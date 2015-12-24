Как использовать пространство под лестницей

Любая лестница, даже самой невесомой конструкции, все равно занимает достаточно много места в доме. Но это совсем не повод для огорчений, ведь под лестницей можно поставить и уютный диванчик, и вместительный шкаф, и стеллажи с книгами.

Можно оборудовать получившиеся под лестницей ниши уже закончив основную фазу строительства и ремонта, оценив по факту размер и планировку получившегося пространства. Если же планируя дизайн лестницы, вы постараетесь сразу предусмотреть возможность рационального использования свободного места под ступенями, это позволит изначально сделать форму и размер лестничных маршей под ваши задачи. Например, ступени можно специально сделать пошире, чтобы под высокой лестницей легко поместился целый кабинет с полками, столом и компьютером.