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homify 360°: Chair House – дом в скале

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chair house, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
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Существенные изменения, характерные для современной строительной индустрии, оставляют в прошлом как исторический декор зданий, так и конструктивные строительные материалы, используемые в перекрытиях и закладке фундамента. Концептуальный минимализм, который можно охарактеризовать как моделирование пространства с использованием только бетонных конструкций, позволяет полностью отказаться от украшения дома и довольствоваться наличием только стен и крыши. 

В этой книге идей мы познакомим вас с лаконичным проектом киевского архитектора Игоря Сиротова, разработавшего уникальный в своем роде дом, вписанный в скалистый крутой берег.

Дом в скале

chair house, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Дома в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

chair house

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

Работа молодого и талантливого архитектора Игоря Сиротова представляет собой проект дома для людей, предпочитающих проживание бок о бок с природой и неравнодушных к морскому прибою. Char House, по интерьерам которого нам предстоит сегодня прогуляться, точно нерушимая крепость аккуратно и органично вписан в ландшафт и не создает визуальных нарушений.

Béton Brut»

chair house, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Гостиная в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

chair house

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

Дом состоит из двух частей, одна из которых находится в ложе скалы,а другая — снаружи. Уверенный стиль автора с использованием глубоких контрастов и четких линий прослеживается также и в интерьере. Французы частенько используют в отношении таких построек термин «béton brut», что означает обнаженность этого материала. В архитектуре одноименное движение возникло в послевоенное время, когда неотделанные материалы (сталь, бетон) стали использоваться в гигантских масштабах при восстановлении разрушенных городов.

Планировка и убранство

chair house, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Спальня в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

chair house

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

Особняк выглядит сдержанно и в то же время напоминает нерушимую крепость, поглощенную горным пейзажем. Предлагаемые основные материалы для строительства — бетон и стекло. Внутреннее убранство отождествляет спокойствие и комфортный отдых. Все помещения представляют собой плавно перетекающие друг в друга открытые пространства.

Свет

chair house, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Гостиная в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

chair house

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

Хороший свет является одной из отличительных особенностей особняка в скале. Его обеспечивают панорамные окна, установленные в том числе и на потолке. Для искусственного освещения характерна многоуровневая подсветка, создающая рассеянный свет, который смягчает тени и намеренно грубую отделку стен, потолка и пола. В то же время во всех интерьерах царит равномерное освещение всех объектов мебели и декора.

Прямые поверхности

chair house, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Гостиная в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

chair house

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

Монументальность строения позволяет ощутить использование бетона в качестве материала для отделки внутренних стен помещения. В настоящее время поверхности из бетона или их сочетание с деревом – одно из наиболее популярных направлений. Прочность, гладкость, возможность выбора цвета, текстуры и толщины – эти параметры позволяют создавать дизайн на любой вкус.

Эстетика в современной японской архитектура

chair house, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS Балкон и терраса в стиле минимализм
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

chair house

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

Уникальная уборная, где основной материал — бетон, не имеет лишних деталей. Исключительно прямые линии подчеркивают пространственную глубину помещения. Стоит упомянуть, что современная бетонная эстетика является основным элементом в японской архитектуре. Вполне вероятно, что именно она вдохновила автора на создание Chair House — дома в скале. Предлагаем вам посмотреть больше фотографий этого удивительного проекта.

До и После: Переделка дома-лабиринта
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