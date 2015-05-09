До и После: Редизайн квартиры

Home staging factory – студия, которая завоевала признание как со стороны клиентов, так и делового сообщества за множество интересных идей и решений в области дизайна интерьера. Сегодня мы решили показать еще одну работу этой студии, выполненную португальскими дизайнерами Катариной и Маргаридой Диниз (Catarina и Margarida Diniz). Когда дизайнерский тандем приступил к выполнению задания, перед ними была квартира, оформленная в лучших традициях XIX века, однако заказчиками надоело жить в доме-музее и хотелось создать в квартире более современную обстановку. Давайте посмотрим, что из этого получилось!
До начала работ по редизайну это была обычная кухня со слегка старомодной мебелью, которая никак не вписывалась в новую концепцию интерьера. Хоть хозяева и стремились сделать переделку с минимальными расходами, на новую мебель в кухне им все же пришлось раскошелиться. Давайте посмотрим на результат.
В доме была установлена кухня, соответствующая последнему слову техники, при этом в ее дизайне присутствовали элементы винтажного и средиземноморского стилей.
Так выглядела квартира после того как из нее вынесли всю мебель – светло-желтые стены и винтажная керамическая плитка в качестве напольного покрытия. Задняя стенка шкафа была прочно встроена в стенку, и, во избежании лишних расходов, дизайнеры решили сохранить этот необычный предмет мебели.
Кажется, что этот интерьер буквально говорит с нами. Он словно приглашает нас присесть на диван, распахнуть деревянные ставни, зажечь свечи и наслаждаться жизнью. Какой вид открывает из этих окон?
Как видим, жителям этой небольшой, но очень уютной квартиры очень повезло, ведь они каждый день могут созерцать неповторимую линию горизонта. Цель дизайнеров была создать максимально простой и дешевый интерьер, который при этом совсем не будет выглядеть дешево. Достигнуть этого удалось за счет того, что за основу композиции дизайна был выбран стиль пляжного домика.
Белый лакированный стол, плетеные стулья с мягкими подушками и современные светильники. Простейшая композиция, не лишенная очарования, присущего средиземноморскому стилю.
Отправляемся в холодную и тускло освещенную спальню. Именно так выглядела эта комната до того, как в ней побывали эксперты из Home staging factory. Как превратить этот ничем непримечательный интерьер в уютную спальню с
изюминкой, как заполнить ее средиземноморским теплом?
Разумеется, на руку дизайнерам сыграл потрясающий вид из окна спальни, красота которого спасет даже самый безнадежный интерьер. Однако надо отдать должное, заново побеленные стены в сочетании с современными настенными лампами и яркими наволочками внесли в эту комнату желанные средиземноморские
нотки.
Эта спальня очевидно предназначена для родителей семейства. В нем много свободного пространства и минимум мебели. Как и во многих домах южной Европы над кроватью висит небольшой балдахин, защищающий хозяев дома от навязчивых комаров.
Надеемся, что вам понравилcя этот непритязательный, но не лишенный очарования интерьер.