.

Сегодня мы решили показать читателю подборку очень красивых беседок. Вдохновляйтесь вместе с дизайнерами и архитекторами homify!

Ничего лишнего

woonhuis Malden, halma-architecten halma-architecten Балкон, веранда и террасаМебель
halma-architecten

halma-architecten
halma-architecten
halma-architecten

Минимализм вдохновляет на создание шедевров. Конструкция не подразумевает сложных элементов и использует изящную эстетику строгой геометрии. Рейки из дерева отлично защищают от яркого солнца и служат неплохим украшением.

Американская мечта

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Если добавить стеклянные перегородки, получится неплохое место для времяпрепровождения, которому не страшен сильный ливень. Такое решение идеально подходит и тем из нас, кто с насторожённостью относится к насекомым. 

Восточные сказки

Уличные шторы для беседки DECOR OUTDOOR Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор
DECOR OUTDOOR

Уличные шторы для беседки

DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR

Шторки придают образу беседки толику загадочности. Кажется, что она была создана исключительно для романтических встреч и разговоров. 

Облегченный вариант для лета

Pawilony ogrodowe, Ogrodowy Salon Ogrodowy Salon Балкон, веранда и террасаМебель
Ogrodowy Salon

Ogrodowy Salon
Ogrodowy Salon
Ogrodowy Salon

Такой шатер может переезжать с вами или раскладываться на месте по удобному случаю. Он легко собирается и разбирается, не требуя при этом специальных навыков установки.

Не выходя из дома

Уличные шторы для беседки DECOR OUTDOOR Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор Текстиль Белый
DECOR OUTDOOR

Уличные шторы для беседки

DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR
DECOR OUTDOOR

Такая беседка стала визуальным продолжением жилого дома. Можно сколько угодно сравнивать ее с патио или террасой, однако факт остается фактом: это место идеально подходит как для вечерних посиделок, так и детских игр.

Ночные откровения

Jardín Ecuestre, Región 4 Arquitectura Región 4 Arquitectura Сад в стиле минимализм
Región 4 Arquitectura

Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura
Región 4 Arquitectura

В ночное время беседка превращается в уникальное место для большой вечеринки. Необходимо только оборудовать сад подсветкой, аудио-системой, мангалом или баром. Вуаля!

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Семейная идиллия

Mobilier Eco design en bois de récupération , bopalett bopalett Балкон, веранда и террасаМебель
bopalett

bopalett
bopalett
bopalett

Именно небольшие детали создают ту самую неповторимую, расслабленную и уединенную атмосферу, которую мы так стремимся создать, когда оказываемся лицом к лицу с природой. Легкие аксессуары и предметы декора способны превратить беседку в счастливый семейный оазис.

Мода на все натуральное

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca Балкон и терраса в стиле модерн
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

Дерево остается любимым материалом в строительстве и обустройстве. Современная мебель может быть выполнена на заказ или приобретена в дизайнерском магазине. Такие штрихи по праву являются достойным украшением пространства для отдыха.

Классика есть классика

Minispa, RicreArt - Italmaxitetto RicreArt - Italmaxitetto Балкон, веранда и террасаРастения
RicreArt – Italmaxitetto

RicreArt - Italmaxitetto
RicreArt – Italmaxitetto
RicreArt - Italmaxitetto

Перед нами классический дизайн летней беседки. Производители предлагают сборные варианты, которые легко перевозятся и устанавливаются. Думаете над тем, какую мебель выбрать? Ответ прост – ротанг или его долговечная пластиковая имитация.

Путешествие на Бали

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Такая многофункциональная беседка имеет множество достоинств. В утреннее время она будет использоваться как место для зарядки или занятий йогой, в дневное – в качестве укрытия от палящего солнца во время принятия солнечных ванн, а вечером здесь соберется семья в полном составе для того, чтобы прекрасно провести время за трапезой.

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Встречаем тепло с чистыми окнами
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