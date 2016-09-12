Как расширить маленькую квартиру

Частой проблемой планировок является нехватка места для фронтального открытия двери. Для открытия обычной двери нужно зарезервировать целый метр пространства комнаты рядом с дверным проемом, что бывает критично для небольших пространств. Решением такого недостатка планировки может стать использование вместо обычных распашных дверей раздвижных конструкций. Также как и в известных и полюбившимся всем шкафах-купе двери в комнату могут двигаться вдоль стены по направляющим, вмонтированным в пол и потолок. Толщина таких направляющий, дверей и всей конструкции небольшая, что позволяет устанавливать раздвижные двери при любой расстановке мебели в комнате.

Полотнища раздвижные дверей надежно крепятся в конструкции направляющих, поэтому смело можете использовать для декора интерьера любой материал – пластик для балконного остекления, дерево или шпонированное полотно для классических интерьеров, прозрачное и матовое стекло для придания парадности.