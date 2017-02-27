Новая жизнь старого заброшенного дома

Иногда дома в силу различных причин становятся ветхими и совершено безжизненными. Во многих случаях такое состояние строения связано с отсутствием возможностей у хозяев, желания или времени на надлежащий уход. В других – дома оказались просто никому не нужными. И очень часто с виду совершенно запущенные здания умелые руки архитекторов и дизайнеров видоизменяют до такой степени, что в них невозможно узнать то, что было до начала реконструкции. Полуразрушенные, обваливающиеся строения превращаются в очень красивые архитектурные сооружения, и становятся прекрасными домами с облагороженной прилегающей территорией. Если у вас есть на примете дом, который нуждается в том, чтобы его реконструировали, привели в порядок не только наружные стены, но и облагородили его территорию, мы готовы вам помочь.
Мы покажем вам уникальный проект обновления заброшенного дома, расположенного за городом в живописной местности. Он изменился до неузнаваемости благодаря слаженным действиям профессионалов – строителей, архитекторов, декораторов и ландшафтных дизайнеров. Присоединяйтесь к нам, и вы увидите, какие способы были применены для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в заброшенное и полуразрушенное строение. В шикарном отреставрированном и видоизмененном доме сегодня имеют возможность наслаждаться жизнью их счастливые владельцы, которые мечтали о современном загородном доме, расположенном в окружении свежего воздуха и прекрасных видов.
Первое фото, которое вы здесь видите, свидетельствует о том, каким был дом до того, как за него взялись строители. На самом деле это только называлось домом, так как от него остались только полуразрушенные стены, без коммуникаций, света и всего, что должно быть в каждом жилом доме. Это здание имеет два этажа, и его входная часть находится практически у самой дороги. Он имеет четыре входных двери, очевидно здесь размещалось не только жилье. На нижнем этаже, возможно, функционировал магазин или офис, второй этаж использовался для жилья.
Чтобы начать полноценную реконструкцию этого здания, понадобилось основательно расчистить территорию, вывезти строительный мусор и убрать ненужные конструкции. По своим размерам этот дом довольно большой, с тыльной стороны к нему примыкает роскошный сад. Такое расположение довольно выигрышное для того, чтобы создать здесь идеальные условия для жизни большой семье.
То, что вы имеете возможность видеть на этом фото, показывает, как эффектно выглядит дом после того, как были полностью завершены все строительные и отделочные работы. Теперь фасад дома имеет фантастичный вид! В его отделке был использован камень, который идеально подчеркивает особенную архитектуру этого здания. В первую очередь стоит обратить внимание на то, что после реконструкции с фасада исчезла каменная лестница. Ее место занял небольшой и легкий балкончик, на который ведут двери из двух разных комнат. Серый цвет камня в отделке фасада отлично гармонирует с коричневыми столярными изделиями – окнами, дверями и отделкой крыши. С правой стороны здания облагорожен въезд на территорию дома, ворота выполнены в том же цвете, и в том же стиле, что и двери, ведущие в дом.
Шатровая крыша уложена на белые панели, которые освежают внешний вид всего здания и делают его более оптимистичным и светлым. Сам дом выглядит аккуратным, стильным и идеально оформленным.
Это вид нашего практически нежилого дома со стороны сада.Такое ощущение, что в нем уже сто лет небыло ни одной живой души. Заброшенное состояние этого сельского дома и прилегающей к нему территории ничего, кроме слез, не вызывает. Засохшие деревья, земля, давно не видевшая влаги, погибший виноградник, который уже невозможно реанимировать. Былую красоту дому вернуть будет довольно сложно. Если присмотреться внимательнее, можно увидеть, что здесь когда-то бурлила активная жизнь, дом был ухоженным и красивым, росли виноградники, которые приносили не только прибыль своим собственникам, но и служили шикарным украшением этой территории. Но годы и отсутствие ухода убивало и разрушало все вокруг. Стены дома обветшали, крыша прохудилась, а двери и окна рассохлись и разрушились.
Чтобы привести этот участок вместе с домом в порядок, потребуется немало времени, средств и усилий. Каждый клочок земли нуждается здесь в достаточном внимании. Все, что находится внутри дома, его стены, крыша, хозяйственные постройки требуют немедленного капитального пересмотра и радикального обновления.
Архитекторы создали для этого строения оригинальный проект, позволивший превратить все, что мы здесь видим в уютное, приятное для отдыха и уникальное пространство, жить в котором будет одним сплошным удовольствием.
Оказывается, что все можно изменить до неузнаваемости. Посмотрите на эту изумительную картину произошедших изменений! Это чудесное превращение покоряет результатом, которого удалось достичь в результате радикальных действий.
В отделке наружных стен дома с его дворовой стороны использованы те же материалы, что и с его фасадной части. Был полностью выкорчеван мертвый сад, землю идеально разровняли, и теперь здесь раскинулся прекрасный газон с ярко зеленым ковром идеально уложенной травы. По периметру участка смонтировано освещение – низко расположенные фонари позволяют идеально освещать участок и подчеркивают контраст с нетронутым холмом, прилегающим к этой территории. Здесь созданы прекрасные условия для отдыха, а от былой заброшенности и запустения не осталось и следа!
Со стороны террасы можно увидеть, на какой шикарной местности расположен этот дом. Место для нее выбрано не случайно. Отсюда можно бесконечно долго наслаждаться открывающимися видами, окружающими это уникальное место.
Любовь к камню дизайнеров, создавших этот великолепный проект отражена также и в декорировании участка. Особого внимания заслуживают скамейки, установленные у дома и в саду. Они были сооружены из массивного светлого камня. Камень также служит не только основным материалом для отделки дома, он использован и для ограждения участка со стороны холма. Результат превзошел все ожидания, дом получил новый облик – современный и завораживающий!
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