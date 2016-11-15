Какой светильник выбрать для своей гостиной?

Гостиная комната в каждой квартире является визитной карточкой, по которой часто оценивают вкус хозяев. Ее размеры и стилистика могут быть различными, как и выбранная мебель, материалы для отделки стен, пола и потолка. Но именно светильники способны стать той финальной точкой в ремонте, которая соберет воедино все элементы интерьера и, в то же время, подчеркнет достоинства каждого из них.
Среди огромного разнообразия представленных сегодня светильников подобрать модели именно для вашей гостиной- нелегкая задача. Чтобы справится с ней, вначале оцените площадь комнаты и возможные потребности в ее освещении, а затем принимайтесь за анализ различных видов светильников.
Источники света в гостиной могут быть потолочными и настенными, располагаться на полу или на столе. Кроме того, отдельные модели преображают интерьер до неузнаваемости, создавая поток цветного света, а другие – оригинально рассеивают его по всему периметру комнаты.
Оптимальным вариантом для гостиной средних размеров будет комбинация нескольких видов светильников.
Далее мы подробно расскажем и продемонстрируем все разнообразие осветительных приборов для гостиной.
Сложно представить современную гостиную комнату без красивого светильника на потолке. Он должен не только иметь достаточную мощность, чтобы наполнить пространство светом, но и соответствовать стилистике помещения.
Чаще всего для потолка в гостиной выбирают подвесные люстры с несколькими плафонами, в каждом из которых размещается лампочка. Это не только привлекательно выглядит, но и является довольно практичным решением. У вас появляется возможность регулировать степень освещенности в комнате, включая только необходимое количество ламп.
Для интерьеров в стиле минимализм или модерн уместно использовать припотолочные конструкции, которые монтируются непосредственно в потолок гостиной. Они не такие яркие, как подвесные, поэтому больше подойдут для небольших комнат. Очень эффектно смотрятся такие светильники, если их разместить по периметру помещения – создается уютный и теплый свет.
Для создания приветливой и по-настоящему домашней гостиной обязательно украсьте ее интерьер настольными светильниками. Они могут располагаться на столах, как понятно из названия, а также на комодах или журнальных столиках.
Подобные светильники наполнят комнату приятным и мягким светом, который позволит вам в полной мере насладится чтением или просмотром телевизора без использования основного освещения. А это не только сэкономит ваши семейные финансы, но и сделает атмосферу более уютной.
Настольные светильники могут иметь самый разнообразный дизайн и механизм включения, так что подбирайте любой понравившийся вариант. Чтобы привлечь внимание к той мебели, на которой установлен такой светильник, отдавайте предпочтение необычным моделям, стилистика и цвет которых будет контрастировать с окружающей обстановкой.
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Такие разновидности осветительных приборов бывают различной высоты, с абажурами и без, с гибкой или статичной ножкой. Они, подобно люстрам, могут иметь один или несколько плафонов, а вот модели в стиле минимализм часто обходятся и вовсе без них – на изящном основании располагается только лампочка.
Данную модель светильников дизайнеры интерьера предпочитают располагать в углу гостиной, рядом с креслом или диваном. Благодаря такому подходу их сияние будет особенно удобным для тех, кто захочет отдохнуть вечером в кругу семьи.
Данный тип освещения наиболее часто используют для оформления гостиной. Его создают с помощью устройств, которые воспроизводят прямые потоки света, которые направлены в определенную точку. Именно поэтому подобное освещение еще называют направленным.
Добиться описанного эффекта можно, используя для освещения гостиной люстры, торшеры, настольные лампы и настенные бра. Все эти приборы позволят вам подсветить выбранные объекты в интерьере, не распыляя сияние по сторонам.
Названный тип освещения считается традиционным и идеально подходит как к классических, так и к новомодных интерьеров. Чем больше будет мощность используемых в светильниках ламп – тем ярче получится поток света в результате.
В отличие от прямого, отраженное освещение приобрело популярность не так давно, но уже с успехом используется в гостиных комнатах. Его особенность состоит в том, что сами светильники находятся не на виду – они скрыты за специальными конструкциями в стенах или на потолке. Комната освещается за счет непрямого света, который исходит от них, отражаясь от плоскостей и распространяясь по всему периметру помещения. Для обустройства гостиной таким образом идеально подойдут яркие светодиодные светильники.
Непрямой тип освещения гостиной очень нравится молодежи, ведь он позволяет зрительно увеличить комнату, а также зонировать ее пространство. Без особых усилий можно создать уникальный дизайн, чередуя между собой полутени, мерцания и яркие линии от скрытых светильников.
Особенно гармонично названный вариант освещения будет смотреться в гостиной со светлой отделкой, которая отразит попадающий на нее свет максимально.
Если вы хотите сделать дизайн своей гостиной неповторимым, рекомендуем обратить внимание на светильники, создающие свет определенного оттенка. Такими свойствами обладают сразу несколько типов осветительных приборов:
- светодиодные лампы;
- стандартные модели с окрашенными лампочками;
- светильники с разноцветными пленками.
Выбор конкретного варианта зависит от стилистики помещения и метода использования разноцветного света в интерьере.
Следует отметить, что такой подход лучше применять для выделения той или иной области в комнате, а не для освещения всей гостиной. Кроме того, что каждый цвет по-своему влияет на человека, он еще и видоизменяет оттенок предметов, на которые попадает. Это может испортить дизайн помещения, поэтому применять разноцветное освещение в своем доме нужно аккуратно и продуманно.
Прежде чем покупать понравившиеся светильники в гостиную, оцените оптимальное количество света, необходимое для комфортного пребывания в ней. При этом нужно учесть потребности всех членов семьи, размер помещения, а также рекомендации профессионалов.
Как правило, для создания достаточного освещения в гостиной, его принято условно разделять на три уровня.
1. Верхнее освещение – это устройства, которые размещаются на потолке: свисающие люстры, припотолочные светильники, а также лампы, вмонтированные непосредственно в потолок.
2. Среднее или функциональное освещение – это осветительные приборы, которые используются для комфортного выполнения определенных действий в комнате. К ним относятся настенные бра, торшеры и настольные лампы.
3. Специфическое или акцентное освещение – подсветка конкретных предметов в интерьере гостиной, таких как телевизионная панель или картины на стене.
Рекомендуем использовать первые два уровня освещения в комнате обязательно, а светильники третьего применять лишь при необходимости.
Кроме использования светильников на разных уровнях освещения, очень эффектно смотрится в интерьере гостиной сочетание устройств разной стилистики.
Разбавить скромный минималистичный интерьер могут яркие люстры в стиле модерн, либо же наоборот – для гармонизации слишком эклектичного пространства монтируются едва заметные припотолочные модели. Комбинируя различные стили, размеры и фактуры светильников, вы сделаете интерьер гостиной очень современным и неповторимым.
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