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До и После: Как превратить чердак в спальню с ванной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
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Рассматривая снимки этой Книги Идей, подумайте, может быть настало время и из вашей мансарды сделать что-то более красивое и функциональное.

Этот дом построен уже давно. Но, как бывает достаточно часто, у владельцев не было средств, чтобы обустроить сразу весь просторный дом. Потому несколько лет пользовались лишь комнатами на первом этаже, планируя когда-нибудь довести до ума и эту площадь. А когда подросли дети и внизу стало немного тесновато, задумали перенести спальню родителей на второй этаж, оставив детям по отдельной комнате, вместо общей на всех. А для того, чтобы потратить деньги с умом и наслаждаться качественным ремонтом и дизайном интерьера, пригласили для работ специалистов из студии Karin Armbrust Home Staging. Как видно из названия фирмы, их основная специализация – стейджинг, но в этом проекте дело не обошлось легким ремонтом и модной меблировкой.

До: Просторная мансарда с парой маленьких окон

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Этот большой коттедж изначально строили на вырост, потому мансарда сделана с высокой кровлей, чтобы комнаты здесь получились со стандартной высотой потолков на как можно большей площади.

​До: Начало работ по утеплению

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

На первом снимке вы видели не утепленную крышу с открытыми потолочными балками. Для жилого пространства этого недостаточно. В некоторых местах крыша была частично разобрана, чтобы появилась возможность добавить еще пару окон. В том числе – на уровне будущей спальни.

​До: Обшивка гипсокартоном

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Монтаж гипсокартона – не такое уж сложное дело, как думается. Но все же опыт необходим и в этом деле. При формировании поверхности стен необходимо сразу учесть все точки вывода электричества согласно дизайн-проекту для последующего интерьера.

​До: Отделка почти завершена

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Удивительно, какими ровными и красивыми становятся гипсокартонные стены. Качественная обработка швов между листами позволяет создать безупречный интерьер. Обратите внимание и на изменившийся формат окон.

​После: Мансардный уют

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Большинство современных интерьеров останавливается на максимально простой и светлой отделке для стен. А вот для пола, как и здесь, часто выбирается нечто более изысканное. При такой подаче интерьер сразу из бюджетного формата перепрыгивает в разряд аристократичных интерьеров, где простота лишь кажущаяся.

​До: Этап отделки в ванной комнате

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Когда планируется сложносочиненная укладка плитки для пола, полезно не только создать рисунок будущего пола на компьютере, но и разложить плитки на полу. Так вы можете заранее увидеть возможные несовершенства рисунка. А если таковых не окажется, можно укладывать уже на клей.

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​До: Душевая зона в нише

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Для душа сформирована отдельная зона в нише, а в проеме можно поставить стеклянную дверь на маятниковом механизме. Плиткой выложен не весь пол и не все стены, как и диктуют современные тренды для отделки ванных комнат.

​После: Романтичная ванная комната

Dachbodenausbau, Karin Armbrust Karin Armbrust
Karin Armbrust

Karin Armbrust
Karin Armbrust
Karin Armbrust

Для душевой решили ограничиться шторкой с изысканными рюшами по низу, что органично сочетается с напольным зеркалом и комодом под окном.

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