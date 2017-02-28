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8 способов привлечения удачи в дом

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Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos Гостиная в стиле минимализм
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Многие из нас хотя бы однажды задумываются о вопросе привлечения удачи в дом. Кто-то обращается к рекомендациям фен-шуй, кто-то пытается узнать больше о магии денег, иные сводят все это к таинственным ортодоксальным ритуалам. Однако секрет богатства и благополучия в стенах собственного дома не так труднодоступен. В нашей новой статье мы хотим поделиться видением этого вопроса дизайнеров интерьера

1. Путь к себе

Villa su due livelli a Roma - fotografie e postproduzione, LuVi ph LuVi ph Столовая комната в стиле модерн
LuVi ph

LuVi ph
LuVi ph
LuVi ph

Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, наполнить ее удачей и радостью, то стоит начать прежде всего с улучшения собственного дома. Поддержание порядка и чистоты – это незыблемое правило, помогающее убрать из собственной жизни все лишнее и не расходовать понапрасну время.

2. Свет всему голова

Domporte, Domporte Domporte Окна и двериДвери
Domporte

Domporte
Domporte
Domporte

В наших статьях мы достаточно часто подчеркиваем важность хорошего освещения. Так и есть! Свет задает правильное настроение, побуждающее нас к действию и активному образу жизни. А это, согласитесь, влияет на многое.

3. Система координат

Mucor, MUEBLES MUCOR, S.L. MUEBLES MUCOR, S.L. Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
MUEBLES MUCOR, S.L.

MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.

Многие дизайнеры интерьера и декораторы считают входную зону и прихожую своеобразной системой координат в пространстве. Обустройте это место по высшему разряду, убрав из него всю громоздкую мебель и оборудовав современными и компактными стеллажами для верхней одежды и обуви. Больше рекомендаций – в нашей специальной книге идей.

4. Все крышки и двери закрыты

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Ванная комната в скандинавском стиле
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

Приверженцы фен-шуй рекомендуют всегда закрывать дверь, ведущую в санузел. В этом, безусловно, есть здравый смысл. Помещения ванной и туалета должны иметь хорошую вентиляцию – неприятные ароматы не должны распространяться в жилые помещения.

5. Зеленый элемент

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos Гостиная в стиле минимализм
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos

Живые цветы способны украсить любое помещение лучше, чем пустая ваза или фотография в рамке. А ухоженные растения в горшках приведут в восторг ваших гостей.

6. Простые решения

KOKEDAMAS, ZoeDecco ZoeDecco Озеленение
ZoeDecco

ZoeDecco
ZoeDecco
ZoeDecco

Если вы много работаете и не успеваете вовремя поливать и пересаживать растения, существует более простое и доступное решение: приобретите пальму. Это дерево привнесет в ваш дом толику экзотики, при этом окажется абсолютно необременительным в плане ухода.

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7. Вода, воздух, земля и огонь

Christmas Lifestyle, Habitat Habitat
Habitat

Christmas Lifestyle

Habitat
Habitat
Habitat

Четыре стихии помогут вам создать благоприятную и гармоничную атмосферу. Мы уже успели упомянуть вазы с водой и цветами, а также горшочные растения. Осталось дело за малым – обустройством камина или декорированием при помощи свечей. Если в доме есть маленькие дети, можно обратиться к электронным аналогам этих предметов.

8. Я и моя крепость

DIY Anleitung Strickpouf rund, Karlems Lädchen Karlems Lädchen ГостинаяАксессуары и декорации
Karlems Lädchen

Karlems Lädchen
Karlems Lädchen
Karlems Lädchen

Ваше настроение, мироощущение и здоровье не только зависят от обустройства собственного жилья, но также и влияют не него. Полюбите себя и свой дом – удача обязательно придет!

10 уникальных ванных комнат

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