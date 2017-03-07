Сделай сам: как воплотить свою мечту об идеальном патио?

Если возле вашего дома имеется небольшой земельный участок – вам повезло! На нем можно выращивать различные цветы, деревья и плодовые кустарники, а можно организовать грядки с овощами и зеленью к столу. Вы можете продумать дизайн дорожек, сделать небольшой пруд и наслаждаться жизнью на открытом воздухе.
Но сегодня мы приготовили для вас несколько другой проект, хозяева которого хотели сделать свой двор более функциональным. Было задумано разместить в центре открытую ванную, вокруг которой сделать деревянное покрытие. А старый забор требовал кардинальной реконструкции с сохранением его первоначальной стилистики – элементов из натурального дерева. Давайте же вместе посмотрим, как удалось реализовать задуманное специалистам.
Определившись с размером ванной, эксперты просчитывают общую площадь конструкции. Перед началом работ следует все хорошенько продумать, начиная от места расположения открытой ванной и заканчивая ее стилистикой.
На следующем этапе специалисты выкапывают вокруг достаточно широкие и достаточно глубокие борозды, чтобы установить там надежные крепежи для будущей деревянной платформы.
Далее укладывается щебень , а также крепятся рамы, панели, перекладины, двусторонние паллеты. Это и есть прототип будущей платформы.
Специальная методика крепления элементов основания, а также толстый слой щебня обеспечат укрепление фундамента.
Теперь мы видим, как укладываются деревянные элементы конструкции. Обратите внимание, что используются материалы различного оттенка. Это придаст будущей платформе индивидуализм и сделает ее более интересной.
А вот и результат работ! Конечно, мы опустили многие детали, но идея этого необычного проекта вам понятна. Отдых на такой деревянной платформе в сочетании с открытой ванной – это идеальный вариант релаксации в погожий день. Вы заметили обновленный забор вокруг дворика? Он стал плотнее и выше предыдущего, что обеспечит приватность и защитит хозяев от посторонних взглядов.
Мечтаете о потрясающем барбекю на своем патио? Тогда читайте статью ’27 идей для недорогих барбекю в рустикальном стиле’.