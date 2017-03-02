Дом для любителей классики

Этот пригородный дом в классическом стиле посылает четкий сигнал: вот семейное гнездышко, которое окутает каждого уютом и безопасностью. Неудивительно, что многие из нас хотят обзавестись традиционным жилищем, но с некоторыми обновленными архитектурными нюансами, которые бы подходили для ритма современной жизни. Проект именно такого здания предлагают нам специалисты из польской компании BIURO PROJEKTOWE MTM STYL. Вы готовы рассмотреть этот замечательный дом во всех деталях? Тогда вперед!
В этом проекте архитекторы воспроизвели идеальный синтез традиций и современности. Деревянные вставки, крыша из черепицы и небольшое крыльцо у входа сочетаются с простой геометрией, практичным гаражом и стеклом в экстерьере. Здесь царит гармония!
Много пространства под крышей фактически превращают чердак в полноценный второй этаж. Хотя косые потолки могут представлять проблему при дизайне интерьера, но, с другой стороны, они создают ощущение уюта, особенно в спальне.
Для того, чтобы наполнить спальню естественным светом, архитекторы установили мансардные окна. Вы не задумывались над подобными решениями? Обязательно прочитайте эту статью: ’Установка мансардного окна за 7 шагов’.
На предыдущем снимке ваше внимание, наверняка, привлекла просторная терраса. Места для отдыха на свежем воздухе должно быть достаточно в любом пригородном доме, особенно – если речь идет о семейном жилище. Здесь выбрали деревянное основание с широкими ступенями, которые спускаются в сторону сада. Современная мебель из ротанга идеально подходят для такой террасы, согласны?
Самое время заглянуть внутрь дома. Мы сделаем это, изучив планировку строения. Сразу же можно заметить, что она нетипичная. Обратите внимание на специальное место для круглого стола, рядом с которым расположена стеклянная конструкция с панорамными окнами. Кроме того, есть возможность использовать одно из помещений в качестве дополнительной спальни, а другое превратить в практичный кабинет.
Как мы видим, на втором этаже спроектированы три спальни, две из которых имеют собственный балкон. В случае с главной спальней он выходит на сторону улицы, что позволит хозяевам присматривать за имуществом и увидеть гостей еще на подходе к дому.