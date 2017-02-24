Минималистичный белый дом

Основу интерьера дома также составляет белый цвет: стены, потолок выполнены в том же минималистичном стиле. Архитекторы выбрали белый цвет для интерьеров, чтобы подчеркнуть уникальные формы и планировку различных помещений.

Полированные бетонные полы подчеркивают современный вид декора, а также предоставляет возможность оборудовать систему подогрева.

Несмотря на его минималистский внешний вид, это пространство дает почувствовать домашнее тепло и уют благодаря выбору мягкой мебели и оригинальных аксессуаров.