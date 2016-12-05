6 шагов к дому, свободному от беспорядка

Пространство большого шкафа будет еще более вместительным, если его наполнить разнообразными конструктивными элементами для хранения вещей. На нижнем ярусе – установить полки и контейнеры для хранения обуви, на среднем ярусе оборудовать длинную штангу для плечиков с одеждой, а верхний ярус отвести под просторные полки для крупногабаритных вещей. Конструктивные элементы шкафов помогут вам найти удобный вариант хранения буквально для каждой вещи: выдвижные вешалки для галстуков, брюк и юбок, комплекты разноформатных лотков для мелочей, сетчатые корзины для белья, крепления для туфель. Даже гладильная доска с отсеком для утюга может с успехом быть вмонтирована в конструкцию шкафа и скрываться за широкими дверцами этой вместительной конструкции.

При этом, несмотря на свою поистине, безграничную вместительность, грамотно подобранный дизайн шкафа поможет разместить этот элемент в комнате легко и элегантно. Для этого используются варианты встроенных шкафов-купе, когда вся объемная конструкция выглядит как одна из стен комнаты, не выделяясь ни по цвету, ни по фактуре.