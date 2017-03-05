Гипсокартон: 25 фантастических идей для вашего дома!

Листы гипсокартона являются сегодня одними из самых популярных стройматериалов. Они позволяют придавать жилищу абсолютно новый и современный вид без особых усилий. Их преимуществами можно назвать доступность, разнообразие размеров и простоту в работе. Чаще всего гипсокартон используют для создания всевозможным перегородок и разделения пространств. Также с его помощью можно соорудить удобные ниши и полки для хранения.

Предлагаем вам 25 интересных идей от лучших дизайнеров, которые вдохновят вас на изменения в собственном доме. Воспользуйтесь хотя бы одной из них и убедитесь, что гипсокартон – это просто, функционально и красиво!