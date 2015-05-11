Встроенные книжные шкафы

На протяжении многих десятилетий наличие богатой домашней библиотеки в квартире считалось признаком того, что жители этого дома принадлежат к интеллектуальной элите общества. Владельцы полных собраний сочинений классиков литературы и многотомных энциклопедий гордились своими коллекциями и не стеснялись выставлять их на передний план.

С появлением цифровых носителей информации потребность в гигантских книжных шкафах значительно снизилась, ведь теперь любимые литературные произведения, равно как и многочисленные словари и справочники, мы предпочитаем хранить в памяти компьютера или планшета. Для размещения небольшой коллекции книг вполне подойдет встроенный книжный шкаф. Как и любая встраиваемая мебель, он чрезвычайно эргономичен и позволит вместить огромное количество книг без потери жизненного пространства комнаты.