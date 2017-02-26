10 типов покрытий для дворика, чтобы добавить стиля и уюта

Есть очень простой способ украсить и обновить вид вокруг дома. Для этого достаточно выбрать новое покрытие пола, подобрать его под свои задачи, стиль и архитектуру строений. Многообразие материалов для отделки дворов позволит вам выбрать нужный вариант исходя из бюджета и функциональности: для отдыха в тени беседки или для веселых игр детей на природе, для оборудования уединенного уголка отдыха за домом или для парадного входа.