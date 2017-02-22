15 практичных раздвижных дверей для небольших домов

Раздвижные двери являются одним из лучших возможных вариантов для небольших домов, где каждый сантиметр на счету. Раздвижные двери позволяют избежать необходимости резервирования пространства на открытие и на закрытие, необходимое в случае установки классических распашных дверей. Для дизайнеров интерьера раздвижные двери также являются эффективным инструментом в проектировании открытых пространств, плавно переходящих друг в друга, мобильных и динамичных. Раздвижные двери помогают создать удобную планировку в любых формах архитектуры, изготавливаются из самых разных материалов. В этой статье мы мы собрали 15 примеров раздвижных дверей, чтобы показать, как они могут по-разному использоваться в контексте небольших домов. Давайте посмотрим их вместе.
Эта дверь сделает библиотеку более интегрированной в пространство комнаты.
Красивый и интересный вариант для планировки квартиры-студии.
Такие раздвижные двери в ванной комнате позволят сделать пространство более светлым и объемным.
Раздвижные двери представляют собой идеальное соединение между домом и садом, для того чтобы расширить дом.
Идеально подходит для мобильного разделения кухни и гостиной.
Раздвижные двери в ярких тонах – идеальный акцент декора.
Отличный вариант для интерьера в стиле лофт
Классический декор сделает такие двери еще более интересным и уютным решением для интерьера спальни.
Когда дом небольшой, стеклянные двери позволят сделать его более светлым и просторным.
Еще одна стильная идея декора: черная дверь, на которой вы можете рисовать и оставлять записки.
Отличное решение для изменения конфигурации небольшой гостиной в зависимости от ваших потребностей.
Удачно решение для узких пространств – расширяет границы и делает комнату более функциональной.
Позволят сохранить комнату и светлой, и уединенной.
Полезно, особенно в небольших домах, где пространство ограничено, сделать сдвижной саму часть стены.
С помощью раздвижные дверей вы всегда сможете построить планировку комнату под свои задачи.