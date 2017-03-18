​Стильный домик в Волгограде за 4 млн рублей «под ключ»

Мы много видели польских проектов, которые вызывают уважение. И этот домик очень похож на них по рациональности и практичности, но реализован уже в нашей стране, в Волгограде. Такой дом выглядит очень современно, имеет расширенный формат остекления и смотрится более чем привлекательно. Проект в стиле модерн отлично подойдет и для реализации в пригороде, и для строительства в черте города – по-своему он универсален.
Архитектурное бюро Сириуs работает по всей России и уже реализовало множество интересных проектов в современном стиле, давайте посмотрим на один из них!
Практичный и современный, уже достаточно доступный, чтобы появиться и у среднего класса – это стиль модерн, который позволяет нам выбирать лучшее из доступного и строить свой дом с максимальным КПД (коэффициентом полезного действия) по всем параметрам.
Так, этот дом имеет некоторые приятные дополнения – террасу, эркер, столовую со вторым светом за счет мансардных окон и угловое остекление в пол в главной спальне, которая позволяет просыпаться летом будто в райском саду!
Общая площадь дома (180 метров) разделена на три зоны – гараж с котельной (40 кв. метров), общественная зона с кухней-гостиной и приватная зона с тремя спальнями и ванной комнатой. Также в доме есть прихожая, гостевой туалет и терраса при столовой.
В целом, данный проект вполне можно назвать идеальным для тех, кто хочет иметь именно одноэтажный дом с большим гаражом!
Дом выполнен из блока, имеет отопление на газовом котле с разводкой радиаторов (как альтернатива – газовый котел с «теплым полом»), оцинкованную кровлю, автоматические ворота для гаража на два автомобиля и несколько блоков панорамного остекления в пол. Общая площадь дома в 180 кв. метров включает в себя гараж, без него площадь дома равна примерно 150 кв. метров.
Общая стоимость реализации «под ключ» с учетом стильной современной отделки с дизайн-проектом, данным типом остекления, террасой и полным пакетом работ, включая авторский надзор архитектора, все транспортные и накладные расходы – около 4-5 млн рублей.
Для справки: данный проект при самостоятельном возведении, с уменьшенным форматом остекления и в формате «под отделку» может стоить уже около 2,5-3 млн рублей. Но это все же не конечная стоимость дома.
Шикарное панорамное остекление представлено эркером слева, дверьми-слайдерами в центре с выходом на террасу и еще одним угловым блоком справа. Общая площадь данного остекления – около 20-25 кв. метров, что равняется стоимости примерно в 500 тысяч рублей для теплых стеклопакетов. Очень важно, что здесь было использовано угловое остекление, которое заметно дороже обычного окна в пол или распашных дверей в пол.
Если вы планируете строительство на весну, проектные документы нужно готовить уже в феврале-марте. Архитектурное бюро Сириуs выполняет такие проекты по следующим ценам:
– строительство домов, коттеджей – от 4500 до 14700 рублей за кв. метр!!! Строительство ведется по всей территории РФ!
– разработка дизайн-проектов под ключ – 450 рублей за кв. метр (при заказе ремонта или работ дизайн-проект в подарок);
– разработка проектной документации (при заказе строительства разрабатывается в подарок);
– разработка экстерьера – от 250 рублей за кв. метр (при заказе работ разрабатывается в подарок)
– разработка ландшафтного дизайна – от 250 рублей за кв. метр (при заказе работ и оборудования разрабатывается в подарок);
– ремонтные работы – от 3850 до 7500 рублей за кв. метр;
– изготовление мебели (собственное производство, работаем по немецким и итальянским каталогам).
Архитектурное бюро Сириуs: портфолио, связаться.
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