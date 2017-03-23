До и После: Как превратить чердак в спальню с ванной

Рассматривая снимки этой Книги Идей, подумайте, может быть настало время и из вашей мансарды сделать что-то более красивое и функциональное.
Этот дом построен уже давно. Но, как бывает достаточно часто, у владельцев не было средств, чтобы обустроить сразу весь просторный дом. Потому несколько лет пользовались лишь комнатами на первом этаже, планируя когда-нибудь довести до ума и эту площадь. А когда подросли дети и внизу стало немного тесновато, задумали перенести спальню родителей на второй этаж, оставив детям по отдельной комнате, вместо общей на всех. А для того, чтобы потратить деньги с умом и наслаждаться качественным ремонтом и дизайном интерьера, пригласили для работ специалистов из студии Karin Armbrust Home Staging. Как видно из названия фирмы, их основная специализация – стейджинг, но в этом проекте дело не обошлось легким ремонтом и модной меблировкой.
Этот большой коттедж изначально строили на вырост, потому мансарда сделана с высокой кровлей, чтобы комнаты здесь получились со стандартной высотой потолков на как можно большей площади.
На первом снимке вы видели не утепленную крышу с открытыми потолочными балками. Для жилого пространства этого недостаточно. В некоторых местах крыша была частично разобрана, чтобы появилась возможность добавить еще пару окон. В том числе – на уровне будущей спальни.
Монтаж гипсокартона – не такое уж сложное дело, как думается. Но все же опыт необходим и в этом деле. При формировании поверхности стен необходимо сразу учесть все точки вывода электричества согласно дизайн-проекту для последующего интерьера.
Удивительно, какими ровными и красивыми становятся гипсокартонные стены. Качественная обработка швов между листами позволяет создать безупречный интерьер. Обратите внимание и на изменившийся формат окон.
Большинство современных интерьеров останавливается на максимально простой и светлой отделке для стен. А вот для пола, как и здесь, часто выбирается нечто более изысканное. При такой подаче интерьер сразу из бюджетного формата перепрыгивает в разряд аристократичных интерьеров, где простота лишь кажущаяся.
Когда планируется сложносочиненная укладка плитки для пола, полезно не только создать рисунок будущего пола на компьютере, но и разложить плитки на полу. Так вы можете заранее увидеть возможные несовершенства рисунка. А если таковых не окажется, можно укладывать уже на клей.
Для душа сформирована отдельная зона в нише, а в проеме можно поставить стеклянную дверь на маятниковом механизме. Плиткой выложен не весь пол и не все стены, как и диктуют современные тренды для отделки ванных комнат.
Для душевой решили ограничиться шторкой с изысканными рюшами по низу, что органично сочетается с напольным зеркалом и комодом под окном.
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