homify 360°: Chair House – дом в скале

Существенные изменения, характерные для современной строительной индустрии, оставляют в прошлом как исторический декор зданий, так и конструктивные строительные материалы, используемые в перекрытиях и закладке фундамента. Концептуальный минимализм, который можно охарактеризовать как моделирование пространства с использованием только бетонных конструкций, позволяет полностью отказаться от украшения дома и довольствоваться наличием только стен и крыши.

В этой книге идей мы познакомим вас с лаконичным проектом киевского архитектора Игоря Сиротова, разработавшего уникальный в своем роде дом, вписанный в скалистый крутой берег.