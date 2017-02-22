15 практичных раздвижных дверей для небольших домов

Раздвижные двери являются одним из лучших возможных вариантов для небольших домов, где каждый сантиметр на счету. Раздвижные двери позволяют избежать необходимости резервирования пространства на открытие и на закрытие, необходимое в случае установки классических распашных дверей. Для дизайнеров интерьера раздвижные двери также являются эффективным инструментом в проектировании открытых пространств, плавно переходящих друг в друга, мобильных и динамичных. Раздвижные двери помогают создать удобную планировку в любых формах архитектуры, изготавливаются из самых разных материалов. В этой статье мы мы собрали 15 примеров раздвижных дверей, чтобы показать, как они могут по-разному использоваться в контексте небольших домов. Давайте посмотрим их вместе.