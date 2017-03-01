Удивительное преображение балкона

Многие хотят иметь пространство, где можно отдохнуть и расслабиться. Если вы испытываете в этом ограничение, то можно создать бесподобную террасу прямо на балконе. Давайте посмотрим, как этот непримечательный балкон стал очень привлекательным.
Немного скучно, не так ли? У этого балкона виден большой потенциал с точки зрения пространства и расположения, но у него нет живого вида.
Теперь это намного лучше! Легкие и яркие цвета украшают этот место. Эти контрасты оживляют пространство, создают хорошее настроение. Подушки обещают настоящий отдых!
Что может быть лучше, чем новые растения и цветы, радующие взгляд. Дизайнеры хорошо поработали с новой цветовой схемой – эти цветы выделяются наиболее эффектно среди прохладной зелени.
Диванчик был сделан из паллет, для подушек был взят поролон, который обтянули новой тканью. Столик сделан из деревянного ящика, вид которого обновили краской. Эти изменения низкозатратные и стильные.
Стол и стулья, которые выглядели грустно и скучно, стали гораздо более жизнерадостные благодаря этой яркой цветовой гамме. Это все та же мебель, но с различными тканями, оттенками и декором.
Для того, чтобы убедиться, что это яркое новое пространство продолжает светить и после захода солнца, дизайнеры включили красочное наружное освещение.