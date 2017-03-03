Беседки на все времена и случаи жизни

Дача – любимое место отдыха многих семей, а беседка позволяет проводить это прекрасное время еще ближе к природе. Именно она является одним из самых стильных и эффектных элементов приусадебного участка и, часто, предметом гордости.
Сегодня мы решили показать читателю подборку очень красивых беседок. Вдохновляйтесь вместе с дизайнерами и архитекторами homify!
Минимализм вдохновляет на создание шедевров. Конструкция не подразумевает сложных элементов и использует изящную эстетику строгой геометрии. Рейки из дерева отлично защищают от яркого солнца и служат неплохим украшением.
Если добавить стеклянные перегородки, получится неплохое место для времяпрепровождения, которому не страшен сильный ливень. Такое решение идеально подходит и тем из нас, кто с насторожённостью относится к насекомым.
Шторки придают образу беседки толику загадочности. Кажется, что она была создана исключительно для романтических встреч и разговоров.
Такой шатер может переезжать с вами или раскладываться на месте по удобному случаю. Он легко собирается и разбирается, не требуя при этом специальных навыков установки.
Такая беседка стала визуальным продолжением жилого дома. Можно сколько угодно сравнивать ее с патио или террасой, однако факт остается фактом: это место идеально подходит как для вечерних посиделок, так и детских игр.
В ночное время беседка превращается в уникальное место для большой вечеринки. Необходимо только оборудовать сад подсветкой, аудио-системой, мангалом или баром. Вуаля!
Именно небольшие детали создают ту самую неповторимую, расслабленную и уединенную атмосферу, которую мы так стремимся создать, когда оказываемся лицом к лицу с природой. Легкие аксессуары и предметы декора способны превратить беседку в счастливый семейный оазис.
Дерево остается любимым материалом в строительстве и обустройстве. Современная мебель может быть выполнена на заказ или приобретена в дизайнерском магазине. Такие штрихи по праву являются достойным украшением пространства для отдыха.
Перед нами классический дизайн летней беседки. Производители предлагают сборные варианты, которые легко перевозятся и устанавливаются. Думаете над тем, какую мебель выбрать? Ответ прост – ротанг или его долговечная пластиковая имитация.
Такая многофункциональная беседка имеет множество достоинств. В утреннее время она будет использоваться как место для зарядки или занятий йогой, в дневное – в качестве укрытия от палящего солнца во время принятия солнечных ванн, а вечером здесь соберется семья в полном составе для того, чтобы прекрасно провести время за трапезой.
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