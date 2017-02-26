10 типов покрытий для дворика, чтобы добавить стиля и уюта

Есть очень простой способ украсить и обновить вид вокруг дома. Для этого достаточно выбрать новое покрытие пола, подобрать его под свои задачи, стиль и архитектуру строений. Многообразие материалов для отделки дворов позволит вам выбрать нужный вариант исходя из бюджета и функциональности: для отдыха в тени беседки или для веселых игр детей на природе, для оборудования уединенного уголка отдыха за домом или для парадного входа.
Гравийная засыпка двора – простое и вместе с тем весьма практичное решение. Это позволит защитить ваш двор от сорняков и поможет избавится от лишней влаги после дождей. К тому же вид такого дворика получается естественный и романтичный, с легкими нотками деревенского стиля.
Очень простой в изготовлении и эксплуатации вид покрытия для двора – синтетический газон, который круглый год выглядит свежим и ухоженным. При любой погоде такая лужайка будет радовать взгляд чистотой и яркостью красок. Кроме того, такая площадка – незаменимое место для оборудования детской игровой зоны, занятий спортом.
Как известно, камень – один самых прочных материалов, кроме того его натуральные оттенки придадут вашему дворику уют и ощущение защищенности. Оригинальный рисунок пола, выложенного каменными плитками, приятная текстура, практичность и долговечность – все это неизменные достоинства такого покрытия.
Тепло дерева всегда делает пространство более домашним, уютным, поэтому деревянный настил возле дома – деталь, которая украсит ваш отдых, придаст атмосферу покоя и естественности. Обработанная древесина – довольно прочный материал, который можно смело использовать для наружной отделки.
Речные камушки очень разнообразны по виду, можно найти множество оттенков при преобладающих цветах серо-бежевой гаммы. Такая палитра не кажется слишком пестрой, но украшает дворик своей самобытностью. Кроме того, можно выложить незатейливые узоры из камней разного цвета, что сделает обстановку двора еще более изысканной.
С помощью тротуарной плитки вы можете выложить красивые узоры для декора площадки двора или использовать четкую геометрию рисунка. Площадка получается прочная и долговечная, ведь в основе все тот же камень.
Этот двор смотрится очень оригинально и немаловажную роль в этом играет напольное покрытие в виде деревянных кругов, уложенных в траве газона. При всей своей нарочитой неухоженности и естественности, такой двор всегда будет оставаться свежим и аккуратным.
Еще один натуральный материал для отделки дворов- это плитки из обожженной глины. Приятная теплая текстура, насыщенные оттенки охристо-оранжевого цвета, легкость укладки и эксплуатации – не зря это один из самых древних материалов для строительства и отделки.
Современные технологии также делают свой вклад в разнообразие напольных уличных покрытий. Плиты из плотного синтетического материала обладают такими достоинствами, как приятная упругая поверхность, устойчивость к погодным условиям и простота в обслуживании. Кроме того, вы можете выбрать практически любую цветовую гамму и рисунок для отделки двора.
Еще одна современная технология – полированный бетонный пол для оформления внутренних и внешних помещений. Такая отделка сочетает традиционную для бетона прочность и ультра-гладкие поверхности.