Минималистичный белый дом

Умиротворенность и минимализм – исключительные черты японского стиля, когда удается соединить простоту форм, свежесть и природную естественность.
Простота украшает, когда каждая деталь архитектуры исключительно продумана. Особое ощущение минимализма передает и белоснежная отделка фасадов и интерьера. Белый цвет делает конструкцию более свежей, легкой и фокусирует внимание на безупречной чистоте линий.
Закрытый, длинный прямоугольник дома надежно защищает интерьеры от посторонних взглядов. Есть только несколько небольших окон, освещающих вечерний пейзаж теплым светом.
Основу интерьера дома также составляет белый цвет: стены, потолок выполнены в том же минималистичном стиле. Архитекторы выбрали белый цвет для интерьеров, чтобы подчеркнуть уникальные формы и планировку различных помещений.
Полированные бетонные полы подчеркивают современный вид декора, а также предоставляет возможность оборудовать систему подогрева.
Несмотря на его минималистский внешний вид, это пространство дает почувствовать домашнее тепло и уют благодаря выбору мягкой мебели и оригинальных аксессуаров.
Вам показался этот слишком закрытым от внешней жизни? Ситуацию восполняет наличие уютного пространства для отдыха на природе – во внутреннем дворике, соединенном панорамами раздвижных дверей с гостиной. Внутренний двор расположен в центре дома и все помещения имеют выход в это уединенное пространство.
Одно из главных украшений минимализма этого интерьера – огромное количество света, который проникает в каждый уголок дома, подчеркивая естественность и свежесть обстановки.
Открытое пространство без лишних деталей дает возможность почувствовать простор и соединенность интерьеров. Одно помещение плавно переходит к другой функциональной зоне. Еще больший эффект придают сквозные панорамные окна.