Топ 5 – Лучшие проекты недели

Прежде чем перейти к обсуждению лучших проектов недели, команда homify от всей души поздравляет всех с великим праздником Днем Победы! Мы живем в мирное время, и в будничной суете так легко забыть, какой ценой нам досталось спокойствие сегодняшнего дня. Давайте и после юбилейного Парада Победы не будем забывать про подвиги мужественных и стойких участников Великой Отечественной Войны, подаривших нам возможность наслаждаться всеми прелестями динамичной, современной жизни!

А теперь, по традиции, переходим к пятерке самых читаемых проектов недели!