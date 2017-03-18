​Стильный домик в Волгограде за 4 млн рублей «под ключ»

Практичный и современный, уже достаточно доступный, чтобы появиться и у среднего класса – это стиль модерн, который позволяет нам выбирать лучшее из доступного и строить свой дом с максимальным КПД (коэффициентом полезного действия) по всем параметрам.

Так, этот дом имеет некоторые приятные дополнения – террасу, эркер, столовую со вторым светом за счет мансардных окон и угловое остекление в пол в главной спальне, которая позволяет просыпаться летом будто в райском саду!

Общая площадь дома (180 метров) разделена на три зоны – гараж с котельной (40 кв. метров), общественная зона с кухней-гостиной и приватная зона с тремя спальнями и ванной комнатой. Также в доме есть прихожая, гостевой туалет и терраса при столовой.

В целом, данный проект вполне можно назвать идеальным для тех, кто хочет иметь именно одноэтажный дом с большим гаражом!