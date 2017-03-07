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Сделай сам: как воплотить свою мечту об идеальном патио?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Taras drewniany i ogrodzenie. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
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Если возле вашего дома имеется небольшой земельный участок – вам повезло! На нем можно выращивать различные цветы, деревья и плодовые кустарники, а можно организовать грядки с овощами и зеленью к столу. Вы можете продумать дизайн дорожек, сделать небольшой пруд и наслаждаться жизнью на открытом воздухе

Но сегодня мы приготовили для вас несколько другой проект, хозяева которого хотели сделать свой двор более функциональным. Было задумано разместить в центре открытую ванную, вокруг которой сделать деревянное покрытие. А старый забор требовал кардинальной реконструкции с сохранением его первоначальной стилистики – элементов из натурального дерева. Давайте же вместе посмотрим, как удалось реализовать задуманное специалистам

Площадь для конструкции

Taras drewniany i ogrodzenie. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Определившись с размером ванной, эксперты просчитывают общую площадь конструкции. Перед началом работ следует все хорошенько продумать, начиная от места расположения открытой ванной и заканчивая ее стилистикой. 

Начало работ

Taras drewniany i ogrodzenie. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

На следующем этапе специалисты выкапывают вокруг достаточно широкие и достаточно глубокие борозды, чтобы установить там надежные крепежи для будущей деревянной платформы. 

Строительство фундамента

Taras drewniany i ogrodzenie. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Далее укладывается щебень , а также крепятся рамы, панели, перекладины, двусторонние паллеты. Это и есть прототип будущей платформы.

Укрепление фундамента

Taras drewniany i ogrodzenie. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Специальная методика крепления элементов основания, а также толстый слой щебня обеспечат укрепление фундамента.

Надежная конструкция

Taras drewniany i ogrodzenie. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

Теперь мы видим, как укладываются деревянные элементы конструкции. Обратите внимание, что используются материалы различного оттенка. Это придаст будущей платформе индивидуализм и сделает ее более интересной. 

Результат

Taras drewniany i ogrodzenie. Realizacja w Zielonej Górze., PHU Bortnowski PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

PHU Bortnowski
PHU Bortnowski
PHU Bortnowski

А вот и результат работ! Конечно, мы опустили многие детали, но идея этого необычного проекта вам понятна. Отдых на такой деревянной платформе в сочетании с открытой ванной – это идеальный вариант релаксации в погожий день. Вы заметили обновленный забор вокруг дворика? Он стал плотнее и выше предыдущего, что обеспечит приватность и защитит хозяев от посторонних взглядов. 

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Великолепные варианты дизайна пола в ванной

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