Homify 360°: Загородный дом – сказочный замок

Загородный дом, напоминающий дворец в духе средневековья, обычно на деле оказывается декорацией Мосфильма, или собственно, аттракционом в Диснейленде. Именно поэтому сегодня специалисты homify решили показать своим читателям, что подделкам не место в жизни. Настоящий сказочно-дворцовый интерьер — тренд скорее собственного вкуса нежели массовых предпочтений. Авторство проекта, который нам предстоит сегодня увидеть, принадлежит бюро Leonid Voronin Architect. Уверены, что прогулка по залам этого дома станет для читателя интересной.
Участок на котором построен этот нетипичный для современной архитектуры загородный дом, безусловно, определил многое в проекте. Для зрителя не составляет труда заметить, что архитектор активно использовал своего главного союзника — окружающий ландшафт. Согласитесь, собственный сад является неотъемлемой частью загородного пейзажа. На территории также есть беседка, где можно прекрасно провести время в одиночестве или компании друзей.
Этот дом в духе средневековья предназначен для круглогодичного проживания. Он снабжен отоплением, вентиляцией, спутниковым телевидением и выходом в Интернет. Здесь ощущается благополучие и спокойствие. Ассоциации с каменной крепостью навеяны благодаря использованию прочных и местами грубых материалов. Высота потолков позволила украсить их деревянными балками — прекрасным дополнением средневекового интерьера.
Сочетание деталей здесь безупречно: даже современная техника не вносит ни малейшего диссонанса. Выбранная мебель, текстиль и светильники дополняют общую композицию пространства.
Атмосфера — великое дело. Именно над ней трудился творческий коллектив который понимает как никто другой, что создание эмоционального и визуального антуража — особое искусство.
Внутреннее убранство дома в какой-то степени наводит на мечтательные мысли о средневековых рыцарях, балах с танцами и обилием вина, почетных гостях со всех концов света, привносящих в интерьер различные диковины. Здесь можно встретить персидские ковры, изящные статуэтки или тяжелые хрустальные вазы с позолотой в стиле разных стран и эпох.
Подобранные детали можно перечислять до бесконечности, например, используемая в отделке небольшой лестницы веранды мозаика прекрасно сочетается с искусственным облицовочным камнем стен дома. Также в некоторых помещениях мозаикой выложены цветочные орнаменты на полу. Как мы однажды рассказывали, плитка не всегда помогает реализовать задумки автора интерьера. Именно поэтому панно с узорами украшают различные поверхности дома.
Композиционным центром внутреннего пространства холла является деревянная лестница в классическом стиле с гнутыми поручнями. Она исполнена сдержанного достоинства, вкуса и респектабельности, идеально сбалансирована и является несомненно доминантой всего интерьера.
В таком интерьере прекрасно смотрится массивная деревянная мебель простой формы темного цвета. Обивка выглядит красиво и в то же время не вызывающе. Над кроватями в разных комнатах повешены балдахины из дорогих тканей.
Предлагаем вас посмотреть все фотографии интерьеров этого дома в разделе автора.