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15 практичных раздвижных дверей для небольших домов

Перла Вереника Перла Вереника
Luxury Apartment, Soho, Ligneous Designs Ligneous Designs Раздвижные двери
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Раздвижные двери являются одним из лучших возможных вариантов для небольших домов, где каждый сантиметр на счету. Раздвижные двери позволяют избежать необходимости резервирования пространства на открытие и на закрытие, необходимое в случае установки классических распашных дверей. Для дизайнеров интерьера раздвижные двери также  являются эффективным инструментом в проектировании открытых пространств, плавно переходящих друг в друга, мобильных и динамичных. Раздвижные двери  помогают создать удобную планировку в любых формах архитектуры, изготавливаются из самых разных материалов.  В этой статье мы мы собрали 15 примеров раздвижных дверей, чтобы показать, как они могут по-разному использоваться в контексте небольших домов. Давайте посмотрим их вместе.

1. Белые простые двери – словно часть стены

The Wine Warehouse, Chepstow, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Раздвижные двери
Hall + Bednarczyk Architects

The Wine Warehouse, Chepstow

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Эта дверь сделает библиотеку более интегрированной в пространство комнаты.

2. Раздвижные двери с текстурным рисунком

PARIS 17 29m², blackStones blackStones Раздвижные двери
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

Красивый и интересный вариант для планировки квартиры-студии.

3. Глянцевая поверхность стекла

Sliding frameless glass doors Ion Glass Раздвижные двери Стекло
Ion Glass

Sliding frameless glass doors

Ion Glass
Ion Glass
Ion Glass

Такие раздвижные двери в ванной комнате позволят сделать пространство более светлым и объемным.

4. Раздвижные двери с выходом во дворик

Sliding Folding doors GK Architects Ltd Раздвижные двери
GK Architects Ltd

Sliding Folding doors

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Раздвижные двери представляют собой идеальное соединение между домом и садом, для того чтобы расширить дом.

5. Белая раздвижная дверь в кантри стиле: легко и функционально

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Раздвижные двери
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

Идеально подходит для мобильного разделения кухни и гостиной.

6. Яркие краски

West London house, Viewport Studio Viewport Studio Раздвижные двери
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

Раздвижные двери в ярких тонах – идеальный акцент декора.

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7. Раздвижная дверь из оцинкованной стали

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs Раздвижные двери
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

Отличный вариант для интерьера в стиле лофт

8. Раздвижные двери в гардеробной

Sliding Wardrobe Doors, Sliding Wardrobes World Ltd Sliding Wardrobes World Ltd Раздвижные двери
Sliding Wardrobes World Ltd

Sliding Wardrobe Doors

Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd
Sliding Wardrobes World Ltd

Классический декор сделает такие двери еще более интересным и уютным решением для интерьера спальни.

9. Стеклянные раздвижные двери

homify Раздвижные двери
homify

homify
homify
homify

Когда дом небольшой, стеклянные двери позволят сделать его более светлым и просторным.

10. Раздвижные двери с грифельной поверхностью

Haus Hoffmann Hamburg, and8 Architekten Aisslinger + Bracht and8 Architekten Aisslinger + Bracht Раздвижные двери
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht
and8 Architekten Aisslinger + Bracht

Еще одна стильная идея декора: черная дверь, на которой вы можете рисовать и оставлять записки.

11. Раздвижные двери в гостиной

Soggiorno accogliente , LANGOLO HOME LIVING LANGOLO HOME LIVING Раздвижные двери
LANGOLO HOME LIVING

LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING
LANGOLO HOME LIVING

Отличное решение для изменения конфигурации небольшой гостиной в зависимости от ваших потребностей.

12. Зеркальная дверь для плавного разделения пространства

Quinta do Lago, Cheryl Tarbuck Design Cheryl Tarbuck Design Гардеробная в стиле модерн
Cheryl Tarbuck Design

Quinta do Lago

Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design
Cheryl Tarbuck Design

Удачно решение для узких пространств – расширяет границы и делает комнату более функциональной.

13. Раздвижные двери из матового стекла

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge, Go Glass Ltd Go Glass Ltd Раздвижные двери
Go Glass Ltd

Frosted Glass Sliding Door partition in Cambridge

Go Glass Ltd
Go Glass Ltd
Go Glass Ltd

Позволят сохранить комнату и светлой, и уединенной.

14. Раздвижные двери в стене

Sliding doors homify Раздвижные двери
homify

Sliding doors

homify
homify
homify

Полезно, особенно в небольших домах, где пространство ограничено, сделать сдвижной саму часть стены.

15. Трансформация пространства

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London. Bravo London Ltd Стены и пол в стиле модерн Стекло Зеленый
Bravo London Ltd

​Studio Flat Room Divider Sliding Doors by Bravo London.

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

С помощью раздвижные дверей вы всегда сможете построить планировку комнату под свои задачи.

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