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Сборные деревянные дома

Shunny_Star Shunny_Star
Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
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Как бы люди не были оптимистичны, следует всегда объективно оценивать ситуацию. То же касается жилищного вопроса. Кратко рассмотрим факторы, влияющие на данную проблему:

Постоянный высокий спрос на жилье. Население Земли неуклонно растет, тем самым демонстрируя постоянную потребность в жилье. Поэтому не стоит ждать, что в один прекрасный момент цены просто упадут. Так или иначе, люди будут либо жилье покупать, либо арендовать.

Высокая стоимость строительства. Стройматериалы, особенно качественные, всегда отличались высокой ценой. Сюда следует добавить стоимость работы строителей, которая приблизительно равна стоимости материала.

Длительность постройки качественного жилья. Хороший каменный дом нельзя построить по маху волшебной палочки. Фундамент должен осесть, раствор между кирпичами — застыть.

Бюрократичность строительства. Помимо всего прочего, стройка требует отведения земли, разрешений на работы и т.д. Также нужно учесть подведение инженерных коммуникаций, что требует согласований кучи организаций.

Как следствие — большинство населения Земли арендуют жилье.

Дешевизна

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Дома в рустикальном стиле
Смарт Вуд

Дом в Пушкино

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Сборные деревянные дома, в отличии от их каменных собратьев, стоят на порядок дешевле. Это обусловлено особенностью технологий создания материалов и их сборке. Такое преимущество делает их идеальным вариантом для молодых семей и других категорий населения, не имеющих возможности приобрести традиционное жилье.

Свет в конце тоннеля есть

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Дома в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Выше перечисленные проблемы помогают решить современные технологии строительства и дизайна, предлагающие сборные деревянные дома. Такие конструкции пользуются все большей популярностью в России, а динамически развивающийся рынок – это демонстрирует. О популярности таких домов в Европе и США даже говорить лишний раз не стоит. Ниже раскрыты преимущества подобных конструкций.

Быстрота строительства

Гостевые домики , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Дома в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
Dmitriy Khanin

Гостевые домики

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Сборные деревянные дома — это по сути тот же детский конструктор, но во «взрослых масштабах». Такие дома не требуют возведения мощного фундамента. Не нужно ожидать и усадки стен, застывания раствора и других склеивающих материалов. Конструктивные элементы таких домов создаются строго на основе типовых или индивидуальных проектов. Их сборка происходит с помощью крепления составных частей на смонтированный каркас. Все довольно просто и уже за полгода, а то и меньше, хозяин получает уютный дом.

Практичность

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Сборные деревянные дома легко спроектировать на вкус хозяина. Так или иначе, элементы этого жилья типовые. Проектантам и дизайнерам следует всего лишь подогнать их под предпочтения заказчика.

Также вызывает удивление возможность «взять дом с собой». Это значит, что в случае переезда хозяин сможет разобрать дом, погрузить на грузовик, перевезти на новое место и там собрать. При этом, планировка дома сохраняется. Но важно обеспечить бережную транспортировку такого конструктора.

Экологичность

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Дома на одну семью Дерево Эффект древесины
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Сборные деревянные дома, как правило, состоят из экологичных материалов. Из их названия понятно, что это дерево. Современные технологии позволяют делать такие дома одновременно легкими, прочными и теплоизолированными. Это значит, что летом в них не жарко, а зимой не холодно. Качественные материалы сборных деревянных домов иногда позволяют сэкономить до 50 % расходов на отопление по сравнению с традиционными постройками. В то же время, в них используют и синтетические материалы, однако это отнюдь не портит общей картины.

Эстетичность

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Дома на одну семью Дерево Эффект древесины
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Несмотря на кажущуюся простоту и быстроту строительства, сборные деревянные дома могут обладать не менее привлекательным видом, чем обычный каменный и деревянный дом. Чтобы этого достичь, необходимо несколько простых вещей:

Заказчик должен четко представлять, какой он хочет дом (стоимость, отделка, планировка, производитель конструкций и т. д.).

Нужно найти хорошего архитектора, способного превратить мечты в реальность.

Чем точнее заказчик сможет передать свои пожелания специалисту, тем более индивидуальнее получится конечный результат.

Решая этот вопрос следует помнить, что сборные деревянные дома — это всего лишь чистовой каркас. Как и во что его одеть — дело вкуса и средств. Но в случае эстетического оформления дома никто никого не торопит. Ведь в этом доме главное практичность и пригодность для проживания.

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Прекрасный вариант для загородного участка

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Дома в стиле модерн Дерево Черный
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

Если все же хозяин отдает предпочтения обычным домам для постоянной жизни, то для дачного участка сборные деревянные дома будут на 100% идеальным вариантом. Ведь в этом случае жить в них все время не нужно. Кроме того, прикладывать колоссальные усилия на постройку традиционного загородного дома, в который приезжать только на выходные, теперь нету необходимости.

Также предлагаем вам заглянуть в Книгу идей о том, как правильно подготовится к началу дачного сезона.

Какие бывают сборные деревянные дома?

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos Дома в рустикальном стиле Дерево
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

По поводу этого вопроса стоит отметить, что в мире пользуются популярностью дома производства Канады, Финляндии, Швеции. Проекты, разработанные известными производителями этих стран. А также качество конструктивного материала, проверенное временем и миллионами покупателей таких домов. Однако за такие дома нужно заплатить дороже.

Если есть желание купить более дешёвую конструкцию, можно обратиться к китайским производителям. Отсекая все мифы нужно знать, что многие европейские компании размещают свои производства именно там. Исходя из этого у производителей Китая имеются те же технологии, что и у европейцев и американцев. Но, учитывая дешевую стоимость рабочей силы в этой стране, их продукция стоит дешевле. Таким образом, заказчик может получить более экономичный дом, чем европейский аналог, который не будет уступать им по качеству.

Учитывая особенности планировки дома, различают постройки по типовым и индивидуальным проектам.

Типовой проект означает, что такая планировка разработана непосредственно производителем. Дома этого типа продаются со стандартным набором конструктивных элементов и строятся согласно проекту производителя. Они отличаются более низкой стоимостью.

Индивидуальный проект дома означает, что он выполнен исходя из требований заказчика. При постройке этого дома используют стандартные конструктивные элементы, а уникальность достигается за счет оригинального их комбинирования.

Типы конструкций

Einfamilienhaus, Thoma Holz GmbH Thoma Holz GmbH Дома в классическом стиле
Thoma Holz GmbH

Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH
Thoma Holz GmbH

Исходя из технологии постройки различают каркасные (панельные) дома и модульные.

Каркасные дома собирают из отдельных панелей, которые крепятся на предварительно собранный металлический каркас или каркас из деревянных брусьев. Такие дома более гибки в плане возможности индивидуального планирования дома. В модульных домах готовы уже отдельные конструктивные элементы дома (например, стена с готовым окном). Сроки сборки модульных домов наиболее краткие. В то же время, они дают меньше простора для творчества дизайнера, так как он уже привязан к особенности конструкции модуля. Подводя итоги размышлений о сборных деревянных домах стоить отметить, что это довольно приемлемый вариант решения жилищного вопроса. Ведь это современный, практичный и экологически чистый дом за сравнительно небольшую цену. В то же время, они обладают простотой монтажа и широким простором для дизайнерского творчества. То есть, соотношение цена-качество у этих домов наиболее оптимально. 

100 м2 на двоих
Заканчивая эту статью хотелось бы узнать мнение читателей о домах подобного типа. Стоит ли отдавать им предпочтение перед традиционным жильем? Комф...

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