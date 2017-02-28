8 способов привлечения удачи в дом

Многие из нас хотя бы однажды задумываются о вопросе привлечения удачи в дом. Кто-то обращается к рекомендациям фен-шуй, кто-то пытается узнать больше о магии денег, иные сводят все это к таинственным ортодоксальным ритуалам. Однако секрет богатства и благополучия в стенах собственного дома не так труднодоступен. В нашей новой статье мы хотим поделиться видением этого вопроса дизайнеров интерьера…
Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, наполнить ее удачей и радостью, то стоит начать прежде всего с улучшения собственного дома. Поддержание порядка и чистоты – это незыблемое правило, помогающее убрать из собственной жизни все лишнее и не расходовать понапрасну время.
В наших статьях мы достаточно часто подчеркиваем важность хорошего освещения. Так и есть! Свет задает правильное настроение, побуждающее нас к действию и активному образу жизни. А это, согласитесь, влияет на многое.
Многие дизайнеры интерьера и декораторы считают входную зону и прихожую своеобразной системой координат в пространстве. Обустройте это место по высшему разряду, убрав из него всю громоздкую мебель и оборудовав современными и компактными стеллажами для верхней одежды и обуви. Больше рекомендаций – в нашей специальной книге идей.
Приверженцы фен-шуй рекомендуют всегда закрывать дверь, ведущую в санузел. В этом, безусловно, есть здравый смысл. Помещения ванной и туалета должны иметь хорошую вентиляцию – неприятные ароматы не должны распространяться в жилые помещения.
Живые цветы способны украсить любое помещение лучше, чем пустая ваза или фотография в рамке. А ухоженные растения в горшках приведут в восторг ваших гостей.
Если вы много работаете и не успеваете вовремя поливать и пересаживать растения, существует более простое и доступное решение: приобретите пальму. Это дерево привнесет в ваш дом толику экзотики, при этом окажется абсолютно необременительным в плане ухода.
Четыре стихии помогут вам создать благоприятную и гармоничную атмосферу. Мы уже успели упомянуть вазы с водой и цветами, а также горшочные растения. Осталось дело за малым – обустройством камина или декорированием при помощи свечей. Если в доме есть маленькие дети, можно обратиться к электронным аналогам этих предметов.
Ваше настроение, мироощущение и здоровье не только зависят от обустройства собственного жилья, но также и влияют не него. Полюбите себя и свой дом – удача обязательно придет!