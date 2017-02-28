6 ошибок в дизайне интерьера и способы исправления

В вопросах построения цветовой композиции интерьера мы часто впадаем в две крайности: буйство красок и разнообразных декоративных дополнений или же полное слияние нейтральных оттенков, безликое и неинтересное. Истина, как и всегда – в балансе. Используйте как основу правило трех оттенков: базовый фон, треть яркого цвета и точеный контрастный акцент.