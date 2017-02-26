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10 типов покрытий для дворика, чтобы добавить стиля и уюта

Перла Вереника Перла Вереника
NAHARRO SHOWROOM, Naharro Naharro Балкон, веранда и террасаМебель
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Есть очень простой способ украсить и обновить вид вокруг дома. Для этого достаточно выбрать новое покрытие пола, подобрать его под свои задачи, стиль и архитектуру строений. Многообразие материалов для отделки дворов позволит вам выбрать нужный вариант исходя из бюджета и функциональности: для отдыха в тени беседки или для веселых игр детей на природе, для оборудования уединенного уголка отдыха за домом или для парадного входа.

Гравийное покрытие для двора

GALERIA , JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Сад в стиле модерн
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Гравийная засыпка двора – простое и вместе с тем весьма практичное решение. Это позволит защитить ваш двор от сорняков и поможет избавится от лишней влаги после дождей. К тому же вид такого дворика получается естественный и романтичный, с легкими нотками деревенского стиля.

Синтетическая трава

Construcción de una terraza, Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Терраса в средиземноморском стиле
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Очень простой в изготовлении и эксплуатации вид покрытия для двора – синтетический газон, который круглый год выглядит свежим и ухоженным. При любой погоде такая лужайка будет радовать взгляд чистотой и яркостью красок. Кроме того, такая площадка – незаменимое место для оборудования детской игровой зоны, занятий спортом. 

Каменный пол

Piscina con Laja irregular Solnhofen, Solnhofen Piedra Natural, S.L. Solnhofen Piedra Natural, S.L. Бассейн в средиземноморском стиле
Solnhofen Piedra Natural, S.L.

Solnhofen Piedra Natural, S.L.
Solnhofen Piedra Natural, S.L.
Solnhofen Piedra Natural, S.L.

Как известно, камень – один самых прочных материалов, кроме того его натуральные оттенки придадут вашему дворику уют и ощущение защищенности. Оригинальный рисунок пола, выложенного каменными плитками, приятная текстура, практичность и долговечность – все это неизменные достоинства такого покрытия. 

Деревянный пол из палубных досок

NAHARRO SHOWROOM, Naharro Naharro Балкон, веранда и террасаМебель
Naharro

Naharro
Naharro
Naharro

Тепло дерева всегда делает пространство более домашним, уютным, поэтому деревянный настил возле дома – деталь, которая украсит ваш отдых, придаст атмосферу покоя и естественности. Обработанная древесина – довольно прочный материал, который можно смело использовать для наружной отделки. 

Речной камень

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph Сад в стиле модерн
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

Речные камушки очень разнообразны по виду,  можно найти множество оттенков при преобладающих цветах серо-бежевой гаммы. Такая палитра не кажется слишком пестрой, но украшает дворик своей самобытностью. Кроме того, можно выложить незатейливые узоры из камней разного цвета, что сделает обстановку двора еще более изысканной.  

Тротуарная плитка

Mediterrane Mauerabdeckung, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH Сад в средиземноморском стиле
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

С помощью тротуарной плитки вы можете выложить красивые узоры для декора площадки двора или использовать четкую геометрию рисунка. Площадка получается прочная и долговечная, ведь в основе все тот же камень.

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Деревянные плашки

homify Сад Аксессуары и декор Натуральное волокно Зеленый
homify

homify
homify
homify

Этот двор смотрится очень оригинально и немаловажную роль в этом играет напольное покрытие в виде деревянных кругов, уложенных в траве газона. При всей своей нарочитой неухоженности и естественности, такой двор всегда будет оставаться свежим и аккуратным.

Глиняная плитка

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Терраса в колониальном стиле
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Еще один натуральный материал для отделки дворов- это плитки из обожженной глины. Приятная теплая текстура, насыщенные оттенки охристо-оранжевого цвета, легкость укладки и эксплуатации – не зря это один из самых древних материалов для строительства и отделки.

Синтетическое покрытие для площадки

Terrasse am Hang WARCO Bodenbeläge Веранда и терраса в стиле кантри
WARCO Bodenbeläge

Terrasse am Hang

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

Современные технологии также делают свой вклад в разнообразие напольных уличных покрытий. Плиты из плотного синтетического материала обладают такими достоинствами, как приятная упругая поверхность, устойчивость к погодным условиям и простота в обслуживании. Кроме того, вы можете выбрать практически любую цветовую гамму и рисунок для отделки двора. 

Гладкие бетонный пол

Casa Clásica Moderna sobre el golf , Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в стиле модерн
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Еще одна современная технология – полированный бетонный пол для оформления внутренних и внешних помещений. Такая отделка сочетает традиционную для бетона прочность и ультра-гладкие поверхности. 

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