Преображение рядового сельского домика в шикарный особняк

Сегодня мы хотим познакомить вас с прекрасным примером архитектурного преобразования старого строения, которое превратило стандартный дом в образец ультрасовременного стиля и комфорта. Обновленный дом решил сразу несколько задач, поставленных заказчиками. Во-первых, участок на котором размещается проект, не слишком большой. Поэтому жилая площадь дома была увеличена за счет дополнительного этажа. Вместе с тем интерьеры стали более просторными, открытыми и соответствующими современному ритму жизни, приобрели свою индивидуальность, стиль и функциональность.
На этом фото мы можем получить первое представление о доме до реконструкции. Видно, что состояние строения и его общий вид требовали серьезных изменений. Крышу необходимо заменить, и фасад также нуждался в ремонте. Однако в этом здании был и свой потенциал, на базе которого архитекторы сумели создать роскошный особняк, а зеленый сад, окружающий дом стал великолепным дополнением современных форм здания.
Прежний фасад дома выглядел словно гость из 50-х годов, причем отделка требовала серьезного ремонта и восстановления. Традиционные формы архитектуры необходимо было соединить с современными тенденциями стиля, что в совершенстве удалось в этом проекте.
Архитекторы в этом проекте гибко интегрировали современные и традиционные материалы, что позволило создать индивидуальный облик дома.
В проекте было создано контрастное сочетание материалов: черный кирпич, белые деревянные рейки, светлый фасад. Архитекторы также позаботились о том, чтобы рядом с домом был оборудован гараж, к которому ведет практичная каменная дорожка.
Новая форма дома выглядит легкой и геометричной благодаря темному цвету фасадов и обилию панорамного остекления. Рядом с домом оборудована небольшая терраса, соединяющая внутренние интерьеры с зеленью газона, что дает превосходную площадку для семейного отдыха теплым летним днем. Стеклянные двери позволяют солнечным лучам проникать в каждый уголок дома, наполняя дом теплом и свежестью.
Серые тона и сдержанный стиль оформления входной зоны создают особый стиль дома. Простая статуя украшает это пространство, придавая образу индивидуальный характер. Прихожая – то первое, что видит каждый входящий в дом и конечно, очень важно именно этому пространству придать нужное настроение, создать интерьер стильный и функциональный.
Новый открытый интерьер располагает просторной планировкой и весьма экстравагантным дизайном. Нейтральная палитра в построена на сочетании серых, черных и белых тонов и дополнена яркими цветовыми акцентами. Открытые конструкции позволяют ощутить весь простор комнат и сделать интерьер многофункциональным и динамичным. Серые тона интерьера прекрасно сочетаются со свежесть зелени сада за широкими панорамами окон.
Естественное и искусственное освещение играет большую роль в современных интерьерах. Именно продуманная система освещения, центральный и дополнительный источники света, позволяют подчеркнуть нужные акценты интерьера, не перегружая пространство лишними деталями декора.
Еще одна очень современная характеристика этого семейного дома - столовая, соединенная с кухней. Такая планировка создает пространство гораздо более объемное и позволяет собрать вместе всю семью. Когда кто-то готовит на кухне, они могут в это время общаться с гостями за обеденным столом.
Эта мини-библиотека является прекрасным примером, как можно реализовать традиционные функции в современном интерьер, отказавшись от скучных форм. Книжные полки, разбросанные в виде прямоугольников по стене комнаты – не только тривиальное место для хранения, но и гармоничный декор интерьера.