20 уютных загородных домов

Свой собственный дом с тихом уголке природы – мечта многих городских жителей. Мы подобрали для вас обзор загородных особняков и уютных домиков самых разных архитектурных стилей и масштабов строительства, чтобы вы могли выбрать что-то действительно вдохновляющее. Эти дома построены из разных материалов, большие и маленькие, скромные и роскошные, главное, что их объединяет – ощущение домашнего радушия, комфорта и возможность жить в окружении первозданной природы круглый год.