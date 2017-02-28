8 способов привлечения удачи в дом

Многие из нас хотя бы однажды задумываются о вопросе привлечения удачи в дом. Кто-то обращается к рекомендациям фен-шуй, кто-то пытается узнать больше о магии денег, иные сводят все это к таинственным ортодоксальным ритуалам. Однако секрет богатства и благополучия в стенах собственного дома не так труднодоступен. В нашей новой статье мы хотим поделиться видением этого вопроса дизайнеров интерьера…