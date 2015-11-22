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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
project 'Vlijmen', Boley Boley ГостинаяКамины и аксессуары
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В последнее время мы все чаще публикуем обзоры функциональных и доступных по цене домов. Кажется, нам удалось заразить читателей желанием обзавестись собственной хижиной, на что указывает их неподдельный интерес к статьям посвященным строительству недорогих домов, облицовке внутренних стен, установке каминов и подбору плетеной мебели для дачных построек. 

Какая из статей показалась вам наиболее полезной? Какие темы, на ваш взгляд недостаточно освещены на страницах homify? Поделитесь вашим мнением в комментариях! 

1. Классический дом на современный лад

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вы являетесь сторонником классической архитектуры и современных веяний, то этот проект однозначно придется вам по душе! Сегодня мы хотим познакомить своих читателей с работой архитектурного бюро MTMSTYL,которое продемонстрировало незаурядные способности в области проектирования и создало элегантный дом для большой семьи.

2. 10 примеров потрясающих каминов

project 'Vlijmen', Boley Boley ГостинаяКамины и аксессуары
Boley

Boley
Boley
Boley

Камин является украшением любого помещения, создавая неповторимую стихию в доме и его интерьере. Кроме того, всегда приятно созерцать магию уютного пламени, будь вы в одиночестве или с друзьями. Как и все предметы интерьера, камины со временем подверглись изменению, поэтому к настоящему моменту они имеют множество форм, стилей исполнения и декора. Как бы то ни было, можно быть уверенным, что каждый камин имеет свой собственный характер и индивидуальность.

3. Как построить недорогой качественный дом?

Проект современного частного дома в Казани Sboev3_Architect Дома в стиле модерн
Sboev3_Architect

Проект современного частного дома в Казани

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Соблюдение нескольких несложных, но очень важных правил до начала и во время строительства поможет недорого построить качественный и оригинальный дом, который прослужит долгие годы. 

Правильно подобранные материалы, обеспечивающие контроль тепла и сберегающие энергию помогают воплотить в жизнь красивые европейские архитектурные решения даже в самом холодном регионе. Немаловажную роль играет и стоимость последующей эксплуатации жилья, которую так же захочется максимально снизить. 

Но самое главное для успешной реализации проекта по строительству собственного дома – это правильно составленный пошаговый план, который мы предлагаем вашему вниманию в этой статье

4. Маленький, зато свой

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Традиционный азиатский проект коттеджа для современной семьи – это всегда стыковка двух, совершенно различных по убеждениям поколений. Новый образ жизни, продиктованный технологиями и стремительным темпом крупных городов, здесь буквально состязается с милым и аккуратным обликом небольшого коттеджа. Те, кто больше склоняются к первому варианту, пытаются создать из дома подобие квартиры, вторые упирают на традиционные интерьеры с отсутствием европейских кроватей и перегородками из рисовой бумаги, а те, кто ищут золотую середину, как дизайнеры из студии WOODSUN, реализуют примерно такие проекты, как этот.

5. Шикарный проект деревянного дома

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Популярная на весь мир студия архитектуры Uptic Studios поделилась с нами одним из своих эко-проектов шикарного деревянного дома в сосновом бору.

Здесь ощущение безумной отдаленности от цивилизации позволяет сделать из коттеджа настоящую резиденцию, со своим особым шармом и настроением. Натуральная древесина еще больше углубляет ощущение дальности любого из мегаполисов, а щебет птиц возводит всю картину в формат 4D.

Готовы отправиться в увлекательное путешествие по интерьеру этой футуристичной постройки? Тогда вперед

Casa de Campo em Barcelos, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda Дома в эклектичном стиле
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
Люксовый австрийский особняк
Какой из проектов понравился вам больше всего? 

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