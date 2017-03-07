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Дешевые и простые способы обновления дома

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Hexa-Gone wallpaper Wallpaper, quirk and rescue quirk and rescue Стены и полОбои
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Многим хочется хоть как-то обновить свой дом. Но не всегда желания совпадают с финансовыми возможностями. Давайте посмотрим, какие способы обновления предлагают ведущие дизайнеры интерьера. Вас вдохновят эти идеи!

1. Создайте эффект кирпичной стены при помощи плитки

homify Стены и полПлитка
homify

homify
homify
homify

Никто на самом деле не хочет смотреть на просто отштукатуренную стену или на не аккуратно выложенные кирпичи. Для создания кирпичной стены возьмите просто соответствующую плитку.

2. Используйте съемные обои

Hexa-Gone wallpaper quirk and rescue Стены и полОбои
quirk and rescue

Hexa-Gone wallpaper

quirk and rescue
quirk and rescue
quirk and rescue

Если вы любите частые ремонты и перемены в интерьере, то используйте съемные обои. Они применяются как наклейки. Это красиво и бюджетно.

3. Трещины на ванне

Vancouver Cast Iron Bath, Without Tap Holes UKAA | UK Architectural Antiques Ванная комнатаВанны и душевые Металл Красный Jig Bath,Victorian Style Bath,Cast Iron Baths
UKAA | UK Architectural Antiques

Vancouver Cast Iron Bath, Without Tap Holes

UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques
UKAA | UK Architectural Antiques

Трещины на ванне действительно могут испортить эстетику. Решить эту проблему можно быстро, легко и дешево с помощью герметика. Чтобы не было видно швов, возьмите немного жидкости для мытья посуды на свой палец и сгладьте их.

4. Добавьте лепнину

Oakhill Court, Putney, Ardesia Design Ardesia Design Гостиная в рустикальном стиле
Ardesia Design

Oakhill Court, Putney

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

Лепнина, конечно, относится к классическому стилю, а не современному, но если ее сделать необычной, интересной, то это добавит оригинальности интерьеру.

5. Нанесите свежий слой краски

Cotsworld, The Painted Furniture Company The Painted Furniture Company Спальная комната Кровати и изголовья
The Painted Furniture Company

Cotsworld

The Painted Furniture Company
The Painted Furniture Company
The Painted Furniture Company

Ничто не воскрешает комнату лучше, чем свежий слой краски. Даже если вы используете точно такой же цвет, то он станет ярче.

6. Создание стального цвета посредством краски

Shaker Style Kitchen Renovation - Hidden Trail, STUDIO Z STUDIO Z Кухня в стиле модерн Белый
STUDIO Z

STUDIO Z
STUDIO Z
STUDIO Z

Знаете ли вы, что можно покрасить старые белые приборы специальной краской, чтобы сделать их похожими на нержавеющую сталь? Эффект получается удивительный.

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7. Витраж

Frameless glass internal porch Ion Glass Дома в стиле модерн Стекло glass screen
Ion Glass

Frameless glass internal porch

Ion Glass
Ion Glass
Ion Glass

Окна с витражом добавляют помещению шарм. Но не все могут такие окна себе позволить. Получить похожи вид можно и за меньшие деньги с помощью переводных картинок.

8. Покрасьте ваши кухонные шкафы

Country Kitchen Casa Più Arredamenti country kitchen
Casa Più Arredamenti

Country Kitchen

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

Если у вас есть деревянные кухонные шкафы, раскрасьте их в любимые цвета, проявите свое творчество. Древесина отлично смотрится с краской, даже если она нейтрального цвета.

9. Замените устаревший кухонный фартук

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back homify Стены и полПлитка Плитка Бирюзовый
homify

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back

homify
homify
homify

Может хватит постоянно очищать его, пытаясь придать свежий вид? Если он уже устарел, замените на новую плитку и ваша кухня преобразится!

10. Покрасьте виниловый пол

NEOCIM Patch Classic Noir + Lave homify Ванная комнатаДекор Керамика ceramics,ceramic tiles,victorian tiles,victorian floor,victorian floor tile,bath,bathroom,bathroom floor,bathroom walls
homify

NEOCIM Patch Classic Noir + Lave

homify
homify
homify

Виниловый пол можно преобразить, покрасив его. Для этого нужна специальная износостойкая краска.

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