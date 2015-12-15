Дизайн террасы с зоной барбекю. 8 отличных советов!

Под террасой принято понимать открытую или частично закрытую конструкцию. Терраса может иметь крышу, которая покрывает лишь часть площади или не иметь крыши. Независимо от того, какой тип крыши у пристроенной к дому террасы, сооружение имеет неостекленный вид, отличаясь тем самым от веранды.

Разнообразные проекты террас завоевывают растущую популярность. Но особым успехом пользуются проекты террасы с барбекю. Уличные барбекю, построенные по всем правилам, безопасны при эксплуатации и практичны в применении. Стильный дизайн барбекю позволяет гармонично вписываться в любой дизайн террасы.

В этой статье мы подготовили для вас 8 советов по организации террасы с зоной барбекю.