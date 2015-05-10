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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
S-HOUSE , NefaProject NefaProject Дома в стиле модерн
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Прежде чем перейти к обсуждению лучших проектов недели, команда homify от всей души поздравляет всех с великим праздником Днем Победы! Мы живем в мирное время, и в будничной суете так легко забыть, какой ценой нам досталось спокойствие сегодняшнего дня. Давайте и после юбилейного Парада Победы не будем забывать про подвиги мужественных и стойких участников Великой Отечественной Войны, подаривших нам возможность наслаждаться всеми прелестями динамичной, современной жизни!

А теперь, по традиции, переходим к пятерке самых читаемых проектов недели!

1. До и После: Превращение маленькой старомодной квартиры в шикарный лофт

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

В этой Книге идей мы оправляемся в пригород Парижа, чтобы посмотреть на чудесное преображение. На наших глазах квартира с неудобной планировкой и интерьером, не менявшимся на протяжении нескольких десятилетий, превратится в ультрасовременный лофт. 

Вы не верите, что эта бабушкина спальня может превратиться в ультрасовременную комнату? Убедитесь сами

2. Как зрительно увеличить пространство малогабаритной квартиры

дизайн студии в скандинавском стиле, sreda sreda Спальня в скандинавском стиле
sreda

дизайн студии в скандинавском стиле

sreda
sreda
sreda

Ну, и зачем нам этот дизайн интерьера, что можно сделать на 33 м²? – думают многие владельцы малометражных квартир и даже не подозревают, сколько интересных возможностей по преобразованию пространства они упускают. Предлагаем вам прочесть шесть нехитрых способов, как сэкономить место в малогабаритной квартире и заняться преобразованием родных четырех стен.

3. homify 360°: S-HOUSE в Опушкино

S-HOUSE , NefaProject NefaProject Дома в стиле модерн
NefaProject

S-HOUSE

NefaProject
NefaProject
NefaProject

Частный дом S-HOUSE – одна из работ компании NEFAPROJECT, которая создала необычайно красивую загородную виллу, окруженную садом и лесом. Судя по всему, заказчики предпочитают современные решения привычному классическому стилю. Большое пространство вокруг дома и собственный сад позволяют хозяевам наслаждаться жизнью в полном объеме. Посмотреть на уникальный интерьер этого дома вы можете в этой статье

4.Таунхаус в Королеве

Гостиная. Камин Aledoconcept Гостиная в классическом стиле
Aledoconcept

Гостиная. Камин

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Работая над проектом таун-хауса в городе Королев, дизайнеры бюро ALEDOCONCEPT сумели воплотить в жизнь эстетику различных стилей. Так, например, нам предстоит увидеть оформление комнат в различных направлениях, таких как ар-деко, марокканский, английский и другие. Начинаем путешествие в увлекательный мир дизайна интерьера, подаренный нам опытными дизайнерами. 

Дом в коттеджном поселке Бельгийская деревня"

Фасад DECORA
DECORA

Фасад

DECORA
DECORA
DECORA

Элитный коттеджный поселок «Бельгийская деревня» расположен в 12 км от Москвы. Поблизости находится озеро, а с трех сторон его окружает лес. Ландшафт создан по мотивам архитектурных традиций живописной Северной Фландрии. На территории поселка есть пляж, лодочная станция, теннисный корт, детский клуб, а также живописный парк. Отправляемся на прогулку по интерьерам одного из коттеджей поселка, над созданием которых трудились сотрудники компании «ДЕКОРА».

Квартира в историческом центре Санкт-Петербурга
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