Очень трудно определить самые невыигрышные цветовые комбинации, если не знать основную информацию о цвете и сочетании цветов.

Для начала отметим, что все цвета в природе являются составными белого цвета. Перечень составляющих его цветов называют спектром. Кроме того, все цвета спектра в той или иной степени присутствуют в природе. В отличии от цветов спектра существуют ахроматические цвета, которые в естественной среде практически не встречаются. К ним относят белый, серый и черный.

Основными цветами являются красный, синий и желтые, которые при различном комбинировании и смешивании дают совершенно новые цвета и их оттенки.

Чтобы определить как выигрышные, так и самые невыигрышные цветовые комбинации, дизайнеры используют специальный цветовой круг. В нем цвета расположены исходя из законов оптики, о которых подробно говорить сейчас не стоит.