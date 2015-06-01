Счастье по-питерски – интерьер для молодоженов

Чтобы улучшить функциональность и внешний вид типовой квартиры, дизайнеры решились на непростую перепланировку. В борьбе за каждый квадратный сантиметр были снесены все не несущие стены, а позволило сделать прямо посередине гостиной так называемый функциональный куб , в котором поместились туалет, кладовка, прихожая, кухонный гарнитур с техникой и весь хозяйственно-технический блок.

Только представьте, как удивятся зашедшие на чаек гости! Сначала они подумают, что перед ними – расположенная в не совсем привычном месте деревянная стена. Потом заметят на ней дверный ручки и, потянув одну из них, окажутся в просторной гардеробной или.. в оформленной со вкусом уборной.