До и После: Как превратить чердак в спальню с ванной

Рассматривая снимки этой Книги Идей, подумайте, может быть настало время и из вашей мансарды сделать что-то более красивое и функциональное.

Этот дом построен уже давно. Но, как бывает достаточно часто, у владельцев не было средств, чтобы обустроить сразу весь просторный дом. Потому несколько лет пользовались лишь комнатами на первом этаже, планируя когда-нибудь довести до ума и эту площадь. А когда подросли дети и внизу стало немного тесновато, задумали перенести спальню родителей на второй этаж, оставив детям по отдельной комнате, вместо общей на всех. А для того, чтобы потратить деньги с умом и наслаждаться качественным ремонтом и дизайном интерьера, пригласили для работ специалистов из студии Karin Armbrust Home Staging. Как видно из названия фирмы, их основная специализация – стейджинг, но в этом проекте дело не обошлось легким ремонтом и модной меблировкой.