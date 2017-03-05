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Гипсокартон: 25 фантастических идей для вашего дома!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto Гостиная в стиле модерн Дерево Белый
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Листы гипсокартона являются сегодня одними из самых популярных стройматериалов. Они позволяют придавать жилищу абсолютно новый и современный вид без особых усилий. Их преимуществами можно назвать доступность, разнообразие размеров и простоту в работе. Чаще всего гипсокартон используют для создания всевозможным перегородок и разделения пространств. Также с его помощью можно соорудить удобные ниши и полки для хранения. 

Предлагаем вам 25 интересных идей от лучших дизайнеров, которые вдохновят вас на изменения в собственном доме. Воспользуйтесь хотя бы одной из них и убедитесь, что гипсокартон – это просто, функционально и красиво!

1. Большая гардеробная

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO Гардеробная в скандинавском стиле
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

Уже в первом примере можно увидеть, как с помощью гипсокартона легко соорудить вместительную гардеробную рядом с кроватью.

2. Перегородки

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Как мы уже упоминали ранее, гипсокартон – это идеальный материал для создания различных перегородок и зонирования помещений. 

3. Новый вход

Apartamento Itaim Bibi/SP, Renata Romeiro Interiores Renata Romeiro Interiores Столовая комнатаАксессуары и декор Дерево Белый
Renata Romeiro Interiores

Renata Romeiro Interiores
Renata Romeiro Interiores
Renata Romeiro Interiores

Если в вашем доме слишком большая прихожая – то можно создать из гипсокартона искусственную стену и закрыть от посторонних взглядов основное пространство. 

4. Новый дизайн лестницы

librerie, parapetti in cartongesso e pitture texurizzate, Dipinture Valeri snc Dipinture Valeri snc Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Dipinture Valeri snc

Dipinture Valeri snc
Dipinture Valeri snc
Dipinture Valeri snc

А в этом примере можно оценить интересные стены рядом с лестницей, которые придают ей современный вид. Особенно красиво это смотрится в сочетании с деревянными ступенями.

5. Уникальный потолок

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto Кухня в стиле минимализм
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

Вам нравятся встроенные потолочные светильники? С помощью гипсокартона их очень легко монтировать! Обратите внимание, как эффектно можно соорудить под потолком нишу для хранения книг или декоративных предметов. 

6. Кухня и гостиная

Reforma integral en Sant Just Desvern, Grupo Inventia Grupo Inventia Кухня в стиле модерн ДПК Белый
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Благодаря гипсокартонной стене можно красиво разделить кухню с гостиной, оставив проем в виде большого окна.

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7. Полки из гипсокартона

librerie, parapetti in cartongesso e pitture texurizzate, Dipinture Valeri snc Dipinture Valeri snc Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Dipinture Valeri snc

Dipinture Valeri snc
Dipinture Valeri snc
Dipinture Valeri snc

Эти стеллажи представляют собой красивые и практичные места для хранения, которые дополнительно декорируют помещение. С гипсокартоном их монтаж будет быстрым и дешевым!

8. Ниша в стене

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto Гостиная в стиле минимализм
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

Вместо того, чтобы долго возиться с полками из мебельного магазина, вы можете интегрировать вместительные ниши прямо в стену.

9. Разделение жилых зон

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) Гостиная в стиле модерн
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

И здесь мы видим, как легко можно разделить различные области в доме и создать современный дизайн. 

10. ​Отдельные стеллажи

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto Гостиная в стиле модерн Дерево Белый
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

Специально для небольших помещений полки из гипсокартона станут прекрасным решением, чтобы украсить интерьер лаконично и креативно.

11. Эффектный Декор

GRM | Progetto di interni in un edificio Liberty, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

А как вам такой необычный потолок из гипсокартона, который имеет дополнительные украшения?

12. Элегантная облицовка стен

abitazione privata, riccaro fiorucci riccaro fiorucci Домашнее хозяйство Перегородки
riccaro fiorucci

riccaro fiorucci
riccaro fiorucci
riccaro fiorucci

Серая стена из гипсокартона отлично оттеняет встроенный камин и большой современный телевизор. 

13. Световые эффекты

TREE, PECORAMELLOarchitetti PECORAMELLOarchitetti ГостинаяМебель для медиа комнаты
PECORAMELLOarchitetti

PECORAMELLOarchitetti
PECORAMELLOarchitetti
PECORAMELLOarchitetti

Эти световые эффекты можно включать в вечернее время и таким образом создавать уникальный дизайн, который завораживает.

14. Больше места для хранения

casa a Loreto (progetto di distribuzione e interior design), Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Медиа комнатаХранение
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

А на этом фото мы видим стену, которая предлагает небольшие ниши в качестве дополнительное места для хранения.

15. Пространство над диваном

Home sweet home, Idealarchitecture Idealarchitecture Дома в стиле модерн
Idealarchitecture

Idealarchitecture
Idealarchitecture
Idealarchitecture

Над диваном мы обычно вешаем картину или зеркало. Но в стене из гипсокартона можно создать ниши различного размера и разместить в них всевозможные мелочи. 

16. Перегородка

Residenza Colli Veneti, Andrea Tommasi Andrea Tommasi Спальня в средиземноморском стиле
Andrea Tommasi

Andrea Tommasi
Andrea Tommasi
Andrea Tommasi

Посмотрите, как интересно спальня отделена гипсокартоном от остальных комнат. 

17. Очень уютно

Villa privata a Ferrara, baranzoni architetti baranzoni architetti Дома
baranzoni architetti

baranzoni architetti
baranzoni architetti
baranzoni architetti

За счет небольшой выемки из гипсокартона  была создана ниша в стене, в которой можно расставить декоративные предметы, книги или другие вещи. Одновременно туда встроены небольшие точечные светильники, что создает уютную атмосферу в комнате.

18. Мини-библиотека

Intervento di Ristrutturazione di un appartamento zona Monteverde, a Roma ., NicArch NicArch Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

Хороший пример того, что еще можно сделать из маленькой ниши: фантастическую библиотеку!

19. Функционально и практично

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti Спальная комната Освещение
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

Как мы видим, с помощью гипсокартона можно скрыть кондиционер или провода от него. 

20. Второй потолок

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Фантастически красивая идея! Здесь был создан подвесной потолок из гипсокартона со встроенными точечными светильниками. Как вам такой подход?

21. Создайте дополнительные комнаты

Reforma de edificio en Barcelona, primeros, Grupo Inventia Grupo Inventia Спальня в стиле модерн Бетон Белый
Grupo Inventia

Grupo Inventia
Grupo Inventia
Grupo Inventia

Если у вас имеется одна большая комната – сделайте из нее две поменьше! Стена из гипсокартона поможет в этом. 

22. Подвесные потолки в гостиной

CASA MNC, Tramas Tramas Гостиная в стиле модерн
Tramas

Tramas
Tramas
Tramas

Здесь владельцы выбрали подвесной потолок для создания особой атмосферы в гостиной комнате. 

23. Столовая

Appartamento_V, LMarchitects LMarchitects ГостинаяДиваны и журнальные столики
LMarchitects

LMarchitects
LMarchitects
LMarchitects

А это подвесной потолок в столовой со встроенными точечными светильниками. 

24. Раздвижная дверь

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Какая замечательная альтернатива стене из гипсокартона в виде практичной раздвижной двери!

25. Креативный декор

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto Гостиная в стиле модерн Дерево
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

Интересный декор из дерева делает этот потолок из гипсокартона особенно красивым, согласны?

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