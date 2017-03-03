Крошечный дом с потрясающим дизайном!

Нынешние тенденции в архитектуре активно склоняются к удобству и лаконичности. Все больше людей живут сейчас по принципу ’чем меньше – тем лучше“, добровольно предпочитая роскоши практичность. Дом, который мы сегодня вам покажем, наглядно демонстрирует названный подход. Он расположен в Калифорнии, США. Здесь на 42 м² удалось разместить все самое необходимое для счастливой жизни целого семейства. Благодаря фотографу из CHIBI MOKU мы имеем возможность рассмотреть все детали этого проекта. Итак, начинаем!
Близость к природе и экологичность – базовые тенденции нынешнего времени. Этот мини-дом полностью соответствуем им, ведь он расположен в окружении зеленых насаждений и состоит из дерева и других натуральных материалов.
Скромная квадратура дома подразумевает максимально эффективное использование каждого сантиметра. Поэтому внутри все расположено практично и нет ни одной лишней детали. Основной материал – дерево, как и снаружи.
У окна расположен рабочий уголок с навесными полками по бокам и письменным столом. Такой подход позволит сделать это место хорошо освещенным без использования светильников в дневное время.
Стильная мойка на кухне подчеркивает современный дух этого мини-дома. Именно такие детали в дизайне придают индивидуальность любому жилищу.
Между лестницей на второй этаж и рабочей зоной видим лаконичную гостиную. Здесь можно отдохнуть на удобном диване с мягкими подушками. Картина на стене гармонизирует пространство и украшает интерьер.
Дом имеет небольшую террасу из дерева. Она расширяет жилое пространство строения, а также будет актуальна на протяжении всего года благодаря мягкому климату Калифорнии. Навесной тент защитит отдыхающих здесь от палящих солнечных лучей или дождя.
Спальня в этом семейном доме находится на втором этаже, под крышей. Через мансардные окна можно смотреть на звездное небо, готовясь ко сну. Что еще нужно для полного счастья?!
А вот так выглядит рабочий уголок с верхней точки. Симпатично, не правда ли?
Кухня в этом небольшом доме укомплектована всем необходимым для приготовления еды. Она расположена по обе стороны помещения. На этом же фото видим лестницу, ведущую в спальню на втором этаже. Небольшой камин обеспечивает тепло в холодное время, используя для обогрева этого дома исключительно натуральные материалы. А дверь на заднем плане ведет в ванную комнату.
Как вы уже заметили, фасад дома выполнен из дерева. Терраса и ступени также деревянные, что не только красиво, но и практично. Этот материал славится не только долговечностью и экологичностью, но и прекрасно сочетается с растениями, в которых утопает дом.
Современная варочная поверхность, полочки и многочисленные емкости для сыпучих продуктов и специй – что еще нужно настоящей хозяйке? Благодаря окну в этой зоне, можно не только проветривать помещение, но и любоваться видом на сад.
Потолок имеет деревянную отделку, а также вентилятор, который поможет охладить этот дом в жаркую погоду.
На этом фото можно увидеть гостиную и рабочую зоны. Благодаря использованию многофункциональной мебели удается достичь максимального комфорта и сохранить место для удобного передвижения. Под диваном имеется скрытое пространство для хранения различных вещей.
Распахнутые стеклянные двери открывают вид на гостиную зону. Мягкий ковер на полу и плотные гардины добавляют уюта.
Хозяева остались довольны своим крошечным, но таким удобным домом. А вам понравился этот проект? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями в комментариях!