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Крошечный дом с потрясающим дизайном!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Дома в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
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Нынешние тенденции в архитектуре активно склоняются к удобству и лаконичности. Все больше людей живут сейчас по принципу ’чем меньше – тем лучше“, добровольно предпочитая роскоши практичность. Дом, который мы сегодня вам покажем, наглядно демонстрирует названный подход. Он расположен в Калифорнии, США. Здесь на 42 м² удалось разместить все самое необходимое для счастливой жизни целого семейства. Благодаря фотографу из CHIBI MOKU мы имеем возможность рассмотреть все детали этого проекта. Итак, начинаем!

Мини-дом на природе

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Дома в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Близость к природе и экологичность – базовые тенденции нынешнего времени. Этот мини-дом полностью соответствуем им, ведь он расположен в окружении зеленых насаждений и состоит из дерева и других натуральных материалов. 

Интерьер

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Гостиная в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Скромная квадратура дома подразумевает максимально эффективное использование каждого сантиметра. Поэтому внутри все расположено практично и нет ни одной лишней детали. Основной материал – дерево, как и снаружи. 

Рабочее место

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Рабочий кабинет в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

У окна расположен рабочий уголок с навесными полками по бокам и письменным столом. Такой подход позволит сделать это место хорошо освещенным без использования светильников в дневное время. 

Кухонные детали

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Кухня в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Стильная мойка на кухне подчеркивает современный дух этого мини-дома. Именно такие детали в дизайне придают индивидуальность любому жилищу. 

Зона отдыха

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Гостиная в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Между лестницей на второй этаж и рабочей зоной видим лаконичную гостиную. Здесь можно отдохнуть на удобном диване с мягкими подушками. Картина на стене гармонизирует пространство и украшает интерьер. 

Терраса

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Балкон и терраса в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Дом имеет небольшую террасу из дерева. Она расширяет жилое пространство строения, а также будет актуальна на протяжении всего года благодаря мягкому климату Калифорнии. Навесной тент защитит отдыхающих здесь от палящих солнечных лучей или дождя. 

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Спальное место

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Спальня в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Спальня в этом семейном доме находится на втором этаже, под крышей. Через мансардные окна можно смотреть на звездное небо, готовясь ко сну. Что еще нужно для полного счастья?!

Вид сверху

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Рабочий кабинет в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

А вот так выглядит рабочий уголок с верхней точки. Симпатично, не правда ли?

Кухня

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Кухня в этом небольшом доме укомплектована всем необходимым для приготовления еды. Она расположена по обе стороны помещения. На этом же фото видим лестницу, ведущую в спальню на втором этаже. Небольшой камин обеспечивает тепло в холодное время, используя для обогрева этого дома исключительно натуральные материалы. А дверь на заднем плане ведет в ванную комнату. 

Экстерьер мини-дома

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Дома в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Как вы уже заметили, фасад дома выполнен из дерева. Терраса и ступени также деревянные, что не только красиво, но и практично. Этот материал славится не только долговечностью и экологичностью, но и прекрасно сочетается с растениями, в которых утопает дом. 

Все удобства для хозяйки

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Кухня в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Современная варочная поверхность, полочки и многочисленные емкости для сыпучих продуктов и специй – что еще нужно настоящей хозяйке? Благодаря окну в этой зоне, можно не только проветривать помещение, но и любоваться видом на сад.

Потолок

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Гостиная в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Потолок имеет деревянную отделку, а также вентилятор, который поможет охладить этот дом в жаркую погоду. 

Компактно и удобно

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Гостиная в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

На этом фото можно увидеть гостиную и рабочую зоны. Благодаря использованию многофункциональной мебели удается достичь максимального комфорта и сохранить место для удобного передвижения. Под диваном имеется скрытое пространство для хранения различных вещей. 

Вид с улицы

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Дома в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Распахнутые стеклянные двери открывают вид на гостиную зону. Мягкий ковер на полу и плотные гардины добавляют уюта.

Счастливое семейство

Sol Haus Design | Vina's Tiny House | Ojai, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films Гостиная в стиле минимализм Изделия из древесины Эффект древесины
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

Хозяева остались довольны своим крошечным, но таким удобным домом. А вам понравился этот проект? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями в комментариях!

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