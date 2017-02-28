6 ошибок в дизайне интерьера и способы исправления

Не всегда наши идеи по декору интерьера оказываются удачными. Давайте вместе разберемся, каких вещей лучше всего избегать при оформлении комнаты.
Новые тенденции в оформлении интерьеров появляются ежегодно, но это совсем не обязывает вас столь же регулярно менять обстановку. Просто выберите из многообразия направлений наиболее близкое для вас и сделайте уютный интерьер под свой вкус.
Не всегда вещи, которые эффектно смотрятся в мебельном салоне столь же хороши в домашних условиях. Подбирайте мебель исходя из пропорций и стиля вашей комнаты, формируя целостную композицию с отделкой стен и пола, остальными предметами декора.
Заботясь о стилистике интерьера, практичность мебели тоже нельзя упускать из виду. Продуманные и лаконичные системы хранения, гармонично встроенные в пространство комнаты еще на этапе базового планирования функций, сделают интерьер более удобным и просторным.
В вопросах построения цветовой композиции интерьера мы часто впадаем в две крайности: буйство красок и разнообразных декоративных дополнений или же полное слияние нейтральных оттенков, безликое и неинтересное. Истина, как и всегда – в балансе. Используйте как основу правило трех оттенков: базовый фон, треть яркого цвета и точеный контрастный акцент.
Вы все еще придерживаетесь мнения, что для освещения пространства комнаты хватит одного светильника в центре потолка? Попробуйте сделать систему освещения более вариативной, разбейте зоны комнаты на общую и более уединенную, комбинируйте различные типы подсветки – и ваш интерьер заиграет новыми красками.