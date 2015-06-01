Счастье по-питерски – интерьер для молодоженов

В этой Книге идей речь пойдет о небольшой, но очень креативно оформленной питерской
двушке, которая стала первым совместным
гнездышком молодой семейной пары. Ребята пригласили специалистов из студии Totaste для осуществления перепланировки и редизайна интерьера квартиры. Перед молодыми дизайнерами стояла непростая задача – максимально оптимизировать жилое пространство комнат и снабдить интерьер не слишком громоздкой, но очень вместительной системой хранения. Разумеется, эстетическая составляющая проекта также должна была быть на высоте. Давайте посмотрим, как выглядит квартира для молодоженов в самом центре Северной столицы.
Несмотря на то, что квартира изобилует
вкусностями – необычная планировка, панорамные окна и стильная мебель, первое, что бросается в глаза – это светильники – люстра в форме нескольких капель разного размера и сдвоенный светильник Artemide Skydro, от вездесущего
глаза которого можно скрыться разве что в спальной комнате.
Дизайнеры раскрыли нам маленькую тайну молодой семьи, рассказав, что сделали выбор в пользу эклектичного стиля оформления интерьера, дабы сгладить возникшие в паре разногласия. Впрочем, эклектика как никакое другое направление идеально подходит философии Totaste – всегда пробовать новое, смешивать разное и получать вкусный результат.
Чтобы улучшить функциональность и внешний вид типовой квартиры, дизайнеры решились на непростую перепланировку. В борьбе за каждый квадратный сантиметр были снесены все не несущие стены, а позволило сделать прямо посередине гостиной так называемый
функциональный куб, в котором поместились туалет, кладовка, прихожая, кухонный гарнитур с техникой и весь хозяйственно-технический блок.
Только представьте, как удивятся зашедшие на чаек гости! Сначала они подумают, что перед ними – расположенная в не совсем привычном месте деревянная стена. Потом заметят на ней дверный ручки и, потянув одну из них, окажутся в просторной гардеробной или.. в оформленной со вкусом уборной.
Бабушкиным кухням не место в современном интерьере? И да, и нет. Дизайнеры позаботились о том, чтобы
сердце дома было оформлено по последнему слову техники, но над кухонным островом повесили выразительные светильники в индустриальном стиле, дизайн которых не менялся с 1920-х годов, добавив тем самым в композицию ультрасовременной кухни винтажную нотку.
Совсем недавно мы довольно подробно освещали тему плюсов и минусов многоуровневого освещения в гостиной. Эта
двушка в центре Питера – еще одно подтверждение того, какую значительную роль играет свет для небольшого помещения играет правильно подобранное освещение. Множество источников искусственного света позволили не только зонировать квартиру, но и регулировать яркость освещения, в зависимости от настроения и потребностей жильцов.
Интерьер спальной зоны не менее эклектичен. Здесь встречаются практичный баухаус, рустика и элементы классического стиля. Рискнем предположить, что кто-то в этой паре молодоженов обладает чуть более рационален, а кто-то – чуть более романтичен.
Суровый питерский климат за окном и максимум света в собственном доме! Владельцам этой квартиры уж точно не придется испытывать недостаток освещения. В дневное время суток естественный свет в квартире будет обеспечен за счет панорамных окон, а в вечерние часы жизнь молодоженов осветят многочисленные настенные лампы, которые появляются здесь в самых неожиданных местах.