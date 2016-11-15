Какой светильник выбрать для своей гостиной?

Гостиная комната в каждой квартире является визитной карточкой, по которой часто оценивают вкус хозяев. Ее размеры и стилистика могут быть различными, как и выбранная мебель, материалы для отделки стен, пола и потолка. Но именно светильники способны стать той финальной точкой в ремонте, которая соберет воедино все элементы интерьера и, в то же время, подчеркнет достоинства каждого из них.

Среди огромного разнообразия представленных сегодня светильников подобрать модели именно для вашей гостиной- нелегкая задача. Чтобы справится с ней, вначале оцените площадь комнаты и возможные потребности в ее освещении, а затем принимайтесь за анализ различных видов светильников.

Источники света в гостиной могут быть потолочными и настенными, располагаться на полу или на столе. Кроме того, отдельные модели преображают интерьер до неузнаваемости, создавая поток цветного света, а другие – оригинально рассеивают его по всему периметру комнаты.

Оптимальным вариантом для гостиной средних размеров будет комбинация нескольких видов светильников.

Далее мы подробно расскажем и продемонстрируем все разнообразие осветительных приборов для гостиной.