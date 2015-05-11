Homify 360°: Загородный дом – сказочный замок

В таком интерьере прекрасно смотрится массивная деревянная мебель простой формы темного цвета. Обивка выглядит красиво и в то же время не вызывающе. Над кроватями в разных комнатах повешены балдахины из дорогих тканей.

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