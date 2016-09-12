Как расширить маленькую квартиру

Не всегда помещение соответствует нашим пожеланиям по планировке пространства, зачастую хочется то добавить лишнюю комнату, то добавить простора в тесный интерьер, то создать уютный уголок для отдыха. Перестраивать даже частный дом под меняющиеся в течение жизни потребности вопрос сложный, а проживая в квартире, ограниченной заданными изначально рамками – и невозможный. Поэтому многие дизайнерские приемы работы с помещением направлены именно на корректировку планировки, чтобы любая комната в доме соответствовала индивидуальному представлению об удобстве и комфорте.
Не всегда есть возможность сделать основательную межкомнатную перегородку – маловато места, не получается удобного расположения дверей, комната будет темной или вовсе без окна. С точки зрения эстетичности также зачастую не хочется терять объем просторного помещения, разделяя его стеной на две маленькие комнатки. Дизайнеры в таких случаях предлагают мобильные решения для улучшения планировки комнаты. Легкая сдвижная перегородка поможет отделить часть комнаты в уединенный уголок именно в то время, когда это вам потребуется. Так, в гостиной можно оборудовать спальню или кабинет, поставить мобильную перегородку в квартире-студии, чтобы во время приготовления еды отделять кухню от общего пространства.
Частой проблемой планировок является нехватка места для фронтального открытия двери. Для открытия обычной двери нужно зарезервировать целый метр пространства комнаты рядом с дверным проемом, что бывает критично для небольших пространств. Решением такого недостатка планировки может стать использование вместо обычных распашных дверей раздвижных конструкций. Также как и в известных и полюбившимся всем шкафах-купе двери в комнату могут двигаться вдоль стены по направляющим, вмонтированным в пол и потолок. Толщина таких направляющий, дверей и всей конструкции небольшая, что позволяет устанавливать раздвижные двери при любой расстановке мебели в комнате.
Полотнища раздвижные дверей надежно крепятся в конструкции направляющих, поэтому смело можете использовать для декора интерьера любой материал – пластик для балконного остекления, дерево или шпонированное полотно для классических интерьеров, прозрачное и матовое стекло для придания парадности.
Конструктивизм в действии дарит интерьеру невероятные по оригинальности и легкости лестницы, буквально парящие в воздухе. Массивные лестничные проемы с резными перилами или мраморными ступенями, конечно, по прежнему пользуются популярностью в классических интерьерах. Но если вам хотелось бы придать комнате облик более лаконичный и невесомый, а планировка дома не позволяет переместить лестницу в другое место, можно выбрать открытое оформление этой конструкции: прозрачные материалы или лестничные пролеты вовсе без перил, минималистичные ступени без подступников и дополнительных элементов.
Стеклянные стеллажи, пластиковые прозрачные столы и стулья, легкие струящиеся нитевые шторы из разнообразных бусин цветного и прозрачного стекла – множество приемов использования иллюзии
невидимости предметов в пространстве помогают решать проблемы планировки комнаты.
Замена стандартного материала в предметах мебели на прозрачных пластик очень практична. Эргономичный дизайн, многообразие форм, устойчивость к внешним воздействиям и, безусловно, легкость визуального восприятия в интерьере делает такие столы, кресла, стулья незаменимой частью современных комнат.
Прозрачные стеллажи деликатно разделяют пространство: не утяжеляя интерьер, не препятствуя лучам света освещать всю комнату, декорируя интерьер оригинальностью конструкций. Для условного деления пространства бывает достаточно использовать даже нитяную штору из полупрозрачных элементов, закрепив в нужном месте комнаты с помощью потолочного карниза.
Используя панорамное остекление можно раздвинуть границы пространства комнаты, не ограничивая себя стенами дома. Простор пейзажа за окном позволит даже маленькому помещению обрести бесконечность горизонтов и светлое настроение. Компактные размеры спальни или кабинета не станут заметными при наличии в комнате панорамного окна. Ведь объем такого пространства уже не находится в пределах четырех стен.
Плюсы панорамного остекления в интерьере включают и практичные моменты увеличения пространства, создания светлого помещения даже в условиях минимального количества солнечного света. Ну и, конечно, панорамное остекление дает такой яркий декоративные эффект в интерьере комнаты, что в остальных деталях можно уже придерживаться простоты минимализма.
Посмотрите, какие удивительные интерьеры можно создать с помощью этого дизайнерского решения: Безграничность панорамного остекления.
Практичным интерьерным решением для работы с пространством комнаты могут быть и варианты ширмы – когда нет нужды в капитальные перегородках, а достаточно лишь на какое то время отделять часть комнаты.
Например, с помощью ширмы можно отделить часть комнаты под гардеробную без потери пространства. При этом сама ширма также будет элементом оригинального декора комнаты.
Очень удобным решением ширма может стать для молодых родителей, когда ребенок еще совсем маленький и его кроватка находится в спальне рядом с мамой. Малышу нужно много спать и когда он уснул, его уголок можно закрыть легкой ширмой и заниматься дальше своими делами, не переживая что младенческий сон потревожит лишний свет в комнате.