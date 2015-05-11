Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Встроенные книжные шкафы

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дизайн интерьера квартиры на Большой Якиманке, Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Гостиная в стиле минимализм
Loading admin actions …

На протяжении многих десятилетий наличие богатой домашней библиотеки в квартире считалось признаком того, что жители этого дома принадлежат к интеллектуальной элите общества. Владельцы полных собраний сочинений классиков литературы и многотомных энциклопедий гордились своими коллекциями и не стеснялись выставлять их на передний план. 

С появлением цифровых носителей информации потребность в гигантских книжных шкафах значительно снизилась, ведь теперь любимые литературные  произведения, равно как и многочисленные словари и справочники, мы предпочитаем хранить в памяти компьютера или планшета. Для размещения небольшой коллекции книг вполне подойдет встроенный книжный шкаф. Как и любая встраиваемая мебель, он чрезвычайно эргономичен и позволит вместить огромное количество книг без потери жизненного пространства комнаты.

Книжный шкаф в классическом интерьере

Квартира в г. Зеленоградске, AGRAFFE design AGRAFFE design Гостиная в классическом стиле
AGRAFFE design

Квартира в г. Зеленоградске

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Представить себе гостиные, оформленные в классическом стиле, без книжных шкафов, просто невозможно. В отличие от минимализма, предметы мебели и декора в классическом интерьере довольно массивны. Для экономии пространства дизайнеры советуют выбирать книжные шкафы встроенные в нишу. Они позволяют ненавязчиво обыграть сложную планировку интерьера и оптимально использовать пространство. Особый шик такому шкафу в классической гостиной придадут стоящие по бокам декоративные пилястры с капителями.

Аксессуары на полках

Calm,cute and colorful, Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Гостиные в эклектичном стиле
Marina Sarkisyan

Calm,cute and colorful

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

Как упоминалось выше, бумажных книг в наших домах становится все меньше, поэтому до отказа заполненные книжные полки выглядят как анахронизм. Чтобы пространство на полках не пустовало, поставьте на них сувениры, подаренные друзьями или привезенные из путешествий. Еще одним украшением интерьера станет небольшая деревянная лестница, приставленная к шкафу. Она избавит от необходимости забираться на стул всякий раз, когда возникает необходимость взять пару книжек в верхней полки.

Книжный шкаф в современном интерьере

Гостиная с библиотекой Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Гостиная с библиотекой

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Для современного интерьера характерен рациональный подход к использованию жилого пространства и многофукнциональность. Поклонники минимализма и хай-тек считают покупку отдельного книжного шкафа не целесообразным шагом. Лучше заказать большой встроенный шкаф, в котором выделено отдельное место для книжных полок.

Книжные полки на кухне

Квартира в Подмосковье 55 м², Orlova Home Design Orlova Home Design Гостиные в эклектичном стиле
Orlova Home Design

Квартира в Подмосковье 55 м²

Orlova Home Design
Orlova Home Design
Orlova Home Design

Еще одним дизайнерским ноу-хау, использующимся в современных квартирах, являются книжные полки во встроенном духовом шкафу. Современные технологии позволяют без труда совмещать элементы интерьера, которые еще совсем недавно не имели никакого шанса оказаться рядом.

Сам себе дизайнер

Коттедж в г. Екатеринбург, E_interior E_interior Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
E_interior

Коттедж в г. Екатеринбург

E_interior
E_interior
E_interior

Увлеченные дизайном интерьера люди не любят готовых решений. Им нравится возможность экспериментировать с предметами мебели и именно для этой категории потребителей производители мебели начали выпускать шкафы, ширину и количество полок в которых, покупатели могут определить сами.

Хай-тек комната и библиотека

Дизайн гостиной Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн» Гостиная в стиле минимализм
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»

Дизайн гостиной

Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»
Студия интерьеров «Мария Грин Дизайн»

Какие книги могут храниться на полках поклонников интерьера в стиле хай-тек? Научная фантастика, комиксы, журналы, посвященные философии и футурологии. Судя по интерьеру этой комнаты, оформленному студией дизайна интерьера Руслана и Марии Грин, даже в эпоху безоговорочного доминирования высоких технологий, небольшая домашняя библиотека все также актуально смотрится в пространстве комнаты в стиле хай-тек.

Если в данный момент времени вы подумываете о покупке нового книжного шкафа, рекомендуем пролистать Книгу идей ’Удивительные книжные шкафы’.

Homify 360°: Загородный дом - сказочный замок
Какой шкаф больше всего понравился вам? 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо