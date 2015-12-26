Очень трудно определить самые невыигрышные цветовые комбинации, если не знать основную информацию о цвете и сочетании цветов.
Для начала отметим, что все цвета в природе являются составными белого цвета. Перечень составляющих его цветов называют спектром. Кроме того, все цвета спектра в той или иной степени присутствуют в природе. В отличии от цветов спектра существуют ахроматические цвета, которые в естественной среде практически не встречаются. К ним относят белый, серый и черный.
Основными цветами являются красный, синий и желтые, которые при различном комбинировании и смешивании дают совершенно новые цвета и их оттенки.
Чтобы определить как выигрышные, так и самые невыигрышные цветовые комбинации, дизайнеры используют специальный цветовой круг. В нем цвета расположены исходя из законов оптики, о которых подробно говорить сейчас не стоит.
Цвета в этом круге разбиты на 12 секторов в зависимости от их оттенка.
Цвета секторов, расположенных строго друг против друга, называются контрастными. Их сочетания всегда дает возбуждающий и бодрящий эффект.
Цвета, которые находятся по обе стороны от конкретно взятого цвета, являются дополнительными к нему.
Идеальное сочетание цветов можно получить, если вписать в цветовой круг равносторонний треугольник. Для уменьшения контрастности, которую дает правильный треугольник, можно вписать в круг равнобедренный треугольник.
Дизайн — дело творческое, а дизайнеры — неординарные люди, любящие и позволяющие себе эксперименты. Несмотря на существования правил колористики (науки о цвете), подходы к сочетаниям цветов очень субъективны, обусловлены конкретной идеей дизайнерского проекта, тенденциями в моде и пожеланиями заказчика. Исходя из этой причины порой вызывают недоумение фразы о «самых выигрышных» и «самых невыигрышных цветовых комбинациях». Ведь и восприятие цвета, особенно не профессиональным глазом, очень индивидуально.
При этом не стоит забывать, что и понятие проигрыша относительно. Если в спальне определенная комбинация цветов будет выглядеть как атомная катастрофа, то в гостиной или же в детской игровой комнате может, наоборот, стать изюминкой интерьера и т. д. Поэтому ниже предложенные «неудачные» комбинации цветов — это всего лишь авторское понимание их сочетаний.
Одними из самых невыигрышных цветовых комбинаций считают примеры чрезмерного использования контрастных цветов. Вообще игра на контрастах это опасный танец на лезвии бритвы. С одной стороны можно получить яркий и изысканный интерьер, с другой — безвкусный, размазанный и хаотичный. Нужно помнить, что выполненные на контрасте интерьеры имеют возбуждающий и заряжающий энергией эффект. Сочетание контрастных цветов не обеспечивает спокойствие, которое так необходимо для отдыха. Поэтому, применение сверх меры контрастных сочетаний в спальне или ванной комнате будет, безусловно, проигрышным вариантом. Зато для гостевой комнаты оно может быть более подходящим, поскольку будет побуждать хозяев и их гостей к более активному общению.
Исходя из размещения цветов на цветовом круг контрастными считаются: зеленый и красный; салатовый и розовый; желтый и фиолетовый; оттенки оранжевого с оттенками синего.
Что касается примера не естественного сочетания контрастных цветов, то легче всего его можно заметить на варианте использования разных цветовых тонов на всех или на большинстве деталей интерьера. Это и будет самым невыигрышным сочетанием цветов в данном случае. Чтобы исправить это положение вещей, многие дизайнеры советуют использовать более мягкие оттенки контрастных цветов, применять их аккуратно и для подчеркивания определенных вещей, а не для наляпистого размещения по все комнате. При этом, ситуацию может сгладить использование одного из цветов как доминирующего, а другого — акцентирующего. Интересно будет выглядеть применение ахроматических цветов, которое может «успокоить» излишнюю контрастность.
Также есть люди, которые следуя модным тенденциям стараются сделать дизайн интерьера с использованием одного цвета или различных оттенков одного цвета, что в общей картине не имеет особой разницы. С применением оттенков одного цвета следует быть осторожным. Это объясняется тем, что один цвет или его оттенки могут быстро надоесть, что ускорит дату проведения следующего ремонта. Кроме того, такая монотонность имеет гнетущий эффект и, наверное, является самым невыигрышным сочетанием цветов в этом случае.
Типичным примером такого сочетания является покраска потолка и стен, а также подбор мебели и аксессуаров в различные тона одного и того же цвета.
Чтобы исправить такую распространенную ошибку, можно использовать оттенки любимого цвета не на стенах, а на аксессуарах. Последних довольно легко заменить, а вот перекраска стен займет как много времени, так и средств. Другим вариантом может выступить акцентирование монотонного фона ахроматическими цветами и пр.
Среди примеров монотонных сочетаний можно назвать: белый и бежевый, желтый и светло-оранжевый; фиолетовый и темно-синий; светло-зеленый и салатовый и пр.
Разрабатывая
дизайн определенной комнаты в жилье, иногда можно забыть, что кроме нее есть еще комнаты и другие помещения. При этом очень не желательно, чтобы они разительно отличались друг от друга. Ведь жилье в целом должно создавать гармоничную картину перед его обитателями и гостями, а не быть музеем дизайнерского искусства с демонстрацией разных веяний, которые были присущи дизайну в различные эпохи. В данном случае это будет самым невыигрышным сочетанием цветов. К примеру, неудачным может быть сочетание гостиной, выполненной в ярких контрастных тонах, с более монотонным, но акцентированном зале.
Как известно, психологи не безосновательно считают сильным влияние дизайнерского цветового решения для интерьера на эмоциональное состояние человека.
По мнению психологов, к самым невыигрышным сочетаниям цветов относят:
Синий вместе с коричневым: может причинить беспокойство, боязнь одиночества и тягу уйти от конфликтов.
Синий и черный: провоцирует неудовлетворенность всем и вся, в том числе собой, вызывает подавленность и другие негативные состояния.
Доминирующий зеленый и фиолетовый: вызывает беспокойство.
Зеленый с черным или коричневым — чувство неудовлетворенности.
Зеленый и черный — подавляет настроение, усиливает чувство озлобленности и обиды.
Фиолетовый и красный: вызывает раздражение.
Доминирующий красный и коричневый: дает негативные установки, зацикленность на прошлых неудачах и т. д.
Черный и красный подавляют психику, обозначают злость.
Желтый вместе с серым: плохое настроение, усталость, расстройство.
Желтый и черный побуждают решить реальные и выдуманные проблемы не адекватным способом.
Белый и черный в любых количествах создают дискомфорт и раздраженность.
Также относят к самым невыигрышным сочетаниям цветов любые комбинации, в которых доминируют черный, коричневый либо серый. Каждый из них в избытке негативно влияет на настрой человека, его работоспособность и отдых.
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