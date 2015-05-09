До и После: Редизайн квартиры

Home staging factory – студия, которая завоевала признание как со стороны клиентов, так и делового сообщества за множество интересных идей и решений в области дизайна интерьера. Сегодня мы решили показать еще одну работу этой студии, выполненную португальскими дизайнерами Катариной и Маргаридой Диниз (Catarina и Margarida Diniz). Когда дизайнерский тандем приступил к выполнению задания, перед ними была квартира, оформленная в лучших традициях XIX века, однако заказчиками надоело жить в доме-музее и хотелось создать в квартире более современную обстановку. Давайте посмотрим, что из этого получилось!