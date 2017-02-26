Преображение рядового сельского домика в шикарный особняк

На этом фото мы можем получить первое представление о доме до реконструкции. Видно, что состояние строения и его общий вид требовали серьезных изменений. Крышу необходимо заменить, и фасад также нуждался в ремонте. Однако в этом здании был и свой потенциал, на базе которого архитекторы сумели создать роскошный особняк, а зеленый сад, окружающий дом стал великолепным дополнением современных форм здания.