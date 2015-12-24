6 советов по организации домашнего офиса

В настоящее время многие люди работают из дома. Благодаря интернету, это более чем возможно. Некоторые из этих людей работают дома весь день, а другие только по нескольку часов вечером. Все они нуждаются в удобном рабочем пространстве, чтобы все делать как можно более эффективно. Хотя не многие дома могут иметь отдельную комнату, чтобы превратить ее в домашний офис. Эта статья как раз для таких случаев.

В этой статье мы собрали примеры дизайнерских решений для организации компактного домашнего офиса в гостиной, столовой, спальне и даже в саду.