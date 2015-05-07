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Яркая квартира с необычной планировкой

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дизайн проект квартиры 118 кв. метров на ул. Варшавская, г. Санкт-Петербург., Альбина Романова Альбина Романова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
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Использовать в оформлении квартиры несколько разных стилевых направлений –  непростая задача, на которую решается далеко не каждый дизайнер. Чтобы отделка, мебель и аксессуары из разных стилей гармонично соседствовали друг с другом, специалист должен обладать безупречным вкусом и глубоким знанием предмета. Сегодня мы приглашаем вас заглянуть в питерскую квартиру общей площадью 118 м², за необычный интерьер и планировку  которой отвечала дизайнер Альбина Романова. Она смело соединила в пространстве нескольких комнат элементы классики, арабского и барочного стилей.

Просторный холл с радиусными дверями

Дизайн интерьера холла в классическом стиле Альбина Романова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Альбина Романова

Дизайн интерьера холла в классическом стиле

Альбина Романова
Альбина Романова
Альбина Романова

Согласитесь, что многим из нас изрядно наскучили квадратные комнаты, ведь куда приятнее жить в квартире, помещения которой имеют плавные очертания со множеством неожиданных изгибов. В квартире на Варшавской улице вместо крошечной прихожей вас встречает просторный холл с радиусными дверями, которые точь в точь повторяют очертания стены. Дизайнер прямо с порога погружает жителей и гостей квартиры в потрясающий мир эклектики, в котором нашлось место и дивану в арабском стиле, обшитому ярко-красной тканью, и классической люстре и пестрым витражным вставкам.

Гостиная

Дизайн интерьера гостиной в классическом стиле Альбина Романова Гостиная в классическом стиле
Альбина Романова

Дизайн интерьера гостиной в классическом стиле

Альбина Романова
Альбина Романова
Альбина Романова

Попав в гостиную, ощущаешь себя в гостях у арабского шейха – мягкий, приземистый диван, яркие узоры на ковре и обоях перекликаются с узорами на декоративных подушках. Сочетание насыщенных оттенков красного, синего и золотого типично для интерьера в арабском стиле. Богатые и глубокие цвета являются отражением национального колорита восточных стран, своим присутствием они как будто согревают холодные питерские квартиры и дарят их жителям ощущение пребывания в волшебной сказке.

Уютная и современная кухня

Дизайн интерьера кухни в классическом стиле Альбина Романова Кухня в классическом стиле
Альбина Романова

Дизайн интерьера кухни в классическом стиле

Альбина Романова
Альбина Романова
Альбина Романова

В отличие от предыдущих помещений, в кухне мы едва ли найдем элементы арабских интерьеров. Здесь изящная классическая мебель чудесным образом  сочетается с современными светильниками.

Синтезирование стилей в спальной комнате

Дизайн интерьера спальни в классическом стиле Альбина Романова Спальня в классическом стиле
Альбина Романова

Дизайн интерьера спальни в классическом стиле

Альбина Романова
Альбина Романова
Альбина Романова

При создании эклектичного интерьера нет ничего важнее, чем правильно расставленные акценты. Эксперты утверждают, что для переднего плана необходимо подобрать несколько ярких вещей, а все остальные предметы должны выполнять поддерживающую роль. Однако дизайн этой спальни смело опровергает этот распространенный постулат. Каждый из ее элеметов достаточно ярок и выразителен для того, чтобы претендовать на главную роль. При этом широкая кровать с высоким изголовьем, радиусный шкаф-купе с декоративной резьбой и узорчатые обои вовсе не противоречат друг другу, а скорее наоборот, образуют насыщенную, гармоничную и незаурядную композицию.

Ванная комната

Дизайн интерьера санузла в современном стиле Альбина Романова Ванная комната в эклектичном стиле
Альбина Романова

Дизайн интерьера санузла в современном стиле

Альбина Романова
Альбина Романова
Альбина Романова

В пространстве ванной комнаты дизайнер продолжает экспериментировать с сочетанием узоров. Повторяющийся рисунок с восточными мотивами на предметах сантехники образует привлекательную комбинацию с мелкой мозаичной плиткой, которой облицована одна из стен. Широкое зеркало над раковиной позволяет визуально увеличить относительно узкое пространство ванной.

Плавные линии в детской

Дизайн интерьера детской в классическом стиле Альбина Романова Детская комнатa в классическом стиле
Альбина Романова

Дизайн интерьера детской в классическом стиле

Альбина Романова
Альбина Романова
Альбина Романова

При оформлении детской дизайнер также постаралась избежать острых углов, подобрав для маленьких жителей этой эклектичной квартиры предметы мебели с плавными, изогнутыми контурами. В этой комнате преобладают нежные оттенки голубого и желтого цветов, обои и ковер украшены рисунками персонажей из знаменитых и столь любимых детьми мультфильмов.

Костровая чаша в вашем саду
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