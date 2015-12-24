Как использовать пространство под лестницей

Помните, где жил в детстве Гарри Поттер в доме маглов? Да-да, в каморке под лестницей, и это не случайно – традиция использовать это пространство с максимальной функциональностью идет именно из европейских интерьеров, где под массивными ступенями классических лестниц легко можно разместить даже целую комнату. Но даже если вы не ждете в гости маленького волшебника и лестница ваша имеет вид парящих в воздухе полупрозрачных плоскостей, это еще не повод отказываться от элегантного и практичного использования пространства, образующегося под сводом лестничных маршей.
Любая лестница, даже самой невесомой конструкции, все равно занимает достаточно много места в доме. Но это совсем не повод для огорчений, ведь под лестницей можно поставить и уютный диванчик, и вместительный шкаф, и стеллажи с книгами.
Можно оборудовать получившиеся под лестницей ниши уже закончив основную фазу строительства и ремонта, оценив по факту размер и планировку получившегося пространства. Если же планируя дизайн лестницы, вы постараетесь сразу предусмотреть возможность рационального использования свободного места под ступенями, это позволит изначально сделать форму и размер лестничных маршей под ваши задачи. Например, ступени можно специально сделать пошире, чтобы под высокой лестницей легко поместился целый кабинет с полками, столом и компьютером.
Несколько книжных полок в любом доме не будут лишними, тем более, если для этого достаточно с умом использовать внутреннее пространство ступеней лестницы. Ничего нового, ничего лишнего – небольшая доработка конструкции лестницы, и вместо скучных ступеней у вас в интерьере целый стеллаж с динамичной ступенчатой формой полок.
В качестве варианта оборудования полок в ступенях используется не только боковая поверхность этой конструкции. Если по обеим сторонам лестницу окружают стены, можно сделать выдвижные ящички на фронтальной части, использовав пространство под ступенями. Такой дизайн лестницы будет не только практичным, но и порадует оригинальностью, разнообразив равномерность лестничных маршей.
Немного фантазии и обычная лестница превращается… в тайный клуб любителей чтения. Если рядом с лестницей и оборудованным в ступенях книжным стеллажом найдется еще и место для небольшого диванчика или кресла со столиком, то такой уютный уголок может стать одним из излюбленных мест отдыха для отдыха и чтения с чашкой ароматного чая.
Просторное и отделенное от общей комнаты пространство под лестницей по своим размерам, месту расположения в центре помещения идеально подходит для создания декоративной композиции в стиле минималистичных японских садов камней.
Если вам хочется сделать в своем интерьере что-то оригинальное, без особой функциональной нагрузки, но никак не находится достаточно места, присмотритесь к таким укромным уголкам. Здесь достаточно пространства и для высоких форм озеленения, и для россыпи разнообразных камней, и для оборудования подсветки хай-тек. В любом другом месте комнаты такой элемент декора занимал бы много полезной площади, не жертвовать ведь любимым диваном, а в треугольнике под лестницей можно позволить себе и элемент непрактичной эстетики.
Если вас не порадует сад камней под лестницей, возможно по душе придутся более практичные варианты использования этого достаточно емкого пространства. Вместо того, чтобы занимать отдельным шкафом целую стену в прихожей или гостиной, конечно, гораздо функциональнее приложить немного смекалки и соорудить под лестницей большие и надежные выдвижные ящики для хранения.
Если лестница находится в прихожей, выдвижные модули можно использовать для хранения обуви, сумок, зонтов, полностью заменив таким образом разнообразные комоды и тумбы. Кроме того большие ящики под лестницей очень удачно подходят для длительного хранения крупногабаритных вещей: инструментов для ремонта (дрели, перфораторы), швейной машины, новогодних гирлянд и украшений для декора дома.
Практичным вариантом использования комнатки под лестницей будет оборудование там лаконичного гостевого туалета. Во-первых, в отличие от других комнат не принципиально отсутствие окон, это помещение будет использоваться от случая к случаю и здесь можно обойтись необходимым минимумом предметов. Во-вторых, что наверное самое важное, лестница в любом доме на виду и каждому гостю будет легко найти без вашей помощи и долгих поисков по всем коридорам нужную комнату, достаточно лишь указать общее направление движения – белая дверь под лестницей.
Традиционно в классических интерьерах на стенах лестничного пространства размещались картины, семейные фотографии и гобеленовые панно. Это объясняется и практичностью – зачем терять такое большое помещение, и декоративностью – высокие лестничные пролеты идеальны для размещения утонченных аксессуаров. Не стоит отказываться от таких выгодных дизайнерских решений и в современных интерьерах. Лестница пожалуй лидер посещаемости в любом доме, поэтому именно здесь лучше всего разместить оригинальные сувениры, статуи, картины. Пространства под лестницей хватит и для легких стеклянных полок с памятными подарками от семьи и друзей, и для абстрактных арт-объектов.