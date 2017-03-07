Дешевые и простые способы обновления дома

Никто на самом деле не хочет смотреть на просто отштукатуренную стену или на не аккуратно выложенные кирпичи. Для создания кирпичной стены возьмите просто соответствующую плитку.
Если вы любите частые ремонты и перемены в интерьере, то используйте съемные обои. Они применяются как наклейки. Это красиво и бюджетно.
Трещины на ванне действительно могут испортить эстетику. Решить эту проблему можно быстро, легко и дешево с помощью герметика. Чтобы не было видно швов, возьмите немного жидкости для мытья посуды на свой палец и сгладьте их.
Лепнина, конечно, относится к классическому стилю, а не современному, но если ее сделать необычной, интересной, то это добавит оригинальности интерьеру.
Ничто не воскрешает комнату лучше, чем свежий слой краски. Даже если вы используете точно такой же цвет, то он станет ярче.
Знаете ли вы, что можно покрасить старые белые приборы специальной краской, чтобы сделать их похожими на нержавеющую сталь? Эффект получается удивительный.
Окна с витражом добавляют помещению шарм. Но не все могут такие окна себе позволить. Получить похожи вид можно и за меньшие деньги с помощью переводных картинок.
Если у вас есть деревянные кухонные шкафы, раскрасьте их в любимые цвета, проявите свое творчество. Древесина отлично смотрится с краской, даже если она нейтрального цвета.
Может хватит постоянно очищать его, пытаясь придать свежий вид? Если он уже устарел, замените на новую плитку и ваша кухня преобразится!