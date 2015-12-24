6 советов по организации домашнего офиса

В настоящее время многие люди работают из дома. Благодаря интернету, это более чем возможно. Некоторые из этих людей работают дома весь день, а другие только по нескольку часов вечером. Все они нуждаются в удобном рабочем пространстве, чтобы все делать как можно более эффективно. Хотя не многие дома могут иметь отдельную комнату, чтобы превратить ее в домашний офис. Эта статья как раз для таких случаев.
В этой статье мы собрали примеры дизайнерских решений для организации компактного домашнего офиса в гостиной, столовой, спальне и даже в саду.
Но, даже если вы являетесь владельцем небольшой квартиры, то сможете себе позволить визуально разделить пространство и оформить кабинет в гостиной. Делается это с помощью установления перегородки или перекраски части комнаты в другой цвет. В роли перегородки можно использовать многие предметы – всевозможные ширмы, шкафы или раздвижные перегородки.
Если площадь вашего дома или квартиры позволяет, то идеальным вариантом будет выделить под домашний офис отдельную неиспользуемую комнату.
Однако, небольшая комната, отведенная под личный кабинет, может доставить больше трудностей в оформлении, чем радости от её существования, если не соблюсти интерьерный баланс и захламить отведенные квадраты. Чтобы этого избежать нужно правильно зонировать пространство.
Условно можно разделить кабинет на две зоны: рабочая и зона отдыха. Некоторые обустраивают еще и третью зону – музыкальную. Если хозяин человек творческий, то узкое пианино или гитара помогут отвлечься на время от рабочего процесса. Визуально расширить пространство помогут белые потолки и светлый текстиль.
Разрабатывая дизайн гостиной с кабинетом, необходимо учитывать, что наличие хорошего естественного освещения для работы – одно из главных условий. Поэтому обычно рабочую зону располагают рядом с окном.
Так же есть смысл использовать различные напольные покрытия. В той зоне, где хозяева отдыхают, уместны ковролин, либо деревянное покрытие пола с постеленным поверх него пушистым ковром. В рабочей зоне наиболее подходящим вариантом будет пол из ламината или паркетной доски.
Данный интерьер является наглядным примером того, как просто создать отличные условия для работы даже в спальне. Для этого всего лишь нужен подоконник, который есть в каждой комнате. Так как он выполняет функцию стола, его можно снабдить оригинальными ножками-полочками, в которые вы будете складывать канцелярские принадлежности.
Работать на дому, конечно, приятно и во многом удобно, но есть у этого процесса изнанка. Дома очень трудно сосредоточиться именно на работе, постоянно отвлекают какие-то бытовые мелочи, невозможно сконцентрироваться. Но все эти нюансы можно решить, создав небольшой рабочий кабинет в саду.
Вообще это очень удобно, когда на работу не нужно ехать через весь город, а офис находится прямо у тебя на участке. Значительная экономия времени и денег. Ну и большая польза для здоровья, ведь, работая в таком офисе, вы всегда будете питаться не полуфабрикатами из ближайшего супермаркета, а домашней едой.
В таком небольшом павильоне, например, достаточно места для работы одного и даже двух человек. А удачное месторасположение прямо во дворе позволит вам время от времени выходить наружу, чтобы размять мышцы прогулками по зеленому саду.
Обеденный зал дизайнеры тоже считают замечательным пространством, где можно с лёгкостью оборудовать удобный уголок для работы и трудовой деятельности.
Если у вашего дома просторная кухонная зона и столовая, объединённая открытой планировкой, то можно выделить под рабочее место небольшой угол или же широкий подоконник. Самым простым будет использовать для работы стол в столовой, если из рабочих инструментов у вас только компьютер.
Переносной домашний офис имеет минимальный набор мебели. Который можно расположить в любой из комнат или вынести на веранду или балкон. Минимальный набор мебели для рабочего места: небольшой столик и удобное стул-кресло. Небольшой столик, как в этом интерьере, например, отлично будет выполнять функцию письменного стола, стола для ноутбука или тумбы под настольный светильник.
Такой минимальный набор для домашнего офиса не занимает много места и совершенно мобилен.