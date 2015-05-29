homify 360°: Вилла в Германии в стиле Баухауз

В спальне мы видим кровать Interluebke. У изголовья расположен комод, который разделяет пространство для выхода в коридор, санузел при спальне или же гардеробную.

Предлагаем вам увидеть фотографии места для отдыха в спальне, которое украшают невероятно красивые журнальные столики, а также посмотреть на террасу на крыше, попасть на которую можно по стильной лестнице из черного дуба.