Сделай сам: как воплотить свою мечту об идеальном патио?

Если возле вашего дома имеется небольшой земельный участок – вам повезло! На нем можно выращивать различные цветы, деревья и плодовые кустарники, а можно организовать грядки с овощами и зеленью к столу. Вы можете продумать дизайн дорожек, сделать небольшой пруд и наслаждаться жизнью на открытом воздухе.

Но сегодня мы приготовили для вас несколько другой проект, хозяева которого хотели сделать свой двор более функциональным. Было задумано разместить в центре открытую ванную, вокруг которой сделать деревянное покрытие. А старый забор требовал кардинальной реконструкции с сохранением его первоначальной стилистики – элементов из натурального дерева. Давайте же вместе посмотрим, как удалось реализовать задуманное специалистам.