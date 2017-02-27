Новая жизнь старого заброшенного дома

Иногда дома в силу различных причин становятся ветхими и совершено безжизненными. Во многих случаях такое состояние строения связано с отсутствием возможностей у хозяев, желания или времени на надлежащий уход. В других – дома оказались просто никому не нужными. И очень часто с виду совершенно запущенные здания умелые руки архитекторов и дизайнеров видоизменяют до такой степени, что в них невозможно узнать то, что было до начала реконструкции. Полуразрушенные, обваливающиеся строения превращаются в очень красивые архитектурные сооружения, и становятся прекрасными домами с облагороженной прилегающей территорией. Если у вас есть на примете дом, который нуждается в том, чтобы его реконструировали, привели в порядок не только наружные стены, но и облагородили его территорию, мы готовы вам помочь.

Мы покажем вам уникальный проект обновления заброшенного дома, расположенного за городом в живописной местности. Он изменился до неузнаваемости благодаря слаженным действиям профессионалов – строителей, архитекторов, декораторов и ландшафтных дизайнеров. Присоединяйтесь к нам, и вы увидите, какие способы были применены для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в заброшенное и полуразрушенное строение. В шикарном отреставрированном и видоизмененном доме сегодня имеют возможность наслаждаться жизнью их счастливые владельцы, которые мечтали о современном загородном доме, расположенном в окружении свежего воздуха и прекрасных видов.