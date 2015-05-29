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homify 360°: Вилла в Германии в стиле Баухауз

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homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Небольшая частная вилла в Германии в поселке Кронберг под Франкфуртом построена для российского заказчика. Собственнику участка был предъявлен регламент коттеджного поселка, согласно которому любая постройка должна быть максимально приближена к архитектурному стилю Баухауз. Как известно, это направление предполагает современные минималистские решения, но заказчик хотел привнести в него больше тепла и уюта. Таким образом, архитектурные проект дома выполняло немецкое бюро Жана Поля Ноейгебауэра, а над дизайном и декором трудилось российское бюро Лены Гординой. В результате получился лаконичный и в то же время яркий интерьер.

Общий вид

Дом, общий вид. homify Дома в стиле модерн
homify

Дом, общий вид.

homify
homify
homify

Планировочное решение дома —традиционное. На первом этаже расположены прихожая, холл, гостиная, столовая, кухня и терраса. Лестница ведет в галерею второго этажа, вокруг которой расположились спальни и гардеробная.

Вид на дом со стороны гостиной

Дом вилла в Германии, г. Кронберг общий вид homify Дома в стиле модерн
homify

Дом вилла в Германии, г. Кронберг общий вид

homify
homify
homify

Объединяет оба этажа фонарь, который освещает прихожую и галерею. Заказчику понравилась лаконичная эстетика, поэтому дизайнеры подчеркнули эту особенность немецкого современного стиля.

Кабинет

Домашний офис, кабинет homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

Домашний офис, кабинет

homify
homify
homify

Заказчик проекта оказался большим почитателем мебели Interluebke, поэтому все его предыдущие жилые апартаменты были обставлены именно этой мебелью. В кабинете мы видим также кресла COR, освещение — Artemide

Эксклюзивные двери

Прихожая холл homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

Прихожая холл

homify
homify
homify

Важной деталью в оформлении холодного немецкого интерьера стали двери, которые также способствовали созданию теплой атмосферы. Редкая поверхность Клен Птичий Глаз уже более 15 лет не выпускается фирмой Bartels. Однако благодаря настойчивости заказчика, компания возобновила производство. Сейчас мы можем видеть эксклюзивное исполнение дверей в гостиную и кухню.

Пространство гостиной

Гостиная homify Гостиная в стиле модерн
homify

Гостиная

homify
homify
homify

Гостиная разделена на несколько функциональных пространств: отдых перед телевизором, а также возле камина. Первое состоит из двух диванов, а другое — из двух кресел. Производителем минималистской мягкой мебели является СOR. Гигантские светильники фирмы AXOLIGHT представляют собой аллегорию тепла и солнца. Познакомьтесь с книгой идей Шесть самых знаменитых дизайнерских кресел и стульев.

Столовая

Столовая homify Столовая комната в стиле модерн
homify

Столовая

homify
homify
homify

Во всех комнатах мы видим потолочные светильники диаметром 180 сантиметров. Стоит заметить, что дверные проемы имеют такую же ширину. Такое дизайнерское решение создает иллюзию беспрепятственно летающего по первому этажу прообразу солнца. Требовательный заказчик одобрил и был признателен за идею.

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Кухня

Кухня homify Кухня в стиле модерн
homify

Кухня

homify
homify
homify

Для кухни выбран минималистичный монохромный гарнитур Sie Matic. Приятной особенностью этого пространства является большое окно вдоль всей рабочей поверхности стола. На такой кухне присутствует ощущение стерильной чистоты, здесь приятно готовить даже сложные блюда.

Второй этаж

Галерея 2 этаж homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

Галерея 2 этаж

homify
homify
homify

Светильник на втором этаже в виде узкой полосы представляет собой светодиод, который обладает приятной характеристикой — он меняет цвет света и его интенсивность. Отражающийся в стеклянных перегородках балкона неоновый свет приобретает таким образом объем. Через прямоугольный световой фонарь в потолке проходит естественный солнечный свет прямо в прихожую на первом этаже. Ограждение балкона стеклянными панелями создает ощущение невесомости и легкости.

Спальня

Спальня homify Спальня в стиле модерн
homify

Спальня

homify
homify
homify

В спальне мы видим кровать Interluebke. У изголовья расположен комод, который разделяет пространство для выхода в коридор, санузел при спальне или же гардеробную. 

Предлагаем вам увидеть фотографии места для отдыха в спальне, которое украшают невероятно красивые журнальные столики, а также посмотреть на террасу на крыше, попасть на которую можно по стильной лестнице из черного дуба.

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