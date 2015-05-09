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До и После: Редизайн квартиры

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory Гостиная в средиземноморском стиле
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Home staging factory – студия, которая завоевала признание как со стороны клиентов, так и делового сообщества за множество интересных идей и решений в области дизайна интерьера. Сегодня мы решили показать еще одну работу этой студии, выполненную португальскими дизайнерами Катариной и Маргаридой Диниз (Catarina и Margarida Diniz). Когда дизайнерский тандем приступил к выполнению задания, перед ними была квартира, оформленная в лучших традициях XIX века, однако заказчиками надоело жить в доме-музее и хотелось создать в квартире более современную обстановку. Давайте посмотрим, что из этого получилось!

До: Кухня

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

До начала работ по редизайну это была обычная кухня со слегка старомодной мебелью, которая никак не вписывалась в новую концепцию интерьера. Хоть хозяева и стремились сделать переделку с минимальными расходами, на новую мебель в кухне им все же пришлось раскошелиться. Давайте посмотрим на результат.

После

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

В доме была установлена кухня, соответствующая последнему слову техники, при этом в ее дизайне присутствовали элементы винтажного и средиземноморского стилей.

Начало работы

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Так выглядела квартира после того как из нее вынесли всю мебель – светло-желтые стены и винтажная керамическая плитка в качестве напольного покрытия. Задняя стенка шкафа была прочно встроена в стенку, и, во избежании лишних расходов, дизайнеры решили сохранить этот необычный предмет мебели.

Окончание работы

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Кажется, что этот интерьер буквально говорит с нами. Он словно приглашает нас присесть на диван, распахнуть деревянные ставни, зажечь свечи и наслаждаться жизнью. Какой вид открывает из этих окон?

Горизонт

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Как видим, жителям этой небольшой, но очень уютной квартиры очень повезло, ведь они каждый день могут созерцать неповторимую линию горизонта. Цель дизайнеров была создать максимально простой и дешевый интерьер, который при этом совсем не будет выглядеть дешево. Достигнуть этого удалось за счет того, что за основу композиции дизайна был выбран стиль пляжного домика.

Столовая комната

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Белый лакированный стол, плетеные стулья с мягкими подушками и современные светильники. Простейшая композиция, не лишенная очарования, присущего средиземноморскому стилю.

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До: Спальная комната

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Отправляемся в холодную и  тускло освещенную спальню. Именно так выглядела эта комната до того, как в ней побывали эксперты из Home staging factory. Как превратить этот ничем непримечательный интерьер в уютную спальню с изюминкой, как заполнить ее средиземноморским теплом?

После: Двухместный номер

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory Спальня в средиземноморском стиле
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Разумеется, на руку дизайнерам сыграл потрясающий вид из окна спальни, красота которого спасет даже самый безнадежный интерьер. Однако надо отдать должное, заново побеленные стены в сочетании с современными настенными лампами и яркими наволочками внесли в эту комнату желанные средиземноморские нотки.

После: Еще одна спальня

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Эта спальня очевидно предназначена для родителей семейства. В нем много свободного пространства и минимум мебели. Как и во многих домах южной Европы над кроватью висит небольшой балдахин, защищающий хозяев дома от навязчивых комаров.

И напоследок..

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory Гостиная в средиземноморском стиле
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Надеемся, что вам понравилcя этот непритязательный, но не лишенный очарования интерьер.

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