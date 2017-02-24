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Минималистичный белый дом

Перла Вереника Перла Вереника
革工房の音色, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC Дома в стиле модерн Железо / Сталь Серый
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Умиротворенность и минимализм – исключительные черты японского стиля, когда удается соединить простоту форм, свежесть и природную естественность. 

Весь в белом

革工房の音色, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC Дома в стиле модерн Железо / Сталь Белый
風景のある家.LLC

風景のある家.LLC
風景のある家.LLC
風景のある家.LLC

Простота украшает, когда каждая деталь архитектуры исключительно продумана. Особое ощущение минимализма передает и белоснежная отделка фасадов и интерьера. Белый цвет делает конструкцию более свежей, легкой и фокусирует внимание на безупречной чистоте линий.

Уединенность личной жизни

革工房の音色, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC Дома в стиле модерн Железо / Сталь Белый
風景のある家.LLC

風景のある家.LLC
風景のある家.LLC
風景のある家.LLC

Закрытый, длинный прямоугольник дома надежно защищает интерьеры от посторонних взглядов. Есть только несколько небольших окон, освещающих вечерний пейзаж теплым светом. 

Белый цвет интерьера и цветовые акценты

革工房の音色, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Белый
風景のある家.LLC

風景のある家.LLC
風景のある家.LLC
風景のある家.LLC

Основу интерьера дома также составляет белый цвет: стены, потолок выполнены в том же минималистичном стиле.  Архитекторы выбрали белый цвет для интерьеров, чтобы подчеркнуть уникальные формы и планировку различных помещений.

Полированные бетонные полы подчеркивают современный вид декора, а также предоставляет возможность оборудовать систему подогрева.

Несмотря на его минималистский внешний вид, это пространство дает почувствовать домашнее тепло и уют благодаря выбору мягкой мебели и оригинальных аксессуаров.

Внутренний дворик

革工房の音色, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC Дома в стиле модерн Железо / Сталь Серый
風景のある家.LLC

風景のある家.LLC
風景のある家.LLC
風景のある家.LLC

Вам показался этот слишком закрытым от внешней жизни? Ситуацию восполняет наличие уютного пространства для отдыха на природе – во внутреннем дворике, соединенном панорамами раздвижных дверей с гостиной. Внутренний двор расположен в центре дома и все помещения имеют выход в это уединенное пространство.

Панорамные окна

革工房の音色, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC Сад в стиле модерн Бетон
風景のある家.LLC

風景のある家.LLC
風景のある家.LLC
風景のある家.LLC

Одно из главных украшений минимализма этого интерьера – огромное количество света, который проникает в каждый уголок дома, подчеркивая естественность и свежесть обстановки.

Галерея интерьера

革工房の音色, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC Столовая комната в стиле модерн Дерево Белый
風景のある家.LLC

風景のある家.LLC
風景のある家.LLC
風景のある家.LLC

Открытое пространство без лишних деталей дает возможность почувствовать простор и соединенность интерьеров. Одно помещение плавно переходит к другой функциональной зоне. Еще больший эффект придают сквозные панорамные окна. 

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