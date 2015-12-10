Сборные деревянные дома

Как бы люди не были оптимистичны, следует всегда объективно оценивать ситуацию. То же касается жилищного вопроса. Кратко рассмотрим факторы, влияющие на данную проблему:

Постоянный высокий спрос на жилье. Население Земли неуклонно растет, тем самым демонстрируя постоянную потребность в жилье. Поэтому не стоит ждать, что в один прекрасный момент цены просто упадут. Так или иначе, люди будут либо жилье покупать, либо арендовать.

Высокая стоимость строительства. Стройматериалы, особенно качественные, всегда отличались высокой ценой. Сюда следует добавить стоимость работы строителей, которая приблизительно равна стоимости материала.

Длительность постройки качественного жилья. Хороший каменный дом нельзя построить по маху волшебной палочки. Фундамент должен осесть, раствор между кирпичами — застыть.

Бюрократичность строительства. Помимо всего прочего, стройка требует отведения земли, разрешений на работы и т.д. Также нужно учесть подведение инженерных коммуникаций, что требует согласований кучи организаций.

Как следствие — большинство населения Земли арендуют жилье.