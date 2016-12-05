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6 шагов к дому, свободному от беспорядка

Перла Вереника Перла Вереника
Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Спальня в стиле модерн
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Даже самый оригинальный интерьер не станет действительно уютным, пока вещи находятся в беспорядке. Поэтому, как бы не хотелось порой обойтись без громоздких систем хранения, лучше сразу продумать их роль в интерьере: где вы будете хранить вещи, которыми часто пользуетесь, куда убрать предметы для длительного хранения.  

1. Вместительные шкафы для одежды

Elfa Einbauschrank mit grauer Glasfüllung im Schlafzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Пространство большого шкафа будет еще более вместительным, если его наполнить разнообразными конструктивными элементами для хранения вещей. На нижнем ярусе – установить полки и контейнеры для хранения обуви, на среднем ярусе оборудовать длинную штангу для плечиков с одеждой, а верхний ярус отвести под просторные полки для крупногабаритных вещей. Конструктивные элементы шкафов помогут вам найти удобный вариант хранения буквально для каждой вещи: выдвижные вешалки для галстуков, брюк и юбок, комплекты разноформатных лотков для мелочей, сетчатые корзины для белья, крепления для туфель. Даже гладильная доска с отсеком для утюга может с успехом быть вмонтирована в конструкцию шкафа и скрываться за широкими дверцами этой вместительной конструкции. 

При этом, несмотря на свою поистине, безграничную вместительность, грамотно подобранный дизайн шкафа поможет разместить этот элемент в комнате легко и элегантно. Для этого используются варианты встроенных шкафов-купе, когда вся объемная конструкция выглядит как одна из стен комнаты, не выделяясь ни по цвету, ни по фактуре. 

2. Пространство под кроватью – используем с умом

DUGAR HOME, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. Спальная комната Кровати и изголовья
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

В любой спальне основную часть пространства занимает кровать и бывает проблематично найти место еще для комода или шкафа. Но не стоит забывать, что сама кровать скрывает в себе огромной резерв места для хранения, под широким матрасом можно прятать не только сбережения на черный день.  Для этого нужно выбрать модель кровати, основание которой оборудовано выдвижными ящиками или подъемным механизмом. 

Вместительные емкости в основании кровати  - незаменимые помощники в хранении крупногабаритных вещей: одеяла, подушки, комплекты постельного белья, верхняя одежда или коробки с обувью для длительного хранения. При этом кровати с подъемным механизмом можно использовать даже в самых маленьких комнатах – матрас поднимается вверх и можно легко достать любую вещь из ящика под кроватью. 

Ящички под кроватью – это еще и элемент декора

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Спальня в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Удобная кровать превращается еще и в многофункциональное хранилище самых разных вещей – от пледа до библиотеки фантастики, с помощью выдвижных ящичков в основании. Не стоит терять такое вместительное пространство, даже если ваша кровать не оборудована подъемным механизмом или коробом в основании для хранения вещей, можно самостоятельно изготовить ящики на колесиках нужного размера, чтобы они хорошо помещались под кровать. Декорируя фронтальную поверхность таких выдвижных конструкций можно дополнить интерьер комнаты интересными аксессуарами в виде бронзовых ручек, заклепок на ящиках или фактурности дерева в рустикальном стиле.

Благодаря использованию места под кроватью для организации систем хранения интерьер спальни становится намного просторнее и легче. Для минималистичных стилей в такой ящик можно убирать после сна одеяла и подушки, оставляя на постели лишь лаконичное покрывало.  Оборудовав в конструкции кровати небольшие выдвижные ящики у изголовья можно полностью заменить с их помощью прикроватные тумбы.

3. Книжные полки

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura Рабочий кабинет в стиле модерн
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Книги, журналы, альбомы с фотографиями, разнообразные сувениры и прочие мелочи – все это существенно загружает пространство комнат. Поэтому, если уж бороться с беспорядком в доме, без парочки книжных полок не обойтись. Тем более, что этот элемент достаточно простой в подборе под дизайн интерьера и не дорогой. Основное правило здесь пожалуй одно – предусмотрите на всякий случай комбинацию открытых и закрытых полок. На открытые части можно красиво расставить книги в ровный ряд, а все остальные разноформатные вещи – убрать на полку с дверцей. Тем более, что и в интерьеру сочетание нишевых полок и закрытых фасадов придает динамичности и разнообразия.

4. Модули для хранения

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza Прихожая, коридор и лестницыХранение
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

Модули для хранения вещей – это безусловно вариант, позволяющий создать систему хранения наиболее индивидуальную и мобильную. Современные модульные системы строятся на свободной комбинации произвольного набора полочек, ящиков, контейнеров самых разных типов. Выдвижные горизонтальные и вертикальные блоки, открытые ниши под нужный размер вещей, контейнеры от самого маленького для ключей и булавок до крупногабаритных для шляп и обуви. 

Такие модули для хранения собираются подобно детскому конструктору, что позволяет подобрать их размер и функциональность и под особенности предметов для хранения, и под конфигурацию комнаты.

Дизайнерское решение модульных конструкций

Catalogo Insieme, Kreative Point s.n.c Kreative Point s.n.c ГостинаяХранение
Kreative Point s.n.c

Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c
Kreative Point s.n.c

Модульным системам хранения далеко не чужда и декоративная роль в интерьере. Дизайнеры зачастую разрабатывают с помощью четких линий и простых форм сочетания, удивляющие своей легкостью и динамичностью, не смотря на солидные размеры и полную функциональность каждого элемента.

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5. Полочки для обуви

Meble do przedpokoju Northgate, onemarket.pl onemarket.pl Прихожая, коридор и лестницыХранение Белый
onemarket.pl

onemarket.pl
onemarket.pl
onemarket.pl

Прихожая – не самое просторное место в доме, поэтому удобная полочка для хранения обуви здесь просто необходима. Дизайнеры придумали для этих целей эргономичные комоды с откидными нишами-полочками для обуви. В такой комод легко вместятся ежедневная обувь всей семьи, а для гостей можно еще оборудовать отдельную нишу под диванчиком в прихожей. Всего пара простых решений – и вся обувь убрана, везде чистота и порядок. 

В этом основной секрет устранению беспорядка в доме- не придумывайте сложных решений, все равно каждодневной суете у вас до них не дойдут руки, а вещи будут лежать на стульях и пуфиках, совсем не лучшим украшением интерьера. Лучше оборудовать несколько простых модулей для хранения часто-используемых вещей: компактный комод  для обуви и вешалку с крючками для верхней одежды – в прихожей, столик с ящиком для пульта и журналов – в гостиной, пару удобных контейнеров для бумаг – на столе рабочего кабинета.

6. Не забудьте про подвал

antikes beistellschränkchen / Tisch, Petruschka`s Möbelstübchen Petruschka`s Möbelstübchen Прихожая, коридор и лестницыХранение Дерево Бирюзовый
Petruschka`s Möbelstübchen

Petruschka`s Möbelstübchen
Petruschka`s Möbelstübchen
Petruschka`s Möbelstübchen

И еще одно правило устранения беспорядка в пространстве дома – безжалостно убирайте с глаз долой вещи, которыми вы если и пользуетесь, то не чаще пары раз в год. Тщательно упаковывайте, складывайте в удобные ящики и сундуки и отправляйте в подвал, на чердак, на антресоли. Главное чтобы все эти вещи – бесспорно нужные, не бесполезные, и дорогие для вас, не превратились в тяжелый балласт повседневного интерьера вашего жилища.

До и После: Дом, у которого не было шансов
Какие проблемы с хранением вещей возникают у вас? Давайте подумаем вместе, как их можно решить!

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