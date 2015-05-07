Яркая квартира с необычной планировкой

При создании эклектичного интерьера нет ничего важнее, чем правильно расставленные акценты. Эксперты утверждают, что для переднего плана необходимо подобрать несколько ярких вещей, а все остальные предметы должны выполнять поддерживающую роль. Однако дизайн этой спальни смело опровергает этот распространенный постулат. Каждый из ее элеметов достаточно ярок и выразителен для того, чтобы претендовать на главную роль. При этом широкая кровать с высоким изголовьем, радиусный шкаф-купе с декоративной резьбой и узорчатые обои вовсе не противоречат друг другу, а скорее наоборот, образуют насыщенную, гармоничную и незаурядную композицию.