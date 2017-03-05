Гипсокартон: 25 фантастических идей для вашего дома!

Листы гипсокартона являются сегодня одними из самых популярных стройматериалов. Они позволяют придавать жилищу абсолютно новый и современный вид без особых усилий. Их преимуществами можно назвать доступность, разнообразие размеров и простоту в работе. Чаще всего гипсокартон используют для создания всевозможным перегородок и разделения пространств. Также с его помощью можно соорудить удобные ниши и полки для хранения.
Предлагаем вам 25 интересных идей от лучших дизайнеров, которые вдохновят вас на изменения в собственном доме. Воспользуйтесь хотя бы одной из них и убедитесь, что гипсокартон – это просто, функционально и красиво!
Уже в первом примере можно увидеть, как с помощью гипсокартона легко соорудить вместительную гардеробную рядом с кроватью.
Как мы уже упоминали ранее, гипсокартон – это идеальный материал для создания различных перегородок и зонирования помещений.
Если в вашем доме слишком большая прихожая – то можно создать из гипсокартона искусственную стену и закрыть от посторонних взглядов основное пространство.
А в этом примере можно оценить интересные стены рядом с лестницей, которые придают ей современный вид. Особенно красиво это смотрится в сочетании с деревянными ступенями.
Вам нравятся встроенные потолочные светильники? С помощью гипсокартона их очень легко монтировать! Обратите внимание, как эффектно можно соорудить под потолком нишу для хранения книг или декоративных предметов.
Благодаря гипсокартонной стене можно красиво разделить кухню с гостиной, оставив проем в виде большого окна.
Эти стеллажи представляют собой красивые и практичные места для хранения, которые дополнительно декорируют помещение. С гипсокартоном их монтаж будет быстрым и дешевым!
Вместо того, чтобы долго возиться с полками из мебельного магазина, вы можете интегрировать вместительные ниши прямо в стену.
И здесь мы видим, как легко можно разделить различные области в доме и создать современный дизайн.
Специально для небольших помещений полки из гипсокартона станут прекрасным решением, чтобы украсить интерьер лаконично и креативно.
А как вам такой необычный потолок из гипсокартона, который имеет дополнительные украшения?
Серая стена из гипсокартона отлично оттеняет встроенный камин и большой современный телевизор.
Эти световые эффекты можно включать в вечернее время и таким образом создавать уникальный дизайн, который завораживает.
А на этом фото мы видим стену, которая предлагает небольшие ниши в качестве дополнительное места для хранения.
Над диваном мы обычно вешаем картину или зеркало. Но в стене из гипсокартона можно создать ниши различного размера и разместить в них всевозможные мелочи.
Посмотрите, как интересно спальня отделена гипсокартоном от остальных комнат.
За счет небольшой выемки из гипсокартона была создана ниша в стене, в которой можно расставить декоративные предметы, книги или другие вещи. Одновременно туда встроены небольшие точечные светильники, что создает уютную атмосферу в комнате.
Хороший пример того, что еще можно сделать из маленькой ниши: фантастическую библиотеку!
Как мы видим, с помощью гипсокартона можно скрыть кондиционер или провода от него.
Фантастически красивая идея! Здесь был создан подвесной потолок из гипсокартона со встроенными точечными светильниками. Как вам такой подход?
Если у вас имеется одна большая комната – сделайте из нее две поменьше! Стена из гипсокартона поможет в этом.
Здесь владельцы выбрали подвесной потолок для создания особой атмосферы в гостиной комнате.
А это подвесной потолок в столовой со встроенными точечными светильниками.
Какая замечательная альтернатива стене из гипсокартона в виде практичной раздвижной двери!
Интересный декор из дерева делает этот потолок из гипсокартона особенно красивым, согласны?