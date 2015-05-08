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Изумительные террасы

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом AUS, INT2architecture INT2architecture Балкон и терраса в стиле минимализм
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Нет лучшего места для проведения теплых летних вечеров, чем просторная терраса собственного дома или уютного кафе. Здесь можно насладиться чудесной погодой, которая так ненадолго приходит на наши широты и полюбоваться окружающим пейзажем. Интерьер террасы совсем необязательно должен изобиловать роскошной мебелью и аксессуарами, гораздо важнее вид, который открывается перед ее гостями. Тем не менее, не стоит совсем пренебрегать дизайном этого уникального пространства. Давайте посмотрим, как оформляют террасы профессионалы своего дела.

Вид на Крымские горы

homify Балкон и терраса в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Жителям этого дома можно только позавидовать – их день начинается не так, как у большинства из нас. В то время как мы завариваем кофе и угрюмо смотрим в окно, из которого открывается до боли знакомый вид на городские высотки, владельцы этой квартиры чувствуют себя настоящими хозяевами жизни. Ведь перед ними – бесподобный вид на Крымские горы, которые, в зависимости от времени суток и погодный условий, всегда выглядят по-разному.

Как бы вы обставили эту террасу?

Colun house, Didenkül+Partners Didenkül+Partners Балкон и терраса в стиле минимализм
Didenkül+Partners

Colun house

Didenkül+Partners
Didenkül+Partners
Didenkül+Partners

Судя по всему, дом, который мы видим на фото, был построен совсем недавно, и хозяин еще не успел обзавестись подходящей для террасы мебелью. Впрочем, вдохнув чарующий запах свежей древесины, мы вполне можем пофантазировать на тему как бы мы сами обставили это пространство. Комплект высокоэкологичной и прочной мебели из ротанга, несколько высоких кашпо с декоративными зелеными растениями и изящная настенная лампа в дополнение к светодиодным светильникам, вмонтированным в потолок.

Для истинных гедонистов

Над городом и морем, DEHAUSS DEHAUSS Балкон и терраса в стиле минимализм
DEHAUSS

Над городом и морем

DEHAUSS
DEHAUSS
DEHAUSS

Об этой удивительной террасе мы уже рассказывали в статье ’Джакузи на открытом воздухе’. Счастливые обладатели элитных апартаментов в солнечной Одессе могут днями и ночами наслаждаться красотами этого уникального города, уютно устроившись в кресле или погрузившись в ванну-джакузи с подогревом. Что может быть лучше оздоровительного гидромассажа на высоте птичьего полета?

Вид на Черное море

Морской воздух ., VNUTRI VNUTRI Балкон и терраса в стиле минимализм
VNUTRI

Морской воздух .

VNUTRI
VNUTRI
VNUTRI

Иметь свой домик у моря – заветная мечта многих. На самом деле, жизнь на морском побережье кажется раем только на фото в гламурных журналах. Владельцам домов у воды, регулярно приходится преодолевать массу трудностей – чтобы не замерзнуть в родных четырех стенах в холодное время года, нужно установить электрическую систему отопления и нагрева воды. Из-за близости побережья в комнаты постоянно попадает песок, поэтому уборку приходится делать чаще, а от повышенной влажности электроприборы гораздо быстрее выходят из строя, чем в обычных квартирах. 

Что же получают жители морского побережья взамен? Конечно же, потрясающий вид из открытой террасы, благодаря которому вмиг забываются все проблемы и невзгоды, и познается истинная ценность жизни. Если вас заинтересовало, как выглядит интерьер этого дома за пределами балкона, загляните на профиль дизайнера, создавшего этот проект. 

Закрытая терраса

Дом AUS, INT2architecture INT2architecture Балкон и терраса в стиле минимализм
INT2architecture

Дом AUS

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Впрочем, далеко не всем владельцам частных домов нужна открытая терраса. Многие как раз мечтают об уютном уголке под открытым небом, предназначенном для уединения. Приглушенный свет, несколько шезлонгов и небольшой, кристально чистый бассейн. Что еще нужно для счастья?

Кухонные острова в классическом стиле

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