Крошечный дом с потрясающим дизайном!

Нынешние тенденции в архитектуре активно склоняются к удобству и лаконичности. Все больше людей живут сейчас по принципу ’чем меньше – тем лучше“, добровольно предпочитая роскоши практичность. Дом, который мы сегодня вам покажем, наглядно демонстрирует названный подход. Он расположен в Калифорнии, США. Здесь на 42 м² удалось разместить все самое необходимое для счастливой жизни целого семейства. Благодаря фотографу из CHIBI MOKU мы имеем возможность рассмотреть все детали этого проекта. Итак, начинаем!