Топ 5 – Лучшие проекты недели

В последнее время мы все чаще публикуем обзоры функциональных и доступных по цене домов. Кажется, нам удалось
заразить читателей желанием обзавестись собственной хижиной, на что указывает их неподдельный интерес к статьям посвященным строительству недорогих домов, облицовке внутренних стен, установке каминов и подбору плетеной мебели для дачных построек.
Какая из статей показалась вам наиболее полезной? Какие темы, на ваш взгляд недостаточно освещены на страницах homify? Поделитесь вашим мнением в комментариях!
Если вы являетесь сторонником классической архитектуры и современных веяний, то этот проект однозначно придется вам по душе! Сегодня мы хотим познакомить своих читателей с работой архитектурного бюро MTMSTYL,которое продемонстрировало незаурядные способности в области проектирования и создало элегантный дом для большой семьи.
Камин является украшением любого помещения, создавая неповторимую стихию в доме и его интерьере. Кроме того, всегда приятно созерцать магию уютного пламени, будь вы в одиночестве или с друзьями. Как и все предметы интерьера, камины со временем подверглись изменению, поэтому к настоящему моменту они имеют множество форм, стилей исполнения и декора. Как бы то ни было, можно быть уверенным, что каждый камин имеет свой собственный характер и индивидуальность.
Соблюдение нескольких несложных, но очень важных правил до начала и во время строительства поможет недорого построить качественный и оригинальный дом, который прослужит долгие годы.
Правильно подобранные материалы, обеспечивающие контроль тепла и сберегающие энергию помогают воплотить в жизнь красивые европейские архитектурные решения даже в самом холодном регионе. Немаловажную роль играет и стоимость последующей эксплуатации жилья, которую так же захочется максимально снизить.
Но самое главное для успешной реализации проекта по строительству собственного дома – это правильно составленный пошаговый план, который мы предлагаем вашему вниманию в этой статье.
Традиционный азиатский проект коттеджа для современной семьи – это всегда стыковка двух, совершенно различных по убеждениям поколений. Новый образ жизни, продиктованный технологиями и стремительным темпом крупных городов, здесь буквально состязается с милым и аккуратным обликом небольшого коттеджа. Те, кто больше склоняются к первому варианту, пытаются создать из дома подобие квартиры, вторые упирают на традиционные интерьеры с отсутствием европейских кроватей и перегородками из рисовой бумаги, а те, кто ищут золотую середину, как дизайнеры из студии WOODSUN, реализуют примерно такие проекты, как этот.
Популярная на весь мир студия архитектуры Uptic Studios поделилась с нами одним из своих эко-проектов шикарного деревянного дома в сосновом бору.
Здесь ощущение безумной отдаленности от цивилизации позволяет сделать из коттеджа настоящую резиденцию, со своим особым шармом и настроением. Натуральная древесина еще больше углубляет ощущение дальности любого из мегаполисов, а щебет птиц возводит всю картину в формат 4D.
Готовы отправиться в увлекательное путешествие по интерьеру этой футуристичной постройки? Тогда вперед!