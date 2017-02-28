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6 ошибок в дизайне интерьера и способы исправления

Перла Вереника Перла Вереника
Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Гостиная в рустикальном стиле
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Не всегда наши идеи по декору интерьера оказываются удачными. Давайте вместе разберемся, каких вещей лучше всего избегать при оформлении комнаты.

1. Стремление успеть за модой

Гостиная Студия Павла Полынова Гостиная в классическом стиле
Студия Павла Полынова

Гостиная

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Новые тенденции в оформлении интерьеров появляются ежегодно, но это совсем не обязывает вас столь же регулярно менять обстановку. Просто выберите из многообразия направлений наиболее близкое для вас и сделайте уютный интерьер под свой вкус. 

2. Ошибки в размерах и пропорциях

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе, Amazing Studio Светланы Панариной Amazing Studio Светланы Панариной Гостиная в рустикальном стиле
Amazing Studio Светланы Панариной

Дом из сруба, Ново-Рижское шоссе

Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной
Amazing Studio Светланы Панариной

Не всегда вещи, которые эффектно смотрятся в мебельном салоне столь же хороши в домашних условиях. Подбирайте мебель исходя из пропорций и стиля вашей комнаты, формируя  целостную композицию с отделкой стен и пола, остальными предметами декора.

3. Недостаточное количество мест для хранения

Bridge House, 123DV Moderne Villa's 123DV Moderne Villa's Гостиная в стиле модерн
123DV Moderne Villa&#39;s

123DV Moderne Villa's
123DV Moderne Villa&#39;s
123DV Moderne Villa's

Заботясь о стилистике интерьера, практичность мебели тоже нельзя упускать из виду. Продуманные и лаконичные системы хранения, гармонично встроенные в пространство комнаты еще на этапе базового планирования функций, сделают интерьер более удобным и  просторным.

4. Цвет и текстура

Ookinhetpaars de webshop voor kleurrijke kussens en prachtige plaids, Ookinhetpaars Ookinhetpaars Гостиная в скандинавском стиле
Ookinhetpaars

Ookinhetpaars
Ookinhetpaars
Ookinhetpaars

В вопросах построения цветовой композиции интерьера мы часто впадаем в две крайности: буйство красок и разнообразных декоративных дополнений или же полное слияние нейтральных оттенков, безликое и неинтересное. Истина, как и всегда – в балансе. Используйте как основу правило трех оттенков: базовый фон, треть яркого цвета и точеный контрастный акцент.

5. Один светильник на комнату

Woonhuis Bergen , By Lenny By Lenny Гостиная в стиле минимализм
By Lenny

By Lenny
By Lenny
By Lenny

Вы все еще придерживаетесь мнения, что для освещения пространства комнаты хватит одного светильника в центре потолка? Попробуйте сделать систему освещения более вариативной, разбейте зоны комнаты на общую и более уединенную, комбинируйте различные типы подсветки – и ваш интерьер заиграет новыми красками.

6. Интерьер по учебнику

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Какой бы не была красивой картинка в интерьером журнале,  всегда стоит адаптировать стиль и настроение интерьера под свои задачи, создавать на основе понравившегося образа что-то свое, индивидуальное и неповторимое.

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