Изумительные террасы

Иметь свой домик у моря – заветная мечта многих. На самом деле, жизнь на морском побережье кажется раем только на фото в гламурных журналах. Владельцам домов у воды , регулярно приходится преодолевать массу трудностей – чтобы не замерзнуть в родных четырех стенах в холодное время года, нужно установить электрическую систему отопления и нагрева воды. Из-за близости побережья в комнаты постоянно попадает песок, поэтому уборку приходится делать чаще, а от повышенной влажности электроприборы гораздо быстрее выходят из строя, чем в обычных квартирах.

Что же получают жители морского побережья взамен? Конечно же, потрясающий вид из открытой террасы, благодаря которому вмиг забываются все проблемы и невзгоды, и познается истинная ценность жизни. Если вас заинтересовало, как выглядит интерьер этого дома за пределами балкона, загляните на профиль дизайнера, создавшего этот проект.