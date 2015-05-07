Яркая квартира с необычной планировкой

Использовать в оформлении квартиры несколько разных стилевых направлений – непростая задача, на которую решается далеко не каждый дизайнер. Чтобы отделка, мебель и аксессуары из разных стилей гармонично соседствовали друг с другом, специалист должен обладать безупречным вкусом и глубоким знанием предмета. Сегодня мы приглашаем вас заглянуть в питерскую квартиру общей площадью 118 м², за необычный интерьер и планировку которой отвечала дизайнер Альбина Романова. Она смело соединила в пространстве нескольких комнат элементы классики, арабского и барочного стилей.
Согласитесь, что многим из нас изрядно наскучили
квадратные комнаты, ведь куда приятнее жить в квартире, помещения которой имеют плавные очертания со множеством неожиданных изгибов. В квартире на Варшавской улице вместо крошечной прихожей вас встречает просторный холл с радиусными дверями, которые точь в точь повторяют очертания стены. Дизайнер прямо с порога погружает жителей и гостей квартиры в потрясающий мир эклектики, в котором нашлось место и дивану в арабском стиле, обшитому ярко-красной тканью, и классической люстре и пестрым витражным вставкам.
Попав в гостиную, ощущаешь себя в гостях у арабского шейха – мягкий, приземистый диван, яркие узоры на ковре и обоях перекликаются с узорами на декоративных подушках. Сочетание насыщенных оттенков красного, синего и золотого типично для интерьера в арабском стиле. Богатые и глубокие цвета являются отражением национального колорита восточных стран, своим присутствием они как будто согревают холодные питерские квартиры и дарят их жителям ощущение пребывания в волшебной сказке.
В отличие от предыдущих помещений, в кухне мы едва ли найдем элементы арабских интерьеров. Здесь изящная классическая мебель чудесным образом сочетается с современными светильниками.
При создании эклектичного интерьера нет ничего важнее, чем правильно расставленные акценты. Эксперты утверждают, что для переднего плана необходимо подобрать несколько ярких вещей, а все остальные предметы должны выполнять поддерживающую роль. Однако дизайн этой спальни смело опровергает этот распространенный постулат. Каждый из ее элеметов достаточно ярок и выразителен для того, чтобы претендовать на главную роль. При этом широкая кровать с высоким изголовьем, радиусный шкаф-купе с декоративной резьбой и узорчатые обои вовсе не противоречат друг другу, а скорее наоборот, образуют насыщенную, гармоничную и незаурядную композицию.
В пространстве ванной комнаты дизайнер продолжает экспериментировать с сочетанием узоров. Повторяющийся рисунок с восточными мотивами на предметах сантехники образует привлекательную комбинацию с мелкой мозаичной плиткой, которой облицована одна из стен. Широкое зеркало над раковиной позволяет визуально увеличить относительно узкое пространство ванной.
При оформлении детской дизайнер также постаралась избежать острых углов, подобрав для маленьких жителей этой эклектичной квартиры предметы мебели с плавными, изогнутыми контурами. В этой комнате преобладают нежные оттенки голубого и желтого цветов, обои и ковер украшены рисунками персонажей из знаменитых и столь любимых детьми мультфильмов.