Топ 5 – Лучшие проекты недели

В последнее время мы все чаще публикуем обзоры функциональных и доступных по цене домов. Кажется, нам удалось заразить читателей желанием обзавестись собственной хижиной, на что указывает их неподдельный интерес к статьям посвященным строительству недорогих домов, облицовке внутренних стен, установке каминов и подбору плетеной мебели для дачных построек.

Какая из статей показалась вам наиболее полезной? Какие темы, на ваш взгляд недостаточно освещены на страницах homify? Поделитесь вашим мнением в комментариях!