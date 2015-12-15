Дизайн террасы с зоной барбекю. 8 отличных советов!

Под террасой принято понимать открытую или частично закрытую конструкцию. Терраса может иметь крышу, которая покрывает лишь часть площади или не иметь крыши. Независимо от того, какой тип крыши у пристроенной к дому террасы, сооружение имеет неостекленный вид, отличаясь тем самым от веранды.
Разнообразные проекты террас завоевывают растущую популярность. Но особым успехом пользуются проекты террасы с барбекю. Уличные барбекю, построенные по всем правилам, безопасны при эксплуатации и практичны в применении. Стильный дизайн барбекю позволяет гармонично вписываться в любой дизайн террасы.
В этой статье мы подготовили для вас 8 советов по организации террасы с зоной барбекю.
Чтобы сооружение получилось не только надёжным, но и функциональным, необходимо определиться с его пропорциями. Площади террасы должно быть достаточно, чтобы разместить там стол, стулья и стационарную печь для барбекю. Оптимальный размер такой террасы варьируется от 8 до 11 м2.
Помните, что выходы на террасу делаются как с улицы, так и изнутри здания. Терраса, в свою очередь, должна выходить на красивое место, например, озеро или лес.
Если делаете стационарную печь для барбекю, учитывайте её установку так, чтобы дым во время готовки не шёл на отдыхающих. Сделайте удлинение для трубы или выведите отдельное помещение под кухню и размещение печи.
Так же существует определённый тип террас, оснащённых раздвижными стенками. Они могут быть изготовлены из металла, стекла или ткани, и, задвигая стенки, терраса превращается в веранду. Это практичная находка окупает себя в холодное время года.
Стационарные кирпичные мангалы строят задней стенкой к глухой стене дома или к забору.
Кирпичное барбекю на террасе дома открывает широкий ассортимент расцветок, выполненных в белом, терракотовом, коричневом, песочном и прочих оттенках. К тому же, вовсе не обязательно выбирать кирпичную кладку в качестве облицовки, это может быть все что угодно: от глянцевой плитки до шероховатых изразцов, а так же клинкерных, мраморных и гранитных материалов. Очень гармонично смотрится отделка из искусственного камня.
При оборудовании рабочего места, сделайте в барбекю зону для разделки мяса, рыбы, овощей и здесь же мойку. Или постройте мини-кухонный комплекс со встроенной мойкой, столешницей для разделки полуфабрикатов, местом для хранения дров и холодильником.
На самом деле будет надежней воспользоваться готовым проектом для строительства, выбрать дизайн барбекю на свой вкус, учитывая то, какие отделения вы там желаете видеть.
Если на террасе будет располагаться стационарная печь барбекю, следует учесть, что пол под печью и вокруг неё выкладывается плиткой в целях пожарной безопасности. Если же вы хотите деревянный настил, то можно выложить плиткой только небольшой участок вокруг барбекю или же обработать деревянное покрытие огнеупорной пропиткой.
Чтобы дождь или яркое солнце не испортили вам отдых, терраса оборудуется крышей, которая может быть выполнена из различных материалов: дерева, стекла, пластика, металла и даже ткани.
Например, поликарбонат – современный, легкий и прочный материал. Он дает хорошую защиту от дождя и ультрафиолетового излучения. В то же время он пропускает достаточно света. Благодаря своей гибкости и легкости, полимерный пластик позволяет создавать конструкции самых сложных форм.
Защитить от непогоды вас могут и изящные навесы из плотной ткани. Современное понятие «маркизы» стало намного шире, чем несколько лет назад. Так теперь называют тканевые выдвижные конструкции, а также бескаркасные вертикальные перегородки, способные защитить от сильного ветра и ультрафиолетовых лучей. Благодаря своему целевому назначению, функциональности и эстетичному внешнему виду, такие автоматизированные навесы все чаще стали применятся в дизайне террас.
Террасу, как и любую комнату в доме, нужно освещать, ведь вы наверняка будете проводить здесь теплые летние вечера. Самое главное – освещение должно быть сделано из изолированных и водонепроницаемых компонентов.
А если говорить об эстетической стороне вопроса, то сегодня существует огромное количество самых разных красивых светильников для сада и открытых площадок – как стилизованных под старину (например, в виде фонарей с ажурной ковкой), так и ультрасовременных.
К мебели для террасы применяются свои специфические требования. Здесь не подойдет тяжелая массивная мебель, покрытая дорогими отделочными материалами. При выборе элементов интерьера стоит обратить внимание не только на их удобство, но и на вес и габариты, а также устойчивость к погодным условиям. Лучшим решением в этом случае будет плетеная или кованая мебель.
Террасе, отделанной деревом, больше всего подойдет плетеная мебель. Хорошее сочетание плетеных изделий с металлом и кожей позволит вам создать уникальный интерьер, как в классическом, так и в современном стиле.
Классическим вариантом может быть выбор стеклянных столиков на деревянных и стальных ножках, которые с легкостью впишутся в интерьер, выполненный в любом стиле.
Ну и конечно не стоит забывать о декоре. Именно он создает атмосферу и завершает образ террасы.
Подушки и текстиль. Сейчас в продаже можно найти множество самых разных подушек, чехлов для стульев и скатертей с разными узорами. Но если вы все-таки не нашли того, чего хотели, можно сделать подушки своей мечты собственноручно, используя водоотталкивающие материалы – чтобы они не боялись дождя.
Ограждения. Ограждать террасу можно решетками, колоннами, живописными вьющимися растениями, которые могут стать дополнительным украшением уютного уличного уголка.
Цветы. Разумеется, самым лучшим украшением станут цветы: горшечные, клумбы, кустарники – что угодно. И чем их будет больше, чем приятнее, свежее и тенистее будет ваша терраса.
Стилистический декор. Если ваш дом построен в каком-то определенном стиле (например, в стиле прованс или кантри), то и веранду оформить можно в том же духе. Уделяйте внимание мелочам. Возможно, старый шкафчик или кресло, прошедшие легкую реставрацию, заиграют тут новыми красками.
Пластиковые тарелки уже давно не те, что были раньше. Ведь сейчас столько расцветок и форм, что есть из чего выбрать – цветочные, графические узоры, просто яркие цвета . Поэкспериментируйте со своей посудой. Например, из керамического цветочного горшка можно сделать ведро для охлаждения пива или вина, засыпав в него лед.