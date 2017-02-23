20 уютных загородных домов

Свой собственный дом с тихом уголке природы – мечта многих городских жителей. Мы подобрали для вас обзор загородных особняков и уютных домиков самых разных архитектурных стилей и масштабов строительства, чтобы вы могли выбрать что-то действительно вдохновляющее. Эти дома построены из разных материалов, большие и маленькие, скромные и роскошные, главное, что их объединяет – ощущение домашнего радушия, комфорта и возможность жить в окружении первозданной природы круглый год.
В этом доме удачно соединены современная функциональность и традиционные природные материалы.
Архитекторы преобразовали этот старинный домик в современное жилище, добавив широкие окна, обновив стены, но сохранили главное – уют сельского стиля.
Конструкция этого дома отличается довольно простой архитектурой, акцент сделан на контраст антрацитовой крыши и белоснежных фасадов.
Каменные стены, красные ставни на окнах и зеленые плети винограда, образующие беседку у крыльца – идиллическая картина загородной жизни.
Классическая архитектура и мансарды на крышах дают широкие возможности планировки пространства внутри этого дома, а современные материалы делают жизнь комфортабельной.
Скатные крыши, просторный чердак, и типичный американский фасад дома. К тому же эта сборная конструкция очень быстро возводится и проста в эксплуатации благодаря использованию современных технологий отделки фасада.
Обязательным элементом дома в средиземноморском стиле является внутренний дворик или уютная веранда у крыльца, чтобы вся семья имела возможность как можно больше времени проводить на природе.
Этот маленький деревянный домик в кантри-стиле станет излюбленным местом отдыха на природе.
Белые стены, широкие окна, террасы и балконы – мечта о южном отдыхе, дополненная бассейном во дворе.
Архитектура этого строения нарочита проста, но элементы отделки подчеркивают уют дома в деревенском стиле: кирпичная кладка на фоне белых фасадов, деревянные ставни и высокая двухскатная крыша.
Эта ультра-современная хижина среди скалистых гор – изумительное место отдыха и уединенной жизни на берегу озера.
Великолепное строение из камня было отреставрировано, но сохранило колорит и особый стиль.
Светлый домик, словно с картинки – уютный и респектабельный.
Этот минималистичный дом прекрасно вписывается в зеленый ландшафт, несмотря на свой строгий вид.
Особое настроение сельского стиля этому просторному особняку придает массивная отделка из натурального камня.
Серый камень и деревянные панели в конструкции этого дома превосходно сочетается с широкой панорамой окон.
Такие детали, как высокая крыша, резной декор крыльца, зеленые клумбы под окнами придают этому скромному домику превосходное ощущение свежести и уюта.
Комфорт жизни на природе обеспечивается во многом современными технологиями тепло- и энерго-сбережения.
Для того, чтобы в любую погоду ощущать близость природы, конструкция загородного дома построена на основе остекленный фасадов.
Яркое солнце и зелень газона как нельзя лучше дополняют сочные краски фасада.