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Удивительное преображение балкона

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
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Многие хотят иметь пространство, где можно отдохнуть и расслабиться. Если вы испытываете в этом ограничение, то можно создать бесподобную террасу прямо на балконе. Давайте посмотрим, как этот непримечательный балкон стал очень привлекательным.

До: старый балкон

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Немного скучно, не так ли? У этого балкона виден большой потенциал с точки зрения пространства и расположения, но у него нет живого вида.

После: свежие новые цвета

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Теперь это намного лучше! Легкие и яркие цвета украшают этот место. Эти контрасты оживляют пространство, создают хорошее настроение. Подушки обещают настоящий отдых!

После: новые растения

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Что может быть лучше, чем новые растения и цветы, радующие взгляд. Дизайнеры хорошо поработали с новой цветовой схемой – эти цветы выделяются наиболее эффектно среди прохладной зелени.

После: прекрасные преобразования

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Диванчик был сделан из паллет, для подушек был взят поролон, который обтянули новой тканью. Столик сделан из деревянного ящика, вид которого обновили краской. Эти изменения низкозатратные и стильные.

После: новая столовая

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Стол и стулья, которые выглядели грустно и скучно, стали гораздо более жизнерадостные благодаря этой яркой цветовой гамме. Это все та же мебель, но с различными тканями, оттенками и декором.

После: светящаяся атмосфера

LA TERRAZA DE JOANNA, KELE voy a hacer KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

KELE voy a hacer
KELE voy a hacer
KELE voy a hacer

Для того, чтобы убедиться, что это яркое новое пространство продолжает светить и после захода солнца, дизайнеры включили красочное наружное освещение.

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