Встроенные книжные шкафы

На протяжении многих десятилетий наличие богатой домашней библиотеки в квартире считалось признаком того, что жители этого дома принадлежат к интеллектуальной элите общества. Владельцы полных собраний сочинений классиков литературы и многотомных энциклопедий гордились своими коллекциями и не стеснялись выставлять их на передний план.
С появлением цифровых носителей информации потребность в гигантских книжных шкафах значительно снизилась, ведь теперь любимые литературные произведения, равно как и многочисленные словари и справочники, мы предпочитаем хранить в памяти компьютера или планшета. Для размещения небольшой коллекции книг вполне подойдет встроенный книжный шкаф. Как и любая встраиваемая мебель, он чрезвычайно эргономичен и позволит вместить огромное количество книг без потери жизненного пространства комнаты.
Представить себе гостиные, оформленные в классическом стиле, без книжных шкафов, просто невозможно. В отличие от минимализма, предметы мебели и декора в классическом интерьере довольно массивны. Для экономии пространства дизайнеры советуют выбирать книжные шкафы встроенные в нишу. Они позволяют ненавязчиво обыграть сложную планировку интерьера и оптимально использовать пространство. Особый шик такому шкафу в классической гостиной придадут стоящие по бокам декоративные пилястры с капителями.
Как упоминалось выше, бумажных книг в наших домах становится все меньше, поэтому до отказа заполненные книжные полки выглядят как анахронизм. Чтобы пространство на полках не пустовало, поставьте на них сувениры, подаренные друзьями или привезенные из путешествий. Еще одним украшением интерьера станет небольшая деревянная лестница, приставленная к шкафу. Она избавит от необходимости забираться на стул всякий раз, когда возникает необходимость взять пару книжек в верхней полки.
Для современного интерьера характерен рациональный подход к использованию жилого пространства и многофукнциональность. Поклонники минимализма и хай-тек считают покупку отдельного книжного шкафа не целесообразным шагом. Лучше заказать большой встроенный шкаф, в котором выделено отдельное место для книжных полок.
Еще одним дизайнерским ноу-хау, использующимся в современных квартирах, являются книжные полки во встроенном духовом шкафу. Современные технологии позволяют без труда совмещать элементы интерьера, которые еще совсем недавно не имели никакого шанса оказаться рядом.
Увлеченные дизайном интерьера люди не любят готовых решений. Им нравится возможность экспериментировать с предметами мебели и именно для этой категории потребителей производители мебели начали выпускать шкафы, ширину и количество полок в которых, покупатели могут определить сами.
Какие книги могут храниться на полках поклонников интерьера в стиле хай-тек? Научная фантастика, комиксы, журналы, посвященные философии и футурологии. Судя по интерьеру этой комнаты, оформленному студией дизайна интерьера Руслана и Марии Грин, даже в эпоху безоговорочного доминирования высоких технологий, небольшая домашняя библиотека все также актуально смотрится в пространстве комнаты в стиле хай-тек.
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