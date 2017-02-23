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20 уютных загородных домов

Перла Вереника Перла Вереника
Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
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Свой собственный дом с тихом уголке природы – мечта многих городских жителей. Мы подобрали для вас обзор загородных особняков и уютных домиков самых разных архитектурных стилей и масштабов строительства, чтобы вы могли выбрать что-то действительно вдохновляющее. Эти дома построены из разных материалов, большие и маленькие, скромные и роскошные, главное, что их объединяет – ощущение домашнего радушия, комфорта и возможность жить в окружении первозданной природы круглый год.

1. Современный бревенчатый дом

Landhaus mit besonderem Charme und gesundem Raumklima: Modernes Wohnen im Naturstammhaus, Kneer GmbH, Fenster und Türen Kneer GmbH, Fenster und Türen Окна и двери в рустикальном стиле
Kneer GmbH, Fenster und Türen

Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen
Kneer GmbH, Fenster und Türen

В этом доме удачно соединены современная функциональность и традиционные природные материалы.

2. Обновленный фермерский домик

New Build, Citi Construction & Developments Ltd Citi Construction & Developments Ltd Дома в стиле модерн
Citi Construction &amp; Developments Ltd

New Build

Citi Construction & Developments Ltd
Citi Construction &amp; Developments Ltd
Citi Construction & Developments Ltd

Архитекторы преобразовали этот старинный домик в современное жилище, добавив широкие окна, обновив стены, но сохранили главное – уют сельского стиля. 

3. Лаконично, просто, функционально

homify Бунгало
homify

homify
homify
homify

Конструкция этого дома отличается довольно простой архитектурой, акцент сделан на контраст антрацитовой крыши и белоснежных фасадов. 

4. Уютный домик со ставнями, утопающий в зелени сада

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Дома в стиле кантри
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Каменные стены, красные ставни на окнах и зеленые плети винограда, образующие беседку у крыльца – идиллическая картина загородной жизни.

5. Эклектика материалов и архитектуры

homify
homify

homify
homify
homify

Классическая архитектура и мансарды на крышах дают широкие возможности планировки пространства внутри этого дома, а современные материалы делают жизнь комфортабельной.

6. Сборный домик в американском стиле

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Дома в стиле модерн
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Скатные крыши, просторный чердак, и типичный американский фасад дома. К тому же эта сборная конструкция очень быстро возводится и проста в эксплуатации благодаря использованию современных технологий отделки фасада.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Просторная веранда

Casa de Praia, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura Дома в тропическом стиле
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

Обязательным элементом дома в средиземноморском стиле является внутренний дворик или уютная веранда у крыльца, чтобы вся семья имела возможность как можно больше времени проводить на природе. 

8. Деревянная избушка в лесу

Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Дома в рустикальном стиле
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Этот маленький деревянный домик в кантри-стиле станет излюбленным местом отдыха на природе.

9. Просторная вилла с бассейном

ON THE BEACH III / BODRUM, SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Дома в стиле модерн
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Белые стены, широкие окна, террасы и балконы – мечта о южном отдыхе, дополненная бассейном во дворе.

10. Милый домик в деревенском стиле

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Дома в рустикальном стиле Кирпичи Белый
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Архитектура этого строения нарочита проста, но элементы отделки подчеркивают уют дома в деревенском стиле: кирпичная кладка на фоне белых фасадов, деревянные ставни и высокая двухскатная крыша. 

11. Современный дом с видом на озеро

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Дома в стиле модерн
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Эта ультра-современная хижина среди скалистых гор – изумительное место отдыха и уединенной жизни на берегу озера.

12. Старинный каменный дом

Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos Дома в стиле кантри
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Великолепное строение из камня было отреставрировано, но сохранило колорит и особый стиль.

13. Классическая симметрия архитектуры

Palma Plaza Residence, Hugh Jefferson Randolph Architects Hugh Jefferson Randolph Architects Дома в стиле модерн
Hugh Jefferson Randolph Architects

Palma Plaza Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

Светлый домик, словно с картинки – уютный и респектабельный.

14. Для тех, кто любит четкие линии и геометричные конструкции

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs Сад Аксессуары и декор
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Этот минималистичный дом прекрасно вписывается в зеленый ландшафт, несмотря на свой строгий вид.

15. Каменная отделка и современная архитектура

Vivienda en Broño, AD+ arquitectura AD+ arquitectura Дома в рустикальном стиле
AD+ arquitectura

AD+ arquitectura
AD+ arquitectura
AD+ arquitectura

Особое настроение сельского стиля этому просторному особняку придает массивная отделка из натурального камня.

16. Массивные камни и прозрачное стекло фасадов

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Дома в стиле модерн
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Серый камень и деревянные панели в конструкции этого дома превосходно сочетается с широкой панорамой окон.

17. Традиционная архитектура сельского домика

homify Дома в стиле кантри
homify

homify
homify
homify

Такие детали, как высокая крыша, резной декор крыльца, зеленые клумбы под окнами придают этому скромному домику превосходное ощущение свежести и уюта.

18. Плоская крыша с солнечными батареями

Schoolmasters eco house build different Дома в стиле модерн
build different

Schoolmasters eco house

build different
build different
build different

Комфорт жизни на природе обеспечивается во многом современными технологиями тепло- и энерго-сбережения.

19. Великолепные стеклянные фасады

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

ДубльДом120 – модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

Для того, чтобы в любую погоду ощущать близость природы, конструкция загородного дома построена на основе остекленный фасадов.

20. Радуга красок

BEACH HOUSE - TRAMANDAÍ/RS, Arquitetando ideias Arquitetando ideias Дома в тропическом стиле
Arquitetando ideias

Arquitetando ideias
Arquitetando ideias
Arquitetando ideias

Яркое солнце и зелень газона как нельзя лучше дополняют сочные краски фасада.

Следуя этим советам, вы будете жить в самом чистом доме!

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