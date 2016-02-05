6 вещей, которые вам необходимо знать перед покупкой шкафа

Занимаясь обстановкой собственной спальни, особое внимание стоит уделить выбору шкафа.

Кроме подбора безупречного дизайна последнего, важно понимать его основное предназначение – удобное хранение вещей. Поэтому учитывайте не только декор фасада и материал изделия, но и внутреннюю организацию данной мебели.

Размер и стилистика шкафа для спальной комнаты может варьироваться в зависимости от целого ряда различных факторов. Основные из них следующие:

- квадратура комнаты;

- количество людей, проживающих в спальне и, соответственно, использующих шкаф для хранения собственных вещей;

- наличие в комнате другой мебели с похожими функциями (комоды, антресоли, стеллажи);

- дизайн помещения;

- финансовые возможности.

Проанализировав названные выше аспекты, обратите внимание на шесть основополагающих вещей, которые вам необходимо знать перед покупкой шкафа. Мы расскажем о них далее, продемонстрировав наглядные примеры удачно подобранной мебели для хранения в спальне.