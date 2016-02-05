6 вещей, которые вам необходимо знать перед покупкой шкафа

Занимаясь обстановкой собственной спальни, особое внимание стоит уделить выбору шкафа.
Кроме подбора безупречного дизайна последнего, важно понимать его основное предназначение – удобное хранение вещей. Поэтому учитывайте не только декор фасада и материал изделия, но и внутреннюю организацию данной мебели.
Размер и стилистика шкафа для спальной комнаты может варьироваться в зависимости от целого ряда различных факторов. Основные из них следующие:
- квадратура комнаты;
- количество людей, проживающих в спальне и, соответственно, использующих шкаф для хранения собственных вещей;
- наличие в комнате другой мебели с похожими функциями (комоды, антресоли, стеллажи);
- дизайн помещения;
- финансовые возможности.
Проанализировав названные выше аспекты, обратите внимание на шесть основополагающих вещей, которые вам необходимо знать перед покупкой шкафа. Мы расскажем о них далее, продемонстрировав наглядные примеры удачно подобранной мебели для хранения в спальне.
Первое, что нужно понять перед покупкой шкафа – найдется ли для него место в вашей спальне, и если да – то сколько именно. Для этого оцените три параметра свободного пространства в комнате – высоту, ширину и глубину. Это и будут предположительные габариты будущего шкафа.
Чтобы правильно измерить названные величины, вам достаточно иметь в распоряжении строительную рулетку и блокнот с ручкой, куда лучше сразу же записать полученные результаты.
Имейте в виду, что ставить шкаф впритык к другим предметам в спальне – рискованно, ведь, в зависимости от специфики его конфигурации, может потребоваться дополнительное место для открытия дверей или монтажа направляющих реек.
Важно понимать, что на размер шкафа влияет также количество вещей, которые вы собираетесь хранить в нем. Естественно, чем их больше – тем вместительнее он должен быть.
На размер и стилистику шкафа в спальне непосредственно влияет то, для кого именно он предназначен. Причем, важно и количество, и пол проживающих людей.
Согласитесь, что шкаф для одного мужчины старшего возраста может быть совсем небольшим, а вот для молодой семейной пары – напротив, должен иметь внушительные габариты.
Если в спальне проживает модница, то вполне ожидаемо, что количество ее вещей будет немалым, что прямо отразится на размерах необходимого шкафа. Поэтому прежде, чем совершить покупку данной мебели, хорошенько спланируйте, кто, каким образом и сколько именно вещей будет там хранить.
Если вы определились с размером шкафа и местом для него в спальне, самое время выбрать стилистику. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд, ведь сегодня ассортимент данного вида мебели просто огромный. Дизайнеры рекомендуют отталкиваться от стиля, в которой выполнена комната, а также личных предпочтений хозяев.
Если обобщить, то все разнообразие шкафов для спальни можно разделить на три стилистические категории: классические, современные и оригинальные.
Для первой группы характерны традиционные линии и цвета, декорирование фасада стеклом или зеркалами. Подобные шкафы обычно производятся из дерева и содержат минимум украшений.
Современные модели имеют, как правило, минималистичный дизайн, они гораздо легче и мобильнее своих предшественников. Такие шкафы могут быть оснащены раздвижными механизмами открытия дверей и подсветкой. Цветовая палитра и перечень используемых для производства материалов включает самые разнообразные позиции.
Оригинальные образцы данной мебели для спальни производятся на заказ и являются воплощениями индивидуальных идей заказчиков. Необычные формы, причудливый декор и эффектные детали – вот главные черты оригинального шкафа.
Немаловажной деталью шкафа для спальни является его цветовая палитра и материал, используемый для производства названной мебели.
Чаще всего в современных интерьерах встречаются модели из натурального дерева естественных оттенков – всех тонов коричневого цвета. Это легко объяснить тем, что данный материал имеет природное происхождение, не вызывает аллергии и обладает отличными характеристиками. Для расширения пространства комнаты можно использовать зеркальный декор на фасадах деревянного шкафа.
Для более утонченных интерьеров часто используют современный пластик, который отличается прочностью, стойкостью к механическим повреждениям, а также разнообразием расцветок и фактур. Выбирая шкаф с глянцевым фасадом, вы сможете привнести больше света в спальную комнату, ведь такая фактура отражает его, создавая игривые блики.
В минималистичных и модерновых спальнях встречаются модели из матового стекла, а также шкафы белого цвета. Такая мебель не только выглядит очень стильно, но и является одним из методов зрительного увеличения метража комнаты. Для молодежных интерьеров можно смело выбирать конструкции яркого цвета, чтобы шкаф стал заметным акцентом в спальной комнате.
Шкафы для спальни отличаются не только дизайном и размером, но и типом дверей.
Сегодня одним из самых распространенных вариантов являются шкафы-купе с раздвижным механизмом. Он прост и надежен, а также позволяет экономить пространство в комнате, ведь при открытии такого шкафа не требуется дополнительное место.
Раздвижные фасады смотрятся очень презентабельно, а при использовании на таких дверях зеркал, витражей или стекла их можно смело назвать дополнительным украшением спальни. Важно выбирать не самые дешевые модели шкафов-купе, чтобы механизм подобных конструкций прослужил вам долго.
Распашные двери считаются оптимальным вариантом для классического шкафа в спальне. Их можно встретить в ассортименте каждого производителя, среди моделей любой ценовой категории.
Такая мебель отличается практичностью и простотой, ведь механизм крепления дверей – это всего лишь петли по бокам. Но учтите – подобный шкаф не рекомендовано устанавливать вплотную к кровати или другой мебели, ведь потребуется запас места для его комфортного открытия.
Квинтэссенцией двух предыдущих типов дверей можно назвать складной механизм. Он также, как и раздвижной, прост в эксплуатации и удобен даже для детей, однако имеет свои особенности.
Поскольку для шкафов с такой дверью обязательным является наличие крепления и по бокам, и сверху, то следует уделить особое внимание выбору прочного механизма. Вам понадобится совсем немного дополнительного пространства, чтобы открывать подобную
гармошку, но учтите – она смотрится изящно на шкафах небольшого размера, а вот габаритные конструкции в спальне может сделать неуклюжими.
Наконец, когда вы уже выбрали подходящий дизайн шкафа для спальни, его стиль и размер, пришло время подумать о внутреннем наполнении данной мебели. От того, насколько грамотным будет расположение всех секций внутри, напрямую зависит практичная сторона шкафа.
Прежде всего, стоит разделить место в шкафу таким образом, чтобы каждому, кто им пользуется, полагалось отдельное пространство. Так будет намного удобнее искать одежду и вы сэкономите драгоценное время.
В шкафу должны обязательно присутствовать как открытие полочки для вещей, которые вы используете ежедневно, так и закрытые выдвижные ящики, в которых можно хранить белье. Подбирать оптимальную высоту штанги для плечиков нужно исходя из длины одежды, которую вы планируете хранить в шкафу.
Для коробок с обувью и головных уборов полагается отдельное место в самом верху и внизу. В зависимости от сезона, можно перемещать актуальные вещи пониже, чтобы они были под рукой.
Если у вас ограничены финансовые ресурсы для покупки нового шкафа в спальню, то можете применить все свое мастерство и обновить старую мебель. Дельные советы по этому поводу размещены в Книге идей
Реставрация старой мебели своими руками – интересные примеры.
Либо же ограничьтесь временными стеллажами для хранения вещей, которые также смогут украсить вашу спальню и сделать интерьер необычным.