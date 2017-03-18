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До и После: Как строился забор за 170 тысяч рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
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Сегодня мы понаблюдаем за строительством забора по монолитной бетонной технологии, где колонны и основная несущая часть заливается с помощью деревянной опалубки. В Чили архитектор вместе с рабочими уложились в стоимость забора в 170 тысяч рублей (фронтальная часть), в России данная цена может упасть, как минимум, вдвое или втрое. Если же заливать все самостоятельно, забор выйдет еще дешевле.

Этот забор впоследствии порадует вас не только дизайном, универсально подходящим к большинству коттеджей бюджетного формата, но и технологичной начинкой, о которой вы узнаете ниже.

Кстати, сам дом из горной местности в Чили построен в американском стиле, копируя силуэт обычного американского дома в Калифорнии или южных штатах. Такую копию очень легко создать и в России, если вы любите особенный образ американского пригорода.

Дом построен в 60-ые, но кровля в нем была заменена сравнительно недавно. Логично предположить, что новая семья купила старый дом, поставила новую кровлю, окна и заказала новый забор.

​Заливка с помощью опалубки

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

Так выглядит домик во время заливки опалубки, рабочие трудятся, архитектор фотографирует этапы работ.

​Готовимся к штукатурке

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

Так выглядит уже залитый забор со снятой опалубкой. В будущем к нему добавят железные и деревянные элементы для ворот и ограждений.

​Ворота и ограждения, калитка

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

Так выглядят новые ворота на колесиках, которые отлично подходят по стилю к самому дому, пригороду и бетонной части забора. Последняя была дополнена декоративной штукатуркой и покрашена в светло-желтый цвет. Основной каркас панелей создан из металла, декорирован натуральным деревом – досками одинаковой ширины. Такой забор можно сделать и самостоятельно. За строительством, как вы видите на фотографии выше, внимательно наблюдал и любопытный щенок клиентов.

​Электрический привод

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

У ворот также есть электрический привод с дистанционным управлением. В автомобиле владельца всегда лежит пульт от ворот. Есть и другие системы, заранее узнающие о том, что ваш автомобиль подъезжает. С помощью пульта управления вам не придется в дождь, снег или мороз выходить на улицу, чтобы открыть ворота. Это – большой плюс для вашего нового забора.

​Калитка

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

Калитка в этом проекте связана со всей системой. Ее можно открыть обычным путем с помощью ключа, механически со стороны дома и с помощью пульта. Кроме того, калитка может быть открыта и из дома, если пульт находится в доме.

​Угловой модуль

Cierre hormigon metal madera, ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA Дома в эклектичном стиле Бетон Бежевый
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA
ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTAL LIMITADA

С этой стороны виден угловой модуль, поставленный по диагонали. Данная конфигурация – из двух ворот с каждой стороны дома, калитки посередине и маленького диагонального модуля – отлично подойдет большинству домов. Двое ворот полезны для: семей с двумя автомобилями; семей, к которым часто приезжают гости на втором автомобиле; семьей, которые имеют в собственности мопед, велосипеды для нескольких детей, мотоцикл, лодку или водный байк на стоянке в гараже.

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