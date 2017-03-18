До и После: Как строился забор за 170 тысяч рублей

Сегодня мы понаблюдаем за строительством забора по монолитной бетонной технологии, где колонны и основная несущая часть заливается с помощью деревянной опалубки. В Чили архитектор вместе с рабочими уложились в стоимость забора в 170 тысяч рублей (фронтальная часть), в России данная цена может упасть, как минимум, вдвое или втрое. Если же заливать все самостоятельно, забор выйдет еще дешевле.

Этот забор впоследствии порадует вас не только дизайном, универсально подходящим к большинству коттеджей бюджетного формата, но и технологичной начинкой, о которой вы узнаете ниже.

Кстати, сам дом из горной местности в Чили построен в американском стиле, копируя силуэт обычного американского дома в Калифорнии или южных штатах. Такую копию очень легко создать и в России, если вы любите особенный образ американского пригорода.

Дом построен в 60-ые, но кровля в нем была заменена сравнительно недавно. Логично предположить, что новая семья купила старый дом, поставила новую кровлю, окна и заказала новый забор.